Покинувший Украину Пётр Порошенко (пятый президент, как любят именовать его сторонники), по официальной версии находится в Варшаве и проводит какие-то встречи. На Украину собирается планово вернуться в первой половине января

Тем временем украинская прокуратура запросила у суда санкцию на арест Порошенко, с правом выхода под залог в размере одного миллиарда гривен. Суди по всему украинскому бюджету очень нужны деньги. Иначе трудно объяснить готовность прокуратуры отпустить под залог обвиняемого в государственной измене, вменяемая которому статья предполагает не только максимальный срок заключения, но и конфискацию имущества. Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Фактически Порошенко уже не намекнули, а открыто сказали, что возвращаться на Украину ему не следует, поскольку следующий раз билет из страны обойдётся ему не меньше, чем в миллиард. А не уедет — будет сидеть. Теперь интрига заключается в том, решится ли Порошенко вернуться на родину и, если решится, то хватит ли у Зеленского духа выполнить угрозу и таки закрыть предшественника на президентском посту, которого народ не любил ровно за то же, за что не любит Зеленского.

С одной стороны, если не применять к врагам жёсткие меры, они рано или поздно дискредитируют Зеленского настолько, что его власть будет ограничена пределами собственного кабинета. С другой, поскольку самого Зеленского можно обвинить ровно в тех же грехах, что и Порошенко, а накачиваемый Ахметовым Разумков уже объявил о своём намерении баллотироваться в президенты (что намекает на его уверенность в досрочных выборах) создание прецедента с посадкой экс-президента может обернуться аналогичными проблемами для самого Зеленского уже в ближайшем будущем.

Кстати, Ахметов пока находится вне ответного удара президентских структур. С ним идёт вялотекущая информационная война, сделаны первые шаги по обоснованию возможного будущего изъятия его энергетического бизнеса и по оттеснению его от импорта электроэнергии из Белоруссии. В общем-то такой подход к борьбе с олигархическим консенсусом, составившимся против Зеленского имеет свою логику. Охрименко рассказал, на какого кандидата делают ставку олигархи Украины

Ахметов, безусловно, является центром сопротивления Зеленскому. Он самый богатый и авторитетный из украинских олигархов и на сегодня только он способен при помощи элементарного саботажа привести остатки Украины в состояние коллапса. Правда, необходимо учитывать, что финансовые потери при этом Ринат Леонидович также будет нести немалые. Если же страну не удастся реанимировать после смены власти (а не факт, что удастся), то весь его бизнес будет похоронен. Останется только продать недвижимость за рубежом, оценочной стоимостью под пару сотен миллионов долларов, и простым миллионером доживать свой век где-нибудь в европейской провинции (если, конечно, афро-азиатские мигранты не помешают наслаждаться жизнью).

Но опасность Ахметова заключается не только и не столько в его личных возможностях, сколько в том, что он является точкой сборки общеолигархического сопротивления диктатуре Зеленского. В этом плане отсечение таких потенциальных союзников, как Медведчук с его партией и медиактивами и Порошенко с аналогичными возможностями, не бьёт прямо по Ахметову, но резко снижает его политическую капитализацию.

При этом, на данном этапе Ахметов может быть вполне доволен жизнью. Дело в том, что Медведчук и Порошенко для него — лишь временные попутчики до свержения Зеленского, а затем опасные конкуренты в борьбе за власть. Их уничтожение Зеленским вроде как на руку Ахметову. Во всяком случае украинским олигархам, поднаторевшим в местечковых интригах, но девственных в плане реальной политики, свойственно подобное заблуждение в отношении своих ситуативных союзников.

Напомню, что уничтожению политических позиций Медведчука Ахметов даже способствовал, косвенно поддерживая предательство Лёвочкина-Бойко, предопределившее поражение и фактический распад ОПЗЖ. Правда самих амбициозных предателей также выбросили в маргинальную часть политического спектра, но дело-то уже было сделано.

Нанеся удар по Медведчуку, оппонировавшему ему слева, Зеленский закономерно наносит удар по Порошенко, занимающему системный радикальный правый фланг. Ахметов продолжает придерживаться нейтралитета в отношении этой схватки. Если Порошенко добьют, то правые оппоненты Зеленского будут дезорганизованы точно так же, как дезорганизованы левые, а немалая их часть перейдёт на сторону власти, как это случилось с бывшими партнёрами Медведчука. Причём, при переходе вынуждены будут согласиться на весьма жёсткие условия.

После подавления Порошенко Ахметов останется один. У него, конечно, будет Разумков, но такого добра Ринат Леонидович может по рубль ведро нанять сколько душе угодно. При нём формально останутся разного рода мелкие, отживающие политические проекты, вроде тимошенковской «Батькивщины», остатков части пинчуковского «Голоса» и прочего политического мусора. Они с удовольствием будут осваивать ахметовские бюджеты, находясь при этом на низком старте в готовности предать, как только позиции кормильца пошатнутся. Это бессмысленная стая гиен, всегда примыкающая к победителю и питающаяся крошками, падающими с его стола. «Вредят государству»: Кличко сделал заявление по ситуации с Порошенко © РИА Новости, Николай Лазаренко / Перейти в фотобанк

Обрезав подпорки Ахметова справа и слева, выдавив его из максимального количества прибыльных периферийных бизнесов, создав информационно-политические условия для конфискации основной части ахметовской бизнес-империи, Зеленский сможет заняться главным противником. Если вся операция будет проведена минимально квалифицировано, под занавес украинской трагедии мы сможем насладиться личной трагедией её едва ли не главного виновника — всегда во время кризисов находившегося в относительной тени и всегда договаривавшегося с победителем (вовремя предавая своего предыдущего политического покровителя) Рината Леонидовича Ахметова. Проснувшись в одно прекрасное утро он может узнать, что его бизнес-империя ему уже не принадлежит, что его СМИ закрыты, либо контроль над ними перехвачен, что сам он находится под уголовным преследованием и вот-вот будет посажен в камеру и что никого на Украине и в мире его злоключения не огорчают, а многих даже радуют.

Впрочем, пока Порошенко взял паузу. Встречать Новый год в Варшаве — сомнительное удовольствие, но, по крайней мере можно попытаться заручиться поддержкой западных политиков, постараться добиться от них, если уж не публичных заявлений о недопустимости преследования «надежды украинской демократии» и главного томосоносца, то, хотя бы, неафишируемых звонков Зеленскому с соответствующими сигналами. Можно проработать и согласовать со своими группами поддержки стратегию борьбы на случай возвращения на Украину (учитывая разные варианты развития событий) и на случай невозвращения (руководить своей частью оппозиции можно и из-за рубежа).

Если Порошенко найдёт страну из которой его точно не выдадут по запросу Киева, это будет даже выигрышный ход. Зеленский окажется перед дилеммой: послать запрос на выдачу и получить отказ, после чего Пётр Алексеевич будет куражиться, рассказывая всем, что его преследует по политическим мотивам клоунский режим, не способный даже дело как следует фальсифицировать — вот, мол, свободный мир украинской прокуратуре не верит. Или не посылать запрос, но тогда Порошенко также будет издеваться над беднягой, постоянно акцентируя внимание на том, что позиции украинской власти настолько слабы, а обвинение настолько шито белыми нитками, что они даже запрос о выдаче боятся послать, чтобы не опозориться публично. Свобода в обмен на миллиард: у Порошенко большие проблемы © пресс-служба президента Украины

В конечном итоге неважно, кто победит в данном раунде: Порошенко Зеленского или Зеленский Порошенко. Важно, что если Ахметов будет продолжать в свойственном ему стиле выжидать, то в конечном итоге он окажется в одиночестве, перед лицом сильного, на него лично обиженного и ничем ему не обязанного победителя, который с удовольствием завершит процесс уничтожения ахметовской бизнес-империи.

Сегодня на Украине потенциальных победителей трое: Коломойский (представленный публично Зеленским), Порошенко (совмещающий позиции олигарха и кандидата в диктаторы) и Ахметов (из кармана которого выглядывает очередная олигархическая марионетка — Разумков). Есть ещё вариант самостоятельного выступления Офиса президента, но эти недобюрократы способны только захватить власть, удержать её без мощной олигархической поддержки они не могут.

Через какое-то (непродолжительное) время определится пара финалистов, а затем на украинской политической арене наконец останется кто-то один. В этот-то момент украинская государственность и завершит свой полный цикл. Один — это не только «царь горы», это ещё и один против всех. Остатки государственности сожмутся в точку, Украина превратится в личное хозяйство президента, а весь её народ (в котором и первые станут последними) будет этому хозяйству естественным оппонентом, так как оно имеет грабительский характер и существует только за счёт ограбления, а в конечном счёте и уничтожения народа.

Таким образом украинское государство наконец-то объединит своих граждан, став их естественным врагом. Жаль только, что для такого простого решения понадобилось более тридцати лет и полное исчерпание политического, экономического и инфраструктурного ресурсов, а также полная деградация ресурса человеческого (даже непонятно подлежит ли он восстановлению или через некоторое время тихо угаснет, растворившись в окружающих обществах). С другой стороны, историки могут на актуальном современном примере изучить причины и механизмы разрушения и исчезновения цивилизаций древности.