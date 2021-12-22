Ситуация на мировой арене накалена настолько, что откладывать с заключением сделки по гарантиям безопасности больше нельзя. При этом основу для сегодняшней конфронтации США заложили почти 30 лет назад

Американские власти пока не дали ответа на полученные от России инициативы по гарантиям безопасности, но консультации сторон по этому вопросу продолжаются. США не сдаются. Что дальше? © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

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Вечером 20 декабря в ходе телефонных переговоров советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан указал помощнику президента РФ Юрию Ушакову на готовность Вашингтона участвовать «в дипломатических усилиях» по многочисленным каналам, включая двусторонние контакты, Совет Россия — НАТО и ОБСЕ».

«Он ясно дал понять, что любой диалог должен быть основан на принципах взаимности, учитывать нашу обеспокоенность действиями России и проходить в полной координации с нашими европейскими союзниками и партнёрами. Он также отметил, что существенный прогресс может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разговор представителей администраций носил деловой и прагматичный характер, они договорились о продолжении контактов.

Накануне заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков предположил, что американцы постараются затянуть с дачей ответа, и тут же предупредил, что, если НАТО и США не отреагируют на предложение Москвы о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации. Дмитрий Абзалов: Если США не отреагируют на требования России, на Украине начнется война © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Я думаю, они не думают, что мы блефуем, но попытаются несомненно и вполне возможно заболтать эту проблему. Но время не ждёт. Мы ждём конкретных, реальных шагов по снятию российских озабоченностей. Время настало», — заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

20 декабря официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс на брифинге сказал, что США обозначили готовность к дипломатической работе по различным каналам, и пока ему больше нечего сообщить — Россия представила свои обеспокоенности, у Вашингтона есть свои, и когда у американской стороны будут дополнительные детали о том, как всё это будет обсуждаться, то сообщит.

Гаврилов подчеркнул, что, если не остаётся других аргументов, ответ России будет военно-техническим.

«Когда делать и что делать, это (решение — ред.) будет принимать руководство страны на основе анализа всех тех ответов и заявлений, и действий главное наших так называемых партнёров. Это они хотят нас изолировать, а не мы их. Но им это не удастся», — сказал он.

По словам Гаврилова, шаг с проектами соглашения и договора, переданными 15 декабря помощнику госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, направлены на стабилизацию обстановки, и они, «конечно, разбудит европейцев и американцев».

Действия Запада, затрагивающие вопросы безопасности России, больше не будут оставаться безнаказанными, предупредил он: «Лиса больше лазить в курятник не будет, потому что вместо лисодава уже вырос большой волкодав».

Отвечая на вопрос, действительно ли Россия ни при каких условиях не допустит размещения инфраструктуры НАТО вблизи своих границ, дипломат сказал: «Думаю, да. Или ответ будет совсем другой», — напомнив о регулярном проведении Североатлантическим альянсом учений вблизи российских рубежей и совершении разведывательных полётов над Чёрным морем и Прибалтикой. «Право применить силу». Путин объяснил США и НАТО, чем им грозит молчание в ответ на предложение России © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Так называемая ротация означает фактически постоянное присутствие вооружённых сил, а от нас требуют чуть ли не отодвинуть войска до Урала», — отметил Гаврилов.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, выступая на расширенной коллегии Министерства обороны РФ, что в случае дальнейшего расширения НАТО ракетные комплексы альянса и США появится на Украине, и тогда их подлетное время до Москвы сократится до 7-10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия — до 5, а это серьёзнейший вызов для России.

«Разумеется, в случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег, мы будем предпринимать адекватные ответные военно-технические меры, на недружественные шаги — жёстко реагировать. И, хочу подчеркнуть, имеем на это полное право, имеем полное право на действия, призванные обеспечить безопасность и суверенитет России», — предупредил глава государства.

При этом он подчеркнул, что Москва выступает за решение всех вопросов политико-дипломатическими средствами и надеется на достижение результата по итогам переговоров с Вашингтоном.

В статье для издания «Коммерсантъ» ректор Дипломатической академии МИД РФ, бывший посол РФ в Великобритании Александр Яковенко отмечает, что в действиях России нет ничего непредсказуемого, чего-то из области химер и фантазий на антизападные темы, поскольку её буквально прижали к стенке перспективой увеличения вдвое протяжённости сухопутной границы РФ с НАТО в результате приёма в альянс Украины или «ползучего» военного освоения её территории.

«Американцы не раз настаивали, что в области военного строительства важны потенциалы, а не намерения. И территория является важнейшей частью таких потенциалов. Тем более, если она используется заокеанской ядерной державой, провозгласившей Россию своим чуть ли не экзистенциальным вызовом, но в любом случае военной угрозой, для передового, буквально под нашим носом, развёртывания своих ударных систем», — пишет Яковенко. Яков Кедми: Россия должна вести себя со странами бывшего СССР по примеру Израиля © commons.wikimedia.org, Mark Nakoykher

По его словам, в случае негативной реакции партнёров России придётся действовать односторонне в защиту интересов своей безопасности, которые Москва вправе формулировать самостоятельно — «это функция суверенитета, который вдруг полюбился западным партнёрам после десятилетий его изгнания из сферы мировой политики».

Переломить рост напряжённости в отношениях РФ с Западом как раз-таки и призваны представленные российской стороной проекты договоров с США и НАТО.

«Конфронтация зашкаливает, она рукотворная, не продукт стихии. К этому вела вся западная политика на европейском направлении, начиная с решения о расширении НАТО в далёком 1994 году. Уже тогда исход этой инерции на уровне идей и институтов, унаследованных от эпохи Холодной войны, был предсказуем.

Президент США Билл Клинтон на саммите НАТО в январе того же года говорил, что такое решение может стать «самосбывающимся пророчеством» и приведёт к «отчуждению» России. Джордж Кеннан, теоретик изначальной политики сдерживания, охарактеризовал его как «самое роковое» из всех решений Запада», — заявил Яковенко.