Если верить партии «Европейская солидарность» (ПЕС), то ее боевой председатель и экс-президент Украины Петр Порошенко сейчас находится в Стамбуле и, может быть, сейчас даже уже стал святее Папы Римского. Только как бы в православном измерении

Во-первых, Порошенко удачно избежал цугундера в родной стране, где следователи Государственного бюро расследования (ГБР) в прошедшую пятницу, 17 декабря 2021 года, пытались вручить повестку о явке на допрос.

Допрос был запланирован на ближайший понедельник. И по очень серьезному делу — «угольному».

Когда правоохранители хотели вручить ему эту бумажку, Петр Алексеевич страшно осерчал, громко вспомнил что-то и оповестил окрестности, что он имел сексуальные контакты с матерями окруживших его то ли гэбээровцев, то ли своих охранников, вскочил в машину и уехал. «Поехали, твою мать»: появилось видео отъезда Порошенко из Украины © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

И был таков.

А светит Порошенко, между прочим, прилично. Угольное дело — это о госизмене, которая проявилась в торговле в конце 2014-го — начале 2015 года углем с «террористами» из самопровозглашенных ДНР и ЛНР в Донбассе. По словам генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, сумма, потраченная украинскими госпредприятиями на закупку угля, составляет более 200 млн гривен (около 7,6 млн. долл.).

Опасность для Порошенко — реальная. Как сообщили в украинском ГБР, в понедельник, 20 декабря, в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения для экс-президента «вне зависимости от того, придет ли Порошенко в понедельник для объявления подозрения, или нет».

Называются и другие фигуранты этого уголовного производства. Среди них — глава политсовета «Оппоплатформы — За жизнь» («ОПЗЖ») Виктор Медведчук, министр энергетики Владимир Демчишин и никому не известный бизнесмен Сергей Кузяра.

Более того, Медведчуку, который находится под домашним арестом, и Кузяре, уже находящемуся в СИЗО, назначен залог — по 1 млрд. грн. А зачем это Порошенко? Он хоть и карьерный дипломат, но в бизнесе поднимался в лихие 90-ые и отлично знает, что «нет тела — нет дела». Вот он и увез свое тело подальше — от греха.

Во-вторых, в ПЕСе сказали, что Порошенко «отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу». А так он будет заниматься святыми в его понимании делами для страны. В Верховной Раде предрекли Зеленскому судьбу сбежавшего Порошенко © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

В Турции в субботу и воскресенье Порошенко проведет ряд встреч. Главная из них — с Константинопольским патриархом Варфоломеем: бывшим офицером турецкой армии греческого происхождения, который сегодня, по мнению многих, отрабатывает американские заказы по переформатированию веры и верующих в Украине.

Именно Варфоломей 5-6 января 2019 года даровал Украине томос и благословил утверждение раскольничьей ПЦУ (Православной церкви Украины). На этом томосе Порошенко, как известно, планировал легко сфланировать в президентское кресло на второй срок. Но что-то сломалось. Тогда — у Порошенко, сейчас — у ПЦУ с ее томосом.

В Польше же Порошенко будет по приглашению Сената, верхней палаты польского парламента и на международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО». Видимо, пятый президент попробует поглубже продвинуть Украину куда-то в район НАТО.

Пройдет конференция 20-21 декабря, а значит, в понедельник Порошенко в ГБР не явится. Точно так же, как и Украина, судя по последним событиям, никогда не будет в НАТО. Но это Порошенко не останавливает.

Если сейчас он скроется из Украины, боясь посадки, это однозначно поставит крест на его карьере. Это будет больше, чем признание собственной виновности — это отказ от борьбы за власть и перспективы в Украине. После такого провала Порошенко сможет назад вернуться назад в Украину только на натовских или американских танках.

Если же вернется, то может присесть — в тюрьму. И не совсем понятно, на какой срок. Зеленский схлестнулся с Порошенко. Зачем на Украине вспомнили об Иловайске © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Однако судный день в надвигающийся «великий понедельник» может стать таковым не для Порошенко, а для действующего президента Украины Владимира Зеленского и его главного куратора — президента США Джо Байдена. Эти явно уважающие себя люди могут оказаться на чудесной многосторонней политической растяжке.

В первую очередь, конечно же, речь о Зеленском. Выполняя заказ Байдена на деолигархизацию, Владимир Александрович решил, похоже, после атаки на Медведчука продолжить ее на Порошенко. И еще выполнить свое, пожалуй, самого громкое предвыборное обещание — «посадить Пороха».

Обещание принесло более 73% голосов избирателей — так они, избиратели, «любили» Петра Алексеевича, что готовы были отдать свои голоса даже за комика, лишь бы только смена власти в Украине осуществилась.

И Зеленский победил. А сейчас, черед два с половиной года правления, его обложили со всех сторон. И дома, в Украине, и мягко, но откровенно послали на внешнем контуре — в НАТО и ЕС. Кресло под ним уже оторвано от земли и вот-вот готово уплыть к следующему, кто получит «ярлык на княжение» в Вашингтоне или Лондоне.

Чтобы спастись и удержаться во власти, от которой его отрывают все, кому не лень, Зеленский пошел ва-банк: он должен или посадить Порошенко, который мечтает о реванше, или Порошенко осуществит-таки давно запланированный реванш. И может вернуться в президентское кресло — доделывать то, что не доделал Зеленский.

Не просто и с Байденом, который, как известно, нынешнего главу Украины получил в наследство от Дональда Трампа, когда у того, видимо, решили в 2019 году обновить украинскую власть. Лучше переговоры, чем перестрелка. Два компромисса Путина и Байдена и неопределенность Зеленского © коллаж Украина.Ру

Так вот этот самый Байден, который в ранге вице-президента США курировал Украину и, по его признанию, встречался с Порошенко чаще, чем со своей женой, теперь опять вынужден будет решать неоднозначный вопрос, кого поддержать — действующего Зеленского или опять рвущегося к «корыту» Порошенко.

Вопрос непростой. Близкие отношения между Порошенко и Байденом спасли от тюрьмы сына последнего — Хантера, который неслабо заработал в Украине на полукоррупционных схемах в газодобывающей компании «Бурисма». Это дело едва не стоило отцу президентского кресла. Только стараниями «вашингтонского болота», которое ненавидело Трампа, тому не удалось закопать Байдена в коррупционных обвинениях.

Эта близость Порошенко к администрации Белого дома хранила и хранит его от преследований — все эти годы.

Кроме того, Порошенко всегда, кажется, рассматривался в США как запасной вариант на предмет смены власти в Украине обратно. Им могли в любой момент заменить Зеленского, если бы тот не справлялся с поставленными задачами.

Но Зеленский до недавних справлялся отлично и даже стал отличной копией Порошенко под номером 2, и потому от него требовали только не трогать Порошенко. К тому же, Запад старательно поддерживал веру в невинность Порошенко. И если верить соцопросам, сторонники Порошенко значительно укрепили свои позиции электорально и начали по всем фронтам теснить сторонников Зеленского.

«Где деньги?» Для чего Порошенко врывается в эфир и обвиняет команду Зеленского в коррупции © скриншот видео

Зеленский сегодня пошел в атаку на «запасной вариант Запада», и теперь уже Байден оказался на растяжке — кого поддерживать и что делать? Можно слить Порошенко и дать Зеленскому возможность попытаться таким образом спастись. Но можно и запретить Зеленскому трогать Порошенко, вернув его в страну, и тем самым лишить действующего президента последних козырей и возможности маневра.

Это сложный и многослойный выбор. Но жить с ним придется, увы, и Украине.