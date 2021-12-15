Во вторник, 14 декабря, в Гомеле огласили приговоры по «делу Тихановского». Никто не сомневался, что фигурантов осудят. Но цифры впечатлили даже их врагов

Дело Сергея Тихановского. В чем обвиняют популярного оппонента Лукашенко? © tut.by Сергей Тихановский получил 18 лет колонии усиленного режима. Игорь Лосик — 15, Артем Саков — 16, Владимир Цыганович — 15, Дмитрий Попов — 16, Николай Статкевич — 14 лет колонии особого режима. Плюс взыскание материального ущерба в размере более 2,5 млн. рублей.

В тот же день президент Лукашенко подписал введение уголовной ответственности за призывы к санкциям в отношении Белоруссии, ее граждан и организаций — до 12 лет тюрьмы. Плюс Парламент РБ принял закон «О геноциде белорусского народа», который назначает до 5 лет лишения свободы за отрицание геноцида.

Даже сторонники Лукашенко признают исключительную тяжесть наказаний. Но некоторые строят даже оптимистические прогнозы, потому что в Белоруссии не происходит ничего такого, чего бы уже хоть раз не было.

Закон суров и жесток

От тяжести приговоров опешили даже наблюдатели со стороны противников Беломайдана. Подобных цифр прежде в приговорах активистам экстремистских движений-протестов не наблюдались. Такие приговоры выносились за другие преступления. В этом контексте — реальные уголовные дела по убийствам, грабежам и разбою.

Один пример: в 2018-м 15 лет дали вооруженному грабителю, захватившему заложников в банке. Даже 12 лет назад, во время попытки свержения Лукашенко в 2010 году белорусская юстиция такими сроками не оперировала. Кое-кто из ныне осужденных оппозиционеров, конкретно Николай Статкевич, знает об этом не понаслышке. Тогда он получил 6 лет, из которых отсидел 4 года и вышел по амнистии.

Здесь, пожалуй, находится ответ на вопрос о суровости юстиции и тяжести наказания. Амнистия в 2015 году была объявлена одновременно со снятием санкций, наложенных в то время. В данном случае представители прокуратуры пояснили, что тяжесть преступления умножили на вероятные последствия преступных деяний, с оглядкой на украинскую катастрофу, поскольку события заключали в себе идентичные причину-следствие.

Те, кто наблюдает белорусские события и помнит факты, знает, что последствием кризиса 2010 года стали санкции, тюремные сроки для тогдашних лидеров протестов, несколько лет подковерных переговоров. А затем, при посредничестве Ватикана состоялось то, что было похоже на сделку: Запад снял наиболее чувствительные санкции (оставив чисто политические), а власти объявили амнистию. Так из шести лет, Николай Статкевич отсидел четыре года.

Нечто подобное прогнозируют и сейчас, только пугающе заметно повышение ставок.

Пятый пакет

Белоруссия после Лукашенко. Что предлагает президент

В частности, американские санкции, согласно сообщению министерства финансов США, касаются белорусского суверенного долга, 20 физических и 12 юридических лиц, в том числе Дмитрия Лукашенко — среднего сына Лукашенко. Под санкции подпали также «Белорусская калийная компания», «Трансавиаэкспорт», «Славкалий» и «Белтехэкспорт».

Среди 17 физических и 11 юридических лиц — представители командования погранвойск РБ, сотрудники МИД и судебной системы, государственный авиаперевозчик «Белавиа», предприятия туристического сектора и гостиницы, а также ОАО «Гродно-Азот», производственное объединение «Беларуснефть». Заморожены все активы фигурантов на территории Евросоюза. Европейским юрлицам и компаниям запрещено предоставлять средства или ресурсы тем, кто числится в списке. Физическим лицам из штрафного перечня запрещено въезжать в страны Евросоюза.

Ограничительные меры вступили в силу немедленно. Теперь в «черном списке» числятся 183 гражданина РБ и 26 организаций из этой страны. По итогам предыдущих четырех «пакетов» под персональными санкциями находится и сам Александр Лукашенко.

Ответный удар Минска

Ответ был анонсирован, на этот раз не «ассимметричный». Власти РБ демонстрировали максимальную жесткость. Самым жестким был президент, который обещал разместить ядерное оружие и перекрыть Евросоюзу газовый кран. На самом деле Минск не может противопоставить ничего более заметного, чем свою транзитную роль. Но перекрыть газ значит подставить Москву. Этого Лукашенко делать не будет.

Поэтому было интересно, что придумала команда президента. Оказалось, что придумала. Но сначала ударили по продовольственным товарам постановлением № 700 «О применении специальных мер». С 1 января 2022 года вводится продовольственное эмбарго для стран, объявивших санкции. Подсчитали, что за 10 месяцев 2021 года Белоруссия импортировала оттуда продовольствия на общую сумму более 530 миллионов долларов. От этой цифры и следует танцевать тем, кого интересует калибр санкционных «патронов» Лукашенко. Чуть меньше 600 миллионов долларов в год.

Белорусский рынок закрыт для широкого ассортимента мяса и субпродуктов, молочной продукции, овощей, орехов и фруктов, жиров, колбас, кондитерских изделий и так далее. Чтобы не получить бумерангом по внутреннему рынку, его наполнят отечественными товарами или продукцией из дружественных государств. Если «деструктивные действия продолжатся, список запрещенных товаров будет расширен», — отмечается в официальных коммюнике.

По кому же ударили контрсанкциями? США, Канада, Норвегия, Албания, Исландия, Северная Македония, Великобритания, Ирландия, Черногория, Швейцария. Но это не все, поскольку Минск все же выбрал и гибридные, ассиметричные ответы.

Война — не покер

Есть и первые жертвы со стороны Запада. Это, внезапно, Литва. Уволен глава «Железных дорог Литвы» — из-за ситуации вокруг транзита удобрений «Беларуськалия». Ранее в отставку подали глава МИД Ландсбергис и министр транспорта. Также возникла вероятность ухода правительства в полном составе. Всё из-за того, что по железным дорогам Литвы продолжаются транзитные перевозки белорусских удобрений, попавших под американские санкции.

Глава литовского МИД заявлял, что это ущерб для репутации страны. Об ущербе экономике собственной страны, а также репутации Литвы как транзитера они в таких случаях не вспоминают, потому что «это другое».

Но вернемся к теме расширения санкционной войны между всем западом и Белоруссией при поддержке последней Россией. Для президента Лукашенко — это самый серьезный вызов за всю историю его правления. Поэтому и ответ от него самый серьезный и, вопреки декларациям, не всегда симметричный.

Оппозиционные политические партии Белоруссии: националисты и социал-демократы © РИА Новости, Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

10 декабря белорусы впервые увидели пресс-секретаря этой крупной иностранной компании. Причем показан он был при самых нелицеприятных обстоятельствах — на фоне самой известной в Белоруссии двери с табличкой «нормальное положение дверей — закрытое», перед которой обычно записываются признания разоблаченных экстремистов в своих преступлениях.

Николай Бределев признавался, что он гомосексуалист и с лета 2020 года передавал представителю оппозиции материалы, связанные с его профессиональной деятельностью. Австрийцы выразили протест и пытаются свести все к гомофобному скандалу. Но белорусские СМИ утверждают, что пресс-секретарь А1 передавал конфиденциальные данные абонентов третьим лицам.

Ситуация накаляется, пока сообщается, что высокопоставленный сотрудник европейского провайдера передавал конфиденциальные данные лицу, признанному в РБ террористом. Белорусские телеграмм-каналы и СМИ обвиняют австрийцев в поддержке терроризма и призывают абонентов к разрыву контрактов. Официальных сообщений на эту тему нет, только самодеятельность СМИ. Случайно или нет, но эта самодеятельность заиграла всеми цветами радуги именно после ответных контрсанкций Минска западу.

Конечность процесса

Санкции Запада внутри Белоруссии, конкретно на полках магазинов, почти не ощущаются. Тот же ассортимент тех же товаров, а на их этикетки мало кто обращает внимание. Максимум, где видны последствия ограничений — табачные изделия: исчезла продукция Philip Morris. Но мало, кто знает, что до 2019 года ее тоже не было на белорусских полках. Потом появились, как выяснилось, ненадолго.

Все, что происходит — для Белоруссии перманентное состояние, которое длится десятилетиями. Но, как говорится, шоу должно продолжаться, поэтому бизнес находит обходные пути, когда государства вмешиваются в экономику. Политические игры ведутся руками государств на территории частного бизнеса, в юрисдикции международных бизнес-соглашений. Государства уже наделали там «делов» и еще наделают. Это главный маркер нынешних событий.

Запад, который критиковал советский и лукашенковский «госкапитализм» и восхвалял «свободное предпринимательство», уже давно вступил на путь командно-административных, даже тоталитарных методов. Государств в экономиках становится все больше, а это чистой воды «развитой социализм». Сейчас мир — в самом начале этого процесса.