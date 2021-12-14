Официальный представитель президента Зеленского в Конституционном Суде - Федор Вениславский - в интервью телеканалу «Дом» заявил, что Украина не признаёт российского гражданства миллионов жителей Крыма и Донбасса, а их паспорта незаконны, следовательно, будут аннулированы

По его словам, эти паспорта получены «под давлением», и кто данный факт самостоятельно признает — тот получит возможность сохранить гражданство Украины. «Если после возвращения временно оккупированных территорий граждане заявят, что их фактически принудили принять российское гражданство, никаких негативных последствий для украинского гражданства у них не возникнет», — пообещал господин Вениславский. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Из чего истекает антитезис: кто получил паспорт добровольно, будут депортированы с территории «освобождённых территорий» как незаконно пребывающие. Вениславский особо подчеркнул, что двойное гражданство с Россией — как с «государством-агрессором» — недопустимо, в законопроекте президента Украины Владимира Зеленского о множественном гражданстве двойное гражданство Украины и России исключается. Заявление Вениславского влечёт за собой целый ряд политических, имущественных и правовых последствий, следовательно, рассчитано на определённый резонанс.

После того, как Украина оказалась на грани военного столкновения с Россией (с перспективой перерастания в мировую войну) часть западных элит сочли за благо вернуть в свой обиход изрядно подзабытую миролюбивую риторику — с упором на дипломатическое решение конфликта. А в этом случае невозможно обойтись без Минского переговорного процесса, который как раз и подразумевает постепенную реинтеграцию территорий ЛДНР обратно в Украину.

Однако в ЛДНР уже проживают сотни тысяч граждан России, которые вполне добровольно и самостоятельно сделали свой выбор в сторону России. Ажиотаж вокруг получения российского гражданства на Донбассе не стихает и никто, разумеется, его насильно принимать не заставляет. Благодаря санкционной политике Киева и бесконечным блокадам, у людей просто нет иного выхода — чтобы не оказаться наглухо изолированными в пределах своих маленьких республик: иметь возможность получить работу в РФ, необходимое медицинское обслуживание, социальное обеспечение и т.п. Указ Путина, обеспечивающий возможность получение российского гражданства жителями Донбасса, официально обусловлен именно этими гуманитарными соображениями.

Чисто умозрительная возможность возвращения сотен тысяч пророссийски настроенных людей в правовое поле Украины нервирует киевские власти, за последние годы привыкшие к абсолютной разнузданности и русофобии. Отсюда бесконечное запугивание жителей Донбасса всяческими карами: тотальной люстрацией «после освобождения оккупированных территорий», принудительной дерусификацией и тому подобными реалиями современной Украины. Режим их видеть не желает и всячески отталкивает — в том числе, обещая лишить спасительного для многих российского гражданства. «Давайте как Израиль с Польшей». Безпалько о том, почему украинцы долго не получают гражданство РФ © РИА Новости, Нина Зотина

Нежелательно для Киева значительное количество соотечественников с российским паспортами и по электоральным соображениям. Вышеупомянутый законопроект Зеленского специально вносится для того, чтобы с помощью прозападной диаспоры и через лишение права голоса проживающих в РФ миллионов украинцев навсегда закрепить ныне действующую модель управления государством. Таким способом обеспечивается вечный перевес прозападных сил против разумных.

В случае с Крымом к ситуации с паспортами добавляется ещё и проблема имущественных прав — как тех людей, которые переехали в Крым после 2014 года, так и юридического оформления различных прав собственности, которые, как известно, практически всегда увязаны с гражданством конкретного человека и его личным паспортом. Если российский документ объявляется «ничтожным» с юридической точки зрения (как это сформулировал господин Вениславский), то можно лишь представить себе размах возможного перераспределения имущества крымчан.

От таких перспектив может захватить дух у любого активиста Майдана — но жителей Донбасса и Крыма оттолкнет от Украины ещё больше. Ее современные реалии и сегодня вызывают отвращение у любого здравомыслящего человека, но когда из майданщины протягивается немытая лапа к личному имуществу гражданина, то абстрактные политические рассуждения сменяются лютой неприязнью.

Мы уж не говорим об общей маниловщине рассуждений о «возврате» свободных от власти киевского режима территорий под его пяту. Добровольно они вряд ли на это согласятся, а взять их военным путём Киеву не по зубам. Но и цель рассуждений господина Вениславского иная: максимально объемно показать, что мы вас в любом случае будем третировать — и таким образом отдалить ещё больше. А потом отчитаться перед заокеанскими хозяевами: мол, стараемся изо всех сил, но они же не хотят мира — не соблагоизволите ли разбомбить?

С людьми, с которыми хотят жить в общем доме, не разговаривают языком ультиматумов и угроз. Но иного языка в Киеве уже не знают.