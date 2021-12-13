Тягостная тишина повисла в информационном пространстве Украины после того, как президент Зеленский на весь мир опозорил военную разведку и ее бывшего шефа, которому пришлось бежать из страны. Василий Бурба не остался в долгу и постарался максимально очернить Офис президента, пообещав подать на главу государства в суд

Пока что все тихо, но не верьте этой тишине. Просто грядущие события были перебиты в инфо-поле переговорами президентов РФ и США, а затем и созвоном Байдена с Зеленским. Внешнеполитический кейс перебил внутриполитический, заставив потребителей новостей обсуждать спасательный круг любой киевской власти — «российскую агрессию». Но история с побегом бывшего главы ГУР МО Украины так просто не уйдет на дно. Медиа-эксперт Анатолий Шарий анонсировал некий «удар по Василию Бурбе», но не пояснил, что имеет в виду. Вполне возможно, что скандального разведчика попытаются замазать привязкой к какому-нибудь знаковому уголовному делу. Версии уже есть.



Многоточие в деле Вороненкова

Случайно или нет, но Шевченковский районный суд Киева неделю назад вынес приговор в деле об убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Он был ликвидирован в Киеве 23 марта 2017 года киллером Павлом Паршовым, принадлежавшим к запрещенному РФ «Правому сектору». Поскольку непосредственный убийца в свою очередь был застрелен на месте телохранителем беглого депутата, на скамье подсудимых его не было. Приговор был вынесен водителю киллера и наблюдателю, который отслеживал передвижения жертвы. Первого суд в признал виновным в соучастии в убийстве. Это член признанной в РФ террористической и запрещённой организации «Правый сектор» Ярослав Тарасенко. Ему присудили 12 лет лишения свободы. Это понятно и скорее всего соразмерно. Странно со вторым — рецидивистом, ранее судимым за разбой Александром Лосем, который следил за Вороненковым, прямо способствуя его убийству. За что был убит экс-депутат Госдумы РФ Вороненков? Украинское следствие зашло в тупик © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Так вот, личность подсудимого, как и совершенные им деяния суд не счел составом преступления, отметив в вердикте, что вина не доказана. И оправдал человека, без которого убийство Дениса Вороненкова было бы невозможно. А ведь процесс этот длился более трех лет! Дело рассматривала коллегия из двух судей и трёх присяжных. Оба подсудимых не признавали вину. И вот, почему автор считает, что Шевченковский суд поставил в деле об убийстве Вороненкова не точку, но многоточие. Дело в том, что так и не выяснен мотив преступления, что было совершенно невозможно без разоблачения заказчика. А заказчик не установлен, только организатор. По версии следствия организаторами преступления были криминальный авторитет из Харькова Юрий Василенко вместе с «неустановленным следствием лицом». Василенко перед судом не предстал, так как после убийства Вороненкова бежал из Украины. В январе 2019 года он исчез при самых загадочных обстоятельствах, после чего о нем ничего не известно. Концы в воду и значит не точка, а многоточие.

Достоверные сплетни

Самое время пояснить, при чем к делу Вороненкова бежавший из Украины начальник ГУР МО, Василий Бурба. Оказывается, отношение он имеет к нему самое непосредственное. Ведь именно ГУР МО опекал беглого депутата Госдумы на территории Украины, в частности в Киеве. Телохранителем Вороненкова был подчиненный Бурбы, Олег Петров. Его вызывали в суд в качестве свидетеля, и он дал свои показания по делу. Запомним эту фамилию, а пока вернемся к Бурбе и его роли. В то время, когда произошло убийство, Василий Васильевич был в официальной должности, а значит являлся источником официальной информации. Информацию он давал, но совсем не ту, которую накопало следствие.

Проговорилась об этом, может и не желая того, жена Вороненкова, Мария Максакова. Напомним, что среди подозреваемых в заказе преступления фигурировал некто Владимир Тюрин, которого называли «криминальным авторитетом» и «вором в законе». Это гражданский муж Марии Максаковой, отец двоих ее детей. Его логично подозревали, но в 2019 году суд снял с Тюрина подозрения. Почему — тайна великая есть, но мотив следствия/суда в данном случае не существенен.

Куда важнее то, что эта фамилия была впервые названа именно Василием Бурбой, который «по секрету всему свету» шепнул ее на ушко пропагандисту Дмитрию Гордону. Дав клятву держать эту «военную тайну» в секрете, самый яркий на Украине политический сплетник поделился ею с вдовой Вороненкова, которая в интервью, через несколько лет припомнила этот факт. Так что Василий Бурба, как шеф ГУР МО Украины разболтал совершенно секретную информацию по защищенному тайной следствия делу Вороненкова главному сплетнику страны с неизвестной целью. А информация на тот момент (2017 год) была наиконфиденциальнейшая. По словам Гордона, Бурба сказал ему, что у украинской разведки есть достоверные, исчерпывающие разведданные, которые доказывают, что заказчиком убийства является Владимир Тюрин. С этой информацией на «сенсационную» пресс-конференцию в 2017 году вышел генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. А в 2019-м Юрия Витальевича вышвырнули пинком из генпрокурорского кресла, ему самому пришлось бежать из страны, а с Тюрина сняли все обвинения. Экс-генпрокурор Украины Луценко заявил о «черном списке Путина» © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

Ближе к телу

Но вернемся из эпохи Порошенко в эру Зеленского. Разница между эпохами буквально во всем. К примеру, в деле об убийстве Вороненкова.

После того, как бывший муж жены убитого оказался чист перед украинскими законами, место подозреваемого занял уже упомянутый, другой криминальный авторитет, на этот раз украинский, которого звали Юрий Василенко. Но перед Шевченковским судом города-героя Киева он также не предстал. По имеющейся информации он покинул Украину, затем фигурировал в деле о какой-то перестрелке в каком-то ресторане, где его то ли убили, то ли похитили. Но тела никто не видел, так что есть здравая версия, что это была театральная постановка.

Василенко назначили организатором убийства потому, что он временно проживал в доме по бульвару Шевченко, где было совершено преступление. А его охранником на этой съемной квартире был Александр Лось, который следил за Вороненковым, и которого суд оправдал. Самого киллера на месте преступления пристрелил телохранитель, сотрудник ГУР МО, Олег Петров. Назначил его с ведома или по поручению Василия Бурбы полковник разведки Максим Шаповал. Но его допросить также нет решительно никакой возможности. Начальник специального резерва Главного управления разведки Министерства обороны Украины был убит 27 июня 2017 года, через несколько месяцев после убийства Вороненкова. Взорвали в собственном автомобиле. Хоронил лично Порошенко, который посмертно произвел полковника Шаповала в генерал-майоры и присвоил ему звание «Герой Украины».

Это совершенно не вернуло к жизни разведчика, зато доказать причастность Бурбы к убийству Вороненкова стало сложнее. Впрочем, на тот момент это было решительно невозможно, поскольку ни политической воли, ни даже мотивов для нее у государства Украина не было. Зато все это есть сейчас, и в избытке.

Есть тела — будут дела

Как обычно официальные власти молчат, но земля украинская полнится слухами.

Из публичных личностей о том, что у «дела Бурбы» будут интересные развития, утверждает медиа-эксперт Анатолий Шарий. Но он пока держит паузу. Остается пользоваться информацией, основанной на анонимных источниках в мета-вселенной Телеграмм. Канал Shadow Anonymous, который связывают с прямыми конкурентами СБУ и МО, ведомством МВД (украинской полицией), раскручивает версию о том, что игру украинской разведки с Вороненковым вел непосредственно Василий Бурба. Якобы, об этом после скандала вспомнили и не раз допрашивали охранника-телохранителя Вороненкова Олега Петрова, подталкивая его к показаниям о том, что убийца, Павел Паршов, был застрелен умышленно, чтобы спрятать концы в воду.

Может быть это так и было. Может нет. В любом случае к делу Вороненкова легко привязать сбежавшего Василия Бурбу, нахамившего президенту, чтобы показательно наказать, дабы всем неповадно было. И совершенно разумно будет предположить, что приговор по делу Вороненкова вынесли не случайно именно сейчас, чтобы спрятать те же концы в тот же водоем. Потому что если начнут копать серьезно, выяснится, что следствие и суд не раскрутили дело, а имитировали правосудие, оперируя сплетнями в виде липовых версий и откровенной дезинформацией. А все, кто был связан с убийством — уничтожены. Куратор от разведки, полковник Шаповал — взорван. Ярослав Левенец, из оружия которого Павел Паршов застрелил Вороненкова — исчез.

«Организатор», Юрий Василенко — убит или похищен. Владимир Борох, ключевой свидетель — убит в Харькове в 2019 году. Его убийца, Алексей Титов — убит при задержании. В такой мутной воде Офису президента остается лишь найти место для Василия Бурбы. Для начала задавшись вопросом, почему Дениса Вороненкова поручили военной разведке. И прямо, через смерть полковника Шаповала, к заветной цели — наказать ренегата.

Так будет советовать президенту Украины поступить глава его Офиса Андрей Ермак или нет — скоро будет видно. Но вместо того, чтобы слушать очередные легенды и мифы современной Украины, стоит задуматься над тем, что черная дыра на месте бывшей УССР разрастается. И эта аномалия отнюдь не смешная.