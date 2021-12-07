Евросоюз намерен создать так называемые «водородные долины» - с полным циклом производства и использования водорода в промышленности, на транспорте, для обогрева домохозяйств и других нужд.

ЕС через несколько лет создаст полный цикл производства и использования водорода

Европейский Союз намерен в течение нескольких последующих лет создать так называемые «водородные долины» с полным циклом производства и использования водорода в промышленности, на транспорте, для обогрева домохозяйств и других нужд. Об этом 29 ноября на открытии Европейской недели водорода заявила президент Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Олег Хавич: кто он © lugansk1.info

«Производство чистого водорода займет ключевое место в климатически нейтральной экономике будущего. С начала текущего года в мире было объявлено около 200 водородных проектов, 55% из которых приходится на Европу. Такую ведущую позицию ЕС намерен сохранять и на протяжении следующих лет. Европейский Союз первым в мире начал инвестировать в разработку нового поколения технологий электролиза, рассчитанного на использование возобновляемой энергии. В результате Европа в настоящее время является лидером в патентовании и публикациях по этой технологии», — отметила президент ЕК.

Она сообщила, что крупнейшие из существующих электролизных установок уже работают в Европе. Одна из них — в австрийском городе Линц — производит «зелёную» энергию для энергоснабжения сталелитейного предприятия. Этот проект состоялся благодаря так называемой Инициативе топливных элементов и водорода, получившей финансирование Евросоюза. Сегодня на основе упомянутой Инициативы создано европейское Партнерство чистого водорода, с участием Европейской Комиссии, промышленности, исследовательских и инновационных учреждений, законодателей и правительственных чиновников стран-членов. Новая организация позволит вывести модель водородной экономики на новый качественный уровень, считает президент ЕК. Зелёная энергетика: заводы по производству шотландского виски переводят на использование водорода

Как отметила Урсула фон дер Ляйен, нынешняя ситуация на рынке углеродных энергоносителей и сверхвысокие цены на газ лишь подчеркивают актуальность и необходимость ускорения «зелёной» трансформации. «В результате текущего повышения цен на газ, как мы видим, «зелёный» водород сейчас может быть даже дешевле «серого» водорода. Наша цель — снизить цену водорода до 1,8 евро за килограмм к 2030 году, и эта цель достижима. Мы должны нарастить производство водорода, развить сферы его применения, создать уникальный технологический круг, где спрос и предложение взаимно подпитывают друг друга, что влечет за собой снижение цен», — сказала президент Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что целью ЕС является увеличить ежегодный объем производства «зелёного» водорода до 10 миллионов тонн уже к 2030 году. Примером такого производства является энергетический регион Гронинген на Севере Нидерландов. Он богат ветровой офшорной энергией, используемой для двух мощных электролизных установок, производящих «зелёный» водород. До конца 2025 года в этом регионе будет создан полный энергетический водородный цикл, который будет использоваться на производстве, для общественного транспорта и обогрева домов, будет накапливаться в подземных хранилищах. Эта программа создаст в регионе дополнительно 20 000 рабочих мест. «Дела России будут плохи»: экс-премьер Финляндии о переходе ЕС на возобновляемые источники энергии © РИА Новости, Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Такие модели, по словам президента Еврокомиссии, будут создаваться по всему Евросоюзу, от острова Майорка до приграничных районов Италии, Словении и Хорватии. «Климатическая конференция в Глазго была напоминанием, что мир все еще должен пройти долгий путь к климатической нейтральности. Но сегодня водородные технологии быстро превращаются в реальность. Первый водородный самолет поднимется в небо Европы уже в течение следующего десятилетия. Вскоре такие европейские города как Загреб будут иметь водородные автобусы, а в Копенгагене такси будут ездить на водородном горючем. Вместе мы можем добиться такой трансформации и климатической нейтральности к 2050 году. Это большая цель, которая ускорит нашу экономику уже сегодня», — добавила Урсула фон дер Ляйен.

«Газпром» планирует производить водород в Германии

«Газпром» и власти федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания обсуждают строительство мощностей по производству водорода из газа «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2». Об этом 30 ноября в интервью РИА Новости сообщил торговый представитель России в Германии Андрей Соболев. Ранее начальник управления энергосбережения и экологии «Газпрома» Александр Ишков заявлял, что компания создала дочернее предприятие «Газпром водород», и среди пилотных проектов — строительство завода по производству «голубого» водорода методом пиролиза метана в точке выхода балтийских газопроводов в Германии. «Газпром» прогнозирует рекордные доходы в 2021-2022 годах © goodfon.ru

Как сказал в комментарии российскому порталу EADaily член научного совета РАН по системным исследованиям энергетики Андрей Конопляник, России нужно продолжать транспортировать газ в Европу, и в «водородных долинах» ЕС, то есть там, где есть опережающий рост спроса на водород, производить его из российского газа, в первую очередь — технологиями пиролизной группы (без доступа кислорода и без выбросов СО2). Такой газ не должен будет облагаться углеродным налогом, так как не приведет к выбросам СО2 в Европе.

«Это оптимальный для Европы вариант, существенно удешевляющий для них декарбонизацию. Для нас же это будет формирование нового сегмента спроса на газ на рынке ЕС и дополнительные продажи газа, то есть дополнительная монетизация этого невозобновляемого российского природного ресурса», — считает Андрей Конопляник.

По его словам, сегодня любые оценки водородного рынка — объемные ли, стоимостные ли — это тыканье пальцем в потолок. «Однако в локальных водородных долинах можно корректно оценить спрос на водород, доставить необходимые для его производства объемы природного газа по существующей и общей для России и ЕС газотранспортной системе. После чего произвести требуемые объемы водорода на основе пиролизной группы технологий, то есть без выбросов СО2, на совместно созданном с европейскими партнерами „Газпрома" оборудовании» — говорит российский учёный.

Потенциальный завод «Газпрома» на севере Германии — не единственный водородный проект, который российские компании планируют реализовать совместно с европейскими. По словам Андрея Соболева, следует упомянуть подписанное соглашение о взаимопонимании в области производства и поставок водорода между «Новатэком» и германской компанией Uniper SE, в рамках которого стороны намерены совместно развивать производство, транспортировку и поставки водорода, в том числе на электростанциях Uniper в России и Западной Европе. Кроме того, немецкой энергетической компанией VNG AG совместно с российскими коллегами ведутся научные исследования по вопросам использования газотранспортной системы и подземных хранилищ газа для транспортировки и хранения водорода, добавил торговый представитель России в Германии.

В Испании намерены производить «зелёную» сталь с помощью водорода

Шведская компания H2 Green Steel, специализирующаяся на декарбонизации сталелитейной промышленности, и международная компания в области возобновляемых источников энергии Iberdrola со штаб-квартирой в Испании, объявили о партнёрстве по строительству завода по производству «зелёного» водорода в рамках нового металлургического комплекса. Предприятие стоимостью 2,3 миллиарда евро будет расположено на Пиренейском полуострове, H2 Green Steel и Iberdrola намерены запустить его в 2025-2026 годах.

Мощности электролизеров завода по производству «зелёного» водорода составят 1 ГВт, в том время как мощности по производству железа прямого восстановления (DRI) составят 2 миллиона тонн. Водородный завод H2 Green Steel и Iberdrola будет производить и подавать «зелёный» водород в башню прямого восстановления железа, что позволит H2 Green Steel сократить выбросы в процессе производства «зелёной» стали на 95%. Зелёная энергетика: Австрия планирует получать «зелёный водород» по «Голубому Дунаю», а Нидерланды — с Северного моря

«Крупномасштабное производство экологически чистого водорода станет ключевым фактором для перехода тяжелой промышленности к устойчивой деятельности. Iberdrola обладает бесценным опытом, технологиями и ноу-хау, которые будут использованы для вывода наших проектов Green Steel на новый уровень», — сообщил Хенрик Хенрикссон, генеральный директор H2 Green Steel.

«Подобные проекты помогут ускорить коммерциализацию более крупных и сложных электролизеров, что сделает экологически чистый водород более конкурентоспособным. Имея доступ к обильным запасам недорогих возобновляемых источников энергии и высококвалифицированной рабочей силе, Пиренейский полуостров может занять центральное место в Европе по развитию этой „зелёной" технологии», — уверен Айтор Мосо, коммерческий директор Iberdrola.

Китай построит крупнейший в мире завод по производству «зелёного» водорода

Китайский нефтехимический гигант Sinopec построит в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР крупнейший в мире завод по производству «зелёного» водорода. Инвестиции в проект составят 3 миллиарда юаней (470 миллионов долларов). Завод сдадут в эксплуатацию в 2023 году, он будет производить 20 тысяч тонн «зеленого водорода» в год. Использование этого топлива позволит сократить эмиссии углекислого газа на 485 тыс. тонн в год.

Новый завод будет обеспечиваться энергией за счет солнечной электростанции мощностью 300 мВт, которая ежегодно будет производить 618 кВт-часов электричества. Кроме того, Sinopec построит крупнейшую в мире сеть водородных заправочных станций. Проект, в который инвестируют 30 миллиардов юаней (4,7 миллиарда долларов), предполагает строительство 1000 водородных АЗС и большого количества газохранилищ. В компании уверены, что водородный транспорт станет экономически привлекательным уже к 2025-2030 году. На водород, прежде всего, переведут тяжелые дальнобойные грузовые фуры. Экономисты уверены, что к 2031 году эти транспортные средства будет дешевле заправлять водородом, нежели дизелем.

На водород также планируется постепенно переводить китайский железнодорожный транспорт. Летом 2021 года в Китае приступили к производству гибридных железнодорожных локомотивов на водородных топливных элементах. На новых локомотивах установлены дизель-электрические двигатели и водородные силовые установки, которые могут обеспечивать треть энергопотребления машины. Новый локомотив может развивать скорость до 100 км/ч, тянуть до 8 тысяч тонн полезной нагрузки и работать до 24 часов исключительно за счет водородной силовой установки.