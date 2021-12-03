Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал срок следующих президентских выборов в республике. Глава государства также рассказал, как оценивает ситуацию на Украине, где, по его словам, в армии «уже доходит до фашизма». Что еще сообщил Лукашенко в интервью генеральному директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву, уточняла Украина.ру

О судьбе Белоруссии

Александр Лукашенко высказался по поводу дальнейшего развития событий в Белоруссии. Так, он подверг сомнению, что в республике в скором времени (после референдума об изменениях в Конституцию) будут проведены досрочные президентские выборы.

«Нет, это будет видно. Нам до президентских выборов три года примерно, четыре», — указал политик. Три-четыре года — это как раз оставшееся время действующего президентского срока. Значит, следующие выборы главы республики пройдут по плану — в 2025 году.

Лукашенко назвал Путина родным братом © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Так, глава российского МИДа Сергей Лавров тогда отреагировал на заявление Лукашенко следующим образом: «Сам президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко сказал, что, возможно, он «засиделся». На мой взгляд, он предложил очень перспективную идею — конституционную реформу. Он об этом говорил еще до выборов, а после неоднократно подтверждал. И президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поддерживает такой его настрой».

Сегодня, когда в республике удалось подавить протесты и власть укрепила свое положение, власть, судя по всему, изменила эти планы. И конституционная реформа не будет проведена под ее транзит.

О своем уходе из политики

Поговорил Александр Григорьевич и о собственной дальнейшей судьбе. Так, он заявил, что не собирается уходить из большой политики, но решение о том, будет ли принимать участие в следующих выборах, еще не принято.

На основании этого вырисовывается примерная картина тех изменений, которые произойдут в Минске после конституционной реформы: Лукашенко вовсе не будет покидать пост президента и занимать место главы нового органа — Всебелорусского народного собрания (ВНС), а все-таки останется в должности президента. При этом, наделенное широкими полномочиями ВНС станет выполнять роль коллективной опоры президента. Станет мобилизованной и оформленной в единую структуру вертикалью власти из нескольких тысяч человек. Таким образом повысится её управляемость, а также будет создан образ опоры президента на орган с «широким народным представительством».

Широко обсуждаемый в прессе вариант, что Лукашенко использует опыт Казахстана пока откладывается, потому что он невозможен без проведения досрочных выборов.

Об отношениях с Россией

Ожидаемо в интервью была затронута тема отношений Белоруссии и России. По словам Лукашенко, у интеграции «нет никаких пределов», и в будущем стороны могут прийти к введению единой валюты. «Это более высокий уровень интеграции, к которому мы не подошли. Подойдем — будем решать», — заявил политик.

Для Белоруссии Россия сегодня является главным партнером и единственным союзником в регионе. Путь по дальнейшему продвижению двусторонней интеграции выглядит для Минска не только логичным, но и единственно приемлемым.

«Заберите у меня этот инструмент!»: Лукашенко ответил на обвинения в использовании мигрантов © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Об Украине

Про Украину белорусский лидер высказывался в основном критически, но наибольший интерес и резонанс вызвал его комментарий по поводу потери Киевом Крыма в 2014 году.

«Они [украинские военные] вышли на россиян. Это было не на самом высоком уровне. Военные […] Они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если мы не предпримем определенные действия. Он не будет и украинским. А чьим? Натовским. Тогда НАТО было заточено на Крым. И после очередной встречи с россиянами они предложили: вы там своему скажите президенту, что вопрос Крыма надо решать. По моим данным, президенту России было доложено», — сообщил Лукашенко, добавив, что это и предопределило дальнейшее присоединение полуострова к России.

Раскритиковал Лукашенко и внутреннюю политику «нэзалэжной», подчеркнув, что «никогда не будет на стороне того националистического угара, который сегодня происходит в стране». При этом, по мнению политика, наиболее тяжело дела обстоят в армии, где «уже доходит до фашизма».

Ранее риторика белорусского лидера никогда не была такой жесткой по отношению к южным соседям. За сворачиванием «многовекторности» во внешней политике, похоже, началось и сворачивание нейтралитета в российско-украинском конфликте. Минску уже нечего терять в отношениях с Западом и вечно следующей за ним Украине — всё обстоит и так хуже некуда.

О западных санкциях

Президент Белоруссии высказался и о санкциях Запада против его страны. По его словам, их ущерб составляет «мизер» по сравнению с экономическими успехами Минска. «Я не могу сказать какие-то цифры этого ущерба. Мы пытаемся минимизировать [влияние санкций]. Естественно, мы что-то теряем. Но по сравнению с тем, как мы проработали этот год, это мизер. Я не поручаю считать, потому что будет дороже», — подчеркнул он.

Все четыре пакета принятых ранее европейских санкций не оказали существенного давления на белорусскую власть или экономику. Чиновникам не привыкать жить в условиях западных ограничений, а попавшие в список предприятия фактически не зависят от западных рынков.

«Лукашенко на крымской земле». Когда в Симферополе откроется консульство Белоруссии © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Предприятия калийной и азотной отраслей переориентируют часть продукции на другие — не западные — рынки. Пусть не обойдется без потерь, но они как минимум не приведут к катастрофе для республики. А главный белорусский авиаперевозчик «Белавиа», на который санкционное давление началось еще летом текущего года, сможет рассчитывать на поддержку России. Москва с Минском договорились об открытии новых рейсов, благодаря которым компании удастся компенсировать хотя бы часть потерь.

Все указанные тезисы Лукашенко ярко свидетельствуют о сворачивании политики «многовекторности» — вектор остался только восточным. Причем, это нашло свое отражение как в отношении к событиям на Украине, так и к политике коллективного Запада.

Интересны и очертания собственного политического будущего Лукашенко. Похоже, громкая на словах конституционная реформа не окажет существенного влияния на политические расклады в республике. Как минимум до следующих президентских выборов.