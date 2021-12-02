Кто такой Герой Украины «Да Винчи» и за что его наградил Зеленский

Накануне широко анонсированной акции националистов на Майдане президент сделал неожиданный жест - торжественно под объективы телекамер вручил награду Героя Украины молодому фронтовику Дмитрию Коцюбайло, колторый даже по официальной точке зрения не совершил никакого подвига. Кто он и чем вызвано награждение, разбиралась Украина.ру

Дмитрий Коцюбайло (позывной Да Винчи) — человек молодой (26 лет) и, как принято говорить в таких случаях, широко известны в узких кругах. Неонацистов, разумеется.

У Да Винчи, безусловно, нет тех известности, авторитета и опыта, сложившихся еще до Евромайдана, а затем подтвержденного в первые два года боевых действий в Донбассе, какими обладают Дмитрий Ярош и Андрей Билецкий. Его роль в патриотическом и неонацистском движении Украине как будто бы намного скромнее Тем не менее, его знают и уважают многие в этой тусовки за отсуствие политических амбиций и преданность патриотическому делу. Билецкий напал на Арестовича после скандального эфира - СМИ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

А дело то как раз в том, что с зимы 2015 — 2016 годов Коцюбайло командует единственным фронтовым подразделением «Правого сектора»*, которое с 2019 года является и вообще единственным добровольческим подразделением в зоне Операции объединенных сил (ООС, до апреля — АТО — Ред.) — 1-й отдельной штурмовой ротой Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»* (ДУК ПС).

Собственно, часть эта невелика, если не сказать, что совсем едва заметна. Как ранее писала «Украина.ру», на торжественном смотре 14 декабря — в День добровольца — 2020 года, на который прибыл весь личный состав ДУК ПС, перечислены командир корпуса Андрей Стемпицкий, начальник штаба корпуса, командир роты Дмитрий Коцюбайло и 28 бойцов. Немного, но эта часть закалена в боях, имеет на вооружении не только легкое стрелковое, но и тяжелое вооружение, включая противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) и крупнокалиберные минометы.

Технически, конечно, это не единственная добровольческая часть в зоне ООС на сегодняшний день. Есть еще «Фрайкор» (связанный с одноименной ультраправой организацией из Харькова) и «Медведи» (осколок Украинской добровольческой армии Дмитрия Яроша), но численность каждого из них не более 10 человек, находятся ли они реально на фронте — не всегда ясно, да и независимость их под сомнением (они могут существовать в формате автономных, но подчиненных частям ВСУ взводов).

Коцюбайло возглавил роту в 2021-ом году. Для добровольцев «Правого сектора» это был критический момент. Когда в ноябре 2015 года Дмитрий Ярош, напуганный ростом революционных настроений в движении, лидером которого он официально числился (хотя реально работу он давно забросил), ушел и увел за собой фронтовиков (5-й и 8-й отдельные батальоны, легкопехотный отряд «Волынь», разведку, санитарный батальон «Госпитальеры») и, соответственно, замкнутые на них тыловые структуры, организация могла «посыпаться». И авторитета Стемпицкого, завоеванного еще в 1990-е годы в рядах «Тризуба имени Степана Бандеры»*, чтобы удержать остатки ПС не хватало.

Молодой доброволец Коцюбайло сумел не только удержать оставшихся бойцов 5-го батальона от ухода к Ярошу и в ВСУ, но и показать характер, которого от него не ожидали. Когда в июле 2018 года спецназ СБУ окружил базу 8-го батальона и разоружил его бойцов, Ярош, несмотря на привычку к грозным заявлениям, пошел на попятный, встретился с командующим ООС и пообещал не делать резких движений. А вот Коцюбайло заявил, что никакие армейские генералы не заставят его уйти с фронта и в случае чего он готов воевать и с ними. И, кстати, вскоре пережил покушение, когда его машину расстреляли из снайперской винтовки.

Разоружить небольшой упрямый отряд «правосеков» не удалось, хотя спецназ СБУ и ВСУ спокойно справился в 2019 году и с оставшимися бойцами Яроша, и с чеченским «батальоном имени Шейха Мансура», и с остатками «батальона ОУН». Готовят вторжение: Ярош разоблачил украинских «антиваксеров» © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

При этом, судя по всему, Коцюбайло мог выстроить с армейцами и конструктивный диалог, так как получать боеприпасы к минометам и ПТРК ему было больше неоткуда.

Наконец, что немаловажно, комроты не интересовался политикой, хотя в 2016 году «Правый сектор» и выдвинул его на довыборах в Верховную Раду по 85-му одномандатному округу в Тернопольской области. Соответственно, в отличие от прочих комбатов, не растерял свой авторитет в политических дрязгах и грызне.

Соответственно, награждение Коцюбайло удобно для Владимира Зеленского со всех стороны С одной стороны — пожалуйста, высшая награда для ветерана, который в отличие от «азовцев» не вылезает с фронта и которого никто не может назвать «тыловой крысой» (как уже назвали Марусю Зверобой), показывает уважение Зеленского к истинным фронтовикам и защитникам страны. С другой — бойцов у молодого «правосека» мало, политических амбиций нет, так что он президенту в качестве конкурента в политике не опасен. Зато, наградив его, Зеленский как говорится, убивает двух зайцев одним выстрелом — показывает националистам, что придерживается с ними одних взглядов на происходящее в гражданском конфликте на Востоке страны, и, вместе с тем, нейтрализует патриотическую тусовку, выделяя в ней тех, кого считает героем.

* Организации запрещены Верховным судом РФ