В Сенате Конгресса США в начале недели республиканцы блокировали проект оборонного бюджета, в который включены санкции против «Северного потока — 2». В Белом доме убеждены, что продвигаемые оппозицией ограничения лишь ставят под угрозу трансатлантическое единство. Такой же позиции придерживается и официальный Берлин

Сенат США рассматривает новые санкции против «Северного потока — 2»

В понедельник, 29 ноября, республиканцы заблокировали в Сенате Конгресса США дальнейшее прохождение проекта оборонного бюджета страны на следующий финансовый год (начался 1 октября 2021-го). Это произошло во время процедурного голосования в поддержку перехода проекта на следующий этап рассмотрения в Сенате. Для принятия решения необходимо было набрать 60 голосов, но «за» проголосовали только 45 сенаторов, а «против» высказался 51 законодатель. Олег Хавич: кто он © lugansk1.info

В проект оборонного бюджета США на сумму около 770 миллиардов долларов включены в том числе санкции против России. Перед голосованием лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что его однопартийцы заблокируют проект бюджета в связи с тем, что имеющие большинство демократы не допустили утверждения ряда предложений. Речь идет о пакете поправок, среди которых дополнительные рестрикции против газопровода «Северный поток — 2» (СП-2).

На следующий день издание The Hill со ссылкой на свои источники сообщило, что сенаторы-демократы согласились включить в рассматриваемый пакет поправок к проекту оборонного бюджета страны инициативу, предполагающую введение санкций против компаний за участие в сертификации СП-2.

По данным издания, руководство Сената работает над достижением соглашения о принятии проекта оборонного бюджета. Руководство фракций обеих партий в Сенате пока выясняет, будет ли кто-либо из законодателей выступать против данного предложения и решит его заблокировать. Законодатели заявили о намерениях 1 декабря провести голосование по пакету из 21 поправки к проекту бюджета (в Москве в это время уже будет ночь 2 декабря). В этот пакет был включен ряд предложений республиканцев, среди которых рестрикции против компаний за участие в сертификации газопровода.

Как ожидается, после принятия решений относительно поправок Сенат будет голосовать по окончательному принятию проекта оборонного бюджета США. Как отмечает издание, договоренности пока окончательно не утверждены. «Мы только что получили новое предложение от демократов. Мы отправили им предложение, и поэтому я надеюсь, что мы получим что-то, что позволит процессу двигаться дальше», — отметил заместитель лидера республиканского меньшинства в Сенате Джон Тьюн. Отвечая на вопрос о том, что республиканцы хотят провести голосование по поправке, связанной с «Северным потоком — 2», он подчеркнул: «Это очень важно».

Вашингтон и Берлин — вместе против Сената США

Белый дом недоволен действиями республиканцев в Сенате Конгресса США, которые блокируют прохождение проекта оборонного бюджета страны из-за отказа включить туда предложенные ими поправки с дополнительными санкциями против трубопровода «Северный поток — 2». Как сообщило во вторник, 30 ноября, издание Politico, администрация Джо Байдена убеждена, что продвигаемые республиканцами санкции против СП-2 лишь ставят под угрозу трансатлантическое единство.

«Мы видим, что некоторые члены Конгресса добиваются введения санкций, которые на самом деле не сдерживают Россию, а угрожают при этом трансатлантическому единству. Они делают это, чтобы набрать политические очки у себя в округах, при этом они задерживают критически важное финансирование в сфере национальной безопасности по целому ряду не связанных с этим вопросов», — заявил Politico представитель Белого дома. «Это нецелесообразно», — убежден собеседник издания.

Ещё до первого голосования в Сенате 27 ноября издание The Hill сообщало, что Госдепартамент США пытается убедить сенаторов-демократов в Сенате заблокировать поправку к проекту оборонного бюджета страны, предполагающую введение санкций против компаний за участие в сертификации газопровода «Северный поток — 2». По сведениям издания, администрация президента США Джо Байдена «опасается более жестких действий по проекту, поскольку боится вызвать недовольство Германии, являющейся важным европейским союзником в борьбе с изменением климата и с целью ограничения растущего влияния Китая в мире».

По словам источников газеты, госсекретарь США Энтони Блинкен «призывает сенаторов из числа демократов заблокировать поправки, представленные сенаторами-республиканцами Джимом Ришем и Тедом Крузом о введении санкций против СП-2. «Эти поправки также предполагают введение санкций в отношении компаний, участвующих в проверках и сертификации газопровода, что необходимо сделать перед его введением в эксплуатацию», — говорится в материале.

«Многим из нас кажется, что они создают процедурные затруднения, чтобы избежать голосования, представляющего политические сложности. Демократы очень нервничают из-за вопроса о голосовании по "Северному потоку — 2", поскольку при предыдущей администрации все они выступали против него, а после прихода к власти Байдена расчеты стали другими», — приводятся в публикации слова источника в Сенате. По его словам, «несколько сотрудников администрации активно выступали против позиции президента США по СП-2». Информацию The Hill подтвердил и авторитетный американский журнал Foreign policy, который сообщил о том, что администрация Байдена предпринимает меры с целью исключения из проекта оборонного бюджета поправок, предполагающих введение санкций против германских структур, связанных с «Северным потоком — 2».

Не допустить введения Конгрессом США новых санкций против СП-2 пытается и официальный Берлин. В воскресенье, 28 ноября, американский портал Axios сообщил, что посольство Германии в Вашингтоне призвало конгрессменов и сенаторов не вводить ограничительные меры против газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в засекреченном шестистраничном документе, который посольство ФРГ в Вашингтоне направило американским законодателям. Сам документ также был обнародован порталом.

Немецкие власти сообщили в документе, что ввод санкций против газопровода и связанных с ним напрямую или косвенно компаний ослабит доверие к США и «в конечном итоге нанесет ущерб трансатлантическому единству». В документе говорится, что сейчас труба не представляет собой угрозы для Украины, «пока гарантирован разумный транзит газа» через эту страну. В нем также высказано предположение, что возможные санкции США против «Северного потока — 2» могут стать «победой президента России Владимира Путина», так как ограничения внесут разлад в отношения с западными союзниками.

Кроме того, в документе отмечается, что Германия решительно настроена выполнять совместное с США соглашение по поддержке Украины, энергетической безопасности и климатическим целям от 21 июля 2021 года, чтобы укреплять как украинскую, так и европейскую энергетическую безопасность и «сдерживать Россию от злоупотребления газопроводом в агрессивных политических целях». «Односторонние действия Конгресса США могут подорвать эти совместные усилия и серьезно ослабить трансатлантическое единство по теме России», — сказано в документе. В нём также указывается, что СП-2 никоим образом не смягчил политику Берлина по отношению к Москве, а также что «рост цен на энергоносители является глобальным явлением и не может быть обусловлен исключительно Россией».

В МИД ФРГ на просьбу прокомментировать этот документ сообщили, что Германия находится в «регулярном и конструктивном» контакте с властями США по теме «Северного потока — 2». Как заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, Берлин принципиально отвергает экономические ограничения против союзников, поэтому в его призыве к Вашингтону отказаться от санкций против СП-2 нет «ничего удивительного».

За задержку СП-2 Европа уже заплатила вдвое больше стоимости проекта

Газопровод «Северный поток — 2» при определенных обстоятельствах может начать работать, не дожидаясь завершения процесса сертификации, написала 27 ноября немецкая деловая газета Handelsblatt. Источники издания указали на примеры в прошлом, когда газопроводы вводились в эксплуатацию до того, как их сертифицировали, — например, проекты NEL (сухопутное продолжение «Северного потока — 1») и EGL401. По подсчетам немецкого федерального сетевого агентства (BNA), в таком случае штраф составляет «не более миллиона евро».

«Эта сумма выглядит приемлемой. Инвестиции в строительство "Северного потока — 2" составляют не менее десяти миллиардов евро», — подчеркнули авторы публикации. По их мнению, такой сценарий может показаться оператору «заманчивым» с учетом высоких цен на газ. «Благодаря этому "Газпром" сэкономит на выплатах за транзит газа через Украину», — говорится в статье. Однако, как указано в статье, BNA считает предыдущие прецеденты «несопоставимыми» с российским проектом.

Российский газовый монополист на этот провокационный материал не отреагировал. «Газпром» также не стал комментировать возможные сроки ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», а также сроки завершения сертификации компании-оператора проекта. «Сейчас мы можем только сказать, что проектная компания находится в тесном контакте с Федеральным сетевым агентством, сроки не готовы пока озвучить», — сказала Елена Березина, представитель департамента «Газпрома», отвечающего за европейские газопроводы, на телеконференции с инвесторами 29 ноября.

В тот же день также стало известно, что за девять месяцев этого года «Газпром» получил чистую прибыль в пять раз больше, чем в прошлом году, — 1,58 триллиона рублей (21,2 миллиарда долларов по текущему курсу Центробанка России). При этом чистая выручка от продажи газа в Европу (за вычетом акциза и таможенных пошлин) выросла более чем вдвое — до 2,46 трлн рублей ($ 32,8 млрд). На неё пришелся 71% всех чистых доходов от поставок газа.

«Это объясняется увеличением на 95 процентов средних цен (включая акциз и таможенные пошлины), выраженных в рублях, и ростом объемов продаж газа в натуральном выражении на 14 процентов, или на 21,3 миллиарда кубометров. При этом средние цены, выраженные в долларах США, увеличились на 87 процентов», — говорится в сообщении «Газпрома».

По сравнению с прошлым годом в Европе платили в среднем на 115 долларов больше за каждую тысячу кубометров газа. Как подсчитали аналитики, поскольку «Газпром» за 9 месяцев 2021-го поставил европейским потребителям 175,7 миллиарда кубометров газа, то компания дополнительно получила 20,2 миллиарда долларов — то есть почти вдвое больше стоимости «Северного потока — 2» (11 миллиардов долларов).