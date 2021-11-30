Западные страны приступают к согласованию позиции по отношению к России. Американцы, по имеющейся информации, рассматривают 2 полярных сценария: сократить учения у границ РФ и приостановить военную помощь Украине либо, наоборот, продолжить вооружать Киев и расширить антироссийские санкции. Среди европейцев есть сторонники и той, и другой стратегии

В понедельник, 29 ноября, госсекретарь США Энтони Блинкен отправляется в 4-дневное европейское турне, в ходе которого примет участие во встрече глав МИД стран НАТО в Риге (30 ноября — 1 декабря) и в заседании Совета министров ОБСЕ в Стокгольме (2-3 декабря).

«В центре внимания будет то, как мы можем сотрудничать в реагировании на вызовы, подобные Белоруссии и России. [США и их союзники по НАТО должны определиться, как реагировать на] проблемы, с которыми сталкивается альянс, в частности крупные и необычные передвижения российских войск возле границы с Украиной», — заявила помощница госсекретаря по Европе и Евразии Карен Донфрид.

На вопрос журналистов, как Вашингтон намерен действовать по отношению к Москве, согласно растиражированной западной прессой информации, якобы готовящейся к вторжению на Украину, представитель внешнеполитического ведомства ответила, что возможен любой вариант развития событий. Иными словами, чётко выработанной стратегии нет. Военный политолог объяснил, для чего нужна кампания «Россия нападёт на Украину» © vk.com, Андрей Кошкин

Газета The Washington Post пишет, что Белый дом рассматривает два противоположных варианта реакции на случай, если «Россия предпримет военные действия в отношении Украины». Первый — укрепление обороноспособности Киева посредством увеличения поставок военного оборудования, в том числе противовоздушных систем, а также расширение антироссийских санкций. Второй — снижение риска конфронтации с Москвой за счёт ограничения проведения американской стороной военных учений в Европе, которые вызывают критику со стороны Москвы, тогда программу военной помощи Украине придётся приостановить.

По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, статью The Wall Street Journal следует рассматривать как намёк наиболее радикально настроенным европейским союзникам, что в планы Соединённых Штатов не входит «маленькая победоносная война» в Донбассе, которая вслед за Афганистаном может обернуться для США на этот раз уже европейским фиаско.

Традиционно за повышение градуса напряжённости в отношениях с Россией выступают Польша и страны Балтии. Так, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий по итогам переговоров со своим британским коллегой Борисом Джонсоном заявил, что Варшава и Лондон считают Россию виновной в миграционном кризисе на границе Польши и Белоруссии, дестабилизации ситуации на Украине и Молдавии, росте цен на энергоносители в Европе, в связи с чем предложили ввести очередную порцию антироссийских санкций. В свою очередь, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 28 ноября призвал Евросоюз и НАТО «послать России чёткий сигнал, что любые попытки эскалации ситуации на границе Украины не останутся без ответа». Польский эксперт раскрыл, какая из стран НАТО настроена наиболее воинственно по отношению к России © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Впрочем, в Европе есть группа стран, придерживающаяся иной позиции — информации американской разведки о предстоящем «вторжении России на Украину» поверили не все европейские политики. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, утверждения о том, что Россия на кого-то собирается наступать, и упреки в адрес России в том, что она агрессивно себя ведёт, абсолютно беспочвенны и неверны по сути, а за этими обвинениями может быть попытка скрыть подготовку к силовому решению вопроса в Донбассе.

«Вряд ли США и союзники смогут придумать какие-либо серьёзные меры — европейские партнёры слишком зависимы от России, да и у США рычагов сдерживания её сейчас нет. Поэтому любые обсуждения санкций не выльются в серьёзные ограничительные меры», — считает глава Нью-Йоркского центра по связям в области международных отношений Джастин Расселл, о чем сказал в комментарии изданию «Коммерсантъ».

Если власти США действительно хотят направить российско-американские отношения в мирное русло, то могут сделать это на переговорах президентов, о подготовке к которым сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Точная дата ещё не определена, но, скорее всего, Владимир Путин и Джо Байден пообщаются в формате видеоконференции. В Москве надеются, что разговор состоится до конца года, а вот американская сторона предпочитает не комментировать эту тему. Повестка переговоров насыщенная, одной из тем, по словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, будет ситуация на Украине.

Однако надежды на достижение Москвой и Вашингтоном каких-либо договорённостей по этому вопросу вряд ли стоит ждать, сказал американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру.

«Даже если бы это в принципе было возможно, в администрации Белого дома присутствует несколько активно действующих кланов, которые по-разному видят украинский вопрос. И даже если такие договорённости могут быть подписаны или устно проговорены, тем не менее каждая группировка будет действовать по своему усмотрению», — объяснил он. Политолог назвал основную задачу встречи Путина и Байдена © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

Дробницкий не исключает, что в конечном итоге переговоры на высшем уровне будут сорваны.

Американский политолог, старший вице-президент Университета Кина (штат Нью-Джерси) Дэвид Бердсел придерживается противоположного мнения — проведению саммита ничего не угрожает: ни обвинения в адрес Москвы в создании напряжения у границы Украины, ни введение санкций против «Северного потока — 2», наоборот, сейчас наиболее благоприятный момент Владимира Путина, чтобы реализовать свои преимущества.

Россия находится в выгодном положении, поскольку Европа заинтересована в поставках газа в преддверии зимы, ведущая страна Евросоюза — Германия — ослаблена из-за ухода из власти Ангелы Меркель, занимавшей пост канцлера ФРГ на протяжении 16 лет, а американской администрации приходится одновременно заниматься решением множества внутри- и внешнеполитических проблем.

«Я ожидаю на основании заявлений Путина и других высоких представителей российских властей в последние месяцы, что Москва будет ожидать конкретных уступок от Запада и в особенности от США, например, обязательств по невступлению Украины в НАТО, по крайней мере пока; отказа от противодействия "Северному потоку — 2", снижения военной помощи Украине», — заявил Бердсел.