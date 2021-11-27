В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий объяснил, почему в ближайщий год с США невозможно ни о чём договориться и какая борьба происходит в стенах администрации президента Джо Байдена

На фоне сообщений о подготовке переговоров президентов России и США, которые, по информации СМИ, могут состояться в конце 2021 года в онлайн-режиме и в начале 2022-го очно, западные СМИ наперебой пишут о «предстоящем вторжении России на Украину», а американские и европейские политики разрабатывают меры по поддержке Киева в условиях этой мнимой угрозы.

Что стоит за этими спекуляциями, в интервью изданию Украина.ру объяснил американист Дмитрий Дробницкий.

- Дмитрий, одной из тем переговоров Владимира Путина и Джо Байдена, как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, будет Украина. В каком контексте будет идти обсуждение украинской тематики и о чём президенты могут договориться? Павел Кожевников: Вряд ли Байден сможет решить проблемы Украины без участия скользкого Зеленского © Facebook, Pavel Kozhevnikov

— Мне сложно сказать, до чего могут договориться. У меня вообще нет никаких хороших новостей для тех, кто ждёт договорённостей, а плохие — договорённостей не будет.

Даже если бы это в принципе было возможно, в администрации Белого дома присутствует несколько активно действующих кланов, которые по-разному видят украинский вопрос. И даже если такие договорённости могут быть подписаны или устно проговоренны, тем не менее, каждая группировка будет действовать по своему усмотрению. И в этом плане большие системные договорённости с США, пожалуй, ни по одному вопросу невозможны, только какие-то узкие. До конца 2022 года я вообще не вижу никаких возможностей действительно о чём-то договориться с американцами. Когда я говорю «серьёзно договориться», имею ввиду не дружбу, сближение, а хотя бы остановку процесса эскалации. Несмотря на то, что Байден поставил такую цель перед саммитом в Женеве, эскалацию остановить не удалось, формально вернули послов, на этом всё закончилось.

Если саммит состоится — а его ведь могут и сорвать, — думаю, будут обсуждать механизмы предотвращения совсем острой эскалации конфликта. Примерно то же самое, что обсуждали с Китаем.

- В последнее время в западных СМИ очень много сообщений о «готовящемся вторжении России на Украину». Согласны ли Вы с точкой зрения, что американские власти специально запустили эту информационную кампанию, чтобы у Байдена был аргумент о необходимости встречи с Владимиром Путиным, а потом преподнести как победу американского лидера то, что никакого вторжения не произошло? Российское вторжение: американский план © РИА Новости, Станислав Савельев / Перейти в фотобанк

— Это, конечно, можно представить таким образом, но не нужно думать, что в Белом доме есть некий мозговой центр, который сидит и продумывает ходы, «давайте мы сейчас двухходовочку разыграем, поднимем рейтинг Байдена». Никто сейчас там об этом не думает, там сражаются между собой несколько кланов, аппаратный успех важнее стратегического. Иначе они бы не допустили такого развала управления и такого падения рейтинга и Демократической партии, и администрации, представленной Байденом.

- В чём главные причины падения рейтинга?

— Всё из рук валится, ничего у них не получается. Эта администрация пришла, заявляя о себе: «После непредсказуемого Трампа придут взрослые люди». Даже в России либеральная пресса писала, что придут взрослые, нормальные, взвешенные люди, опытные во внешней политике, да приятно не будет, но договориться можно, будет всё адекватно и взвешенно.

А на деле полный хаос, полный развал госуправления. Отчасти это объективный процесс для Соединённых Штатов в нынешнем состоянии, но отчасти оказалось, что все эти люди живут в реалиях прошлого, им не хватает компетенции в современном мире управлять Америкой, поэтому у них и на внутреннем контуре полный раздрай, и на внешнем неудача за неудачей.

Там, конечно, есть такие особо выдающиеся личности типа Энтони Блинкена, но за ним стоит могущественный клан, его не могут уволить. Трамп менял, как перчатки, не понравившихся ему людей, при Обаме госсекретарь слетел бы после таких провалов на внешнем контуре, когда приходилось и саммит с Путиным и с Си Цзиньпином готовить силами аппарата советника по национальной безопасности, а Госдепартамент стоял в стороне просто по причине того, что предыдущие 2 саммита с китайцами Блинкен провалил. Дипломатией рулит человек, который мало того, что самый агрессивный, хотя это не соответствует его должности, так ещё и оказался совсем не компетентен в современном мире. Он не понимает, что происходит в мире. Ордуханян об итогах встречи Путин – Байден: украинская карта отыграна США окончательно © кадр из видео Украина.ру

На фоне развала, когда из рук всё валится, конечно, рейтинг будет падать, несмотря на то, что пресса всячески качает за Байдена, но целый ряд очевидных провалов во внутренней и во внешней политике приводит к тому, что рейтинг падает.

- Вокруг чего идёт борьба в Белом доме и куда пропала вице-президент США Камала Харрис, которой некоторые эксперты прочили чуть ли не ключевую роль в управлении страной?

— Приписывание этой роли Харрис изначально было неправильным. Её опустили ниже плинтуса во время праймериз, выставили её полной дурой, человеком, который не в состоянии ничего делать, это были намеренные действия, чтобы приподнять Байдена и сделать его неизбежным победителем праймериз и выборов.

Демократической партии нужно было подумать о том, какую коалицию собрать под Камалу Харрис как президента. Каким бы она ни была недалёким сенатором, надо было работать с ней, это было бы гораздо более выигрышный вариант, но её решили отпустить, потому что все кланы хотели во власть, вся коалиция, которая свалила Трампа, решила, что Байден будет таким аватаром, а реальную власть будут осуществлять они.

До сих пор есть люди, которые говорят «Байден — опытный политик», для этого его и поставили, а Харрис пристроили вице-президентом потом, когда в этой администрации изначально уже всё было не так. То есть она человек, которого в Вашингтоне никто не уважает: опыта у неё нет, нормальную администрацию вице-президента ей не создали. Главная её задача — хранить верность и не умирать. Это вам не Дик Чейни. Варианты с уходом Байдена и его заменой, у всех по спинам проходит дрожь, что будет, если президентом станет Харрис, потому что будет такая возня, реальную власть она представлять не будет, будет драка за тех, кто будет реально управлять Америкой. Подозреваю, что соответствующие планы есть у Блинкена, есть у его врагов, того же Джейка Салливана. Поэтому кстати Байден и объявил, что собирается баллотироваться на второй срок, чтобы эта возня не началась прямо сейчас. Байден пообещал не оставлять Украину один на один с Россией - Кулеба © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

На самом деле там всё плохо. Правильно делает наше руководство, что принимает по одному представителей различных кланов: в России побывали Виктория Нуланд; Бёрнс, который представляет Салливана и Клинтонов; Джон Керри, который представляет обамовских гигантов, от «большой цифры» только никого не было, но подозреваю, что появится. Так что по одному выслушиваем представителей кланов именно потому, что нужно понимать, кто из этих лебедя, рака и щуки куда тянет. Самое опасное состояние великой державы — непонятно, кто завтра будет принимать внешнеполитические решения.

- Опишите вкратце позицию этих кланов.

— Это выходцы из Аспенской стратегической группы, ими руководит Блинкен; люди, лояльные Биллу Клинтону, их представляет Джейк Салливан, к ним же относится Бёрнс; представители «большой цифры»; просто руководители администрации Байдена — Рон Клайн, вместо блюстителя этой группы более 20 человек, которые пришли в администрацию с должностей в больших IT-корпорациях уровня исполнительного вице-президента, членов совета директоров, руководителей направлений и т.п.; наконец, «спящие» обамовские гиганты: Джон Керри, Сьюзан Райс, — они спрятаны в должностях, явно не соответствующих их компетенции, но они определённого рода влияние имеют и готовы подхватить власть, если она совсем рухнет, скорее всего, их брали в качестве предохранителя, но у них тоже есть свои мысли, своя субъектность, поэтому Джон Керри и был в Москве, объяснить, что они есть, явно не о климате разговаривали с Владимиром Владимировичем.

Плюс быстро пытается нарастить свой клан Виктория Нуланд. Она считала, что в Вашингтоне всё по-прежнему, и поскольку она просто близка к неоконсерваторам, её будут всячески приветствовать, и она будет делать своё дело, а ей этого не дают, в результате она тоже поехала в Москву показать, что тоже субъектна. Нуланд тоже начала своих людей подтягивать, лояльных лично ей. Так что может нарисоваться и пятый клан. Владимир Корнилов: О том, как России строить отношения с Украиной, надо говорить с Нуланд © РИА Новости, Владимир Трефилов

У них по разным делам разное дело. Условно говоря, Салливан считает, что война с Россией необязательна, а Блинкен — что обязательна, не то, чтобы он хочет ядерную войну, просто считает, что русские в последний момент отступят. Салливан считает, что не нужно переделывать никого, ни Россию, ни Китай, сдерживания достаточно, причём помягче, во избежание конфликта, создавать такие новые международные правила, чтобы у западного блока было больше преференций, а Блинкен говорит, что не будут ослаблять давление, а любое отступление Америки — ошибка. Там много таких вещей, и очевидно, что Салливан сильно оттёр Блинкена, а против Блинкена сейчас началась новая реинкарнация разоблачений, что в «русском деле» участвовал штаб Клинтонов, надо расследовать, кто-то из-за этого и сесть может. Скорее всего, действительно Блинкен играет против Салливана, против Клинтонов, потому что все нити расследования ведут к ним.

Эта возня постоянно, и по отношению к каждой заявленной позиции надо внимательно смотреть, кто здесь. Саммит с Путиным тоже готовил Салливан, а не глава Госдепартамента Блинкен.

По поводу второго саммита, у меня до сих пор сомнения, что он состоится. Пока как-то не складывается, но заявить о нём, а почему бы нет?

- Сейчас палаты Конгресса согласовывают проект оборонного бюджета США. Появилась информация, что администрация Байдена добивается исключения из текста документа пункта о санкциях против «Северного потока-2». С какой целью Белый дом продвигает эту инициативу?

— Это системная договорённость с немцами, которые свою часть договорённостей выполнили — провели «Зелёных» на ключевые посты в новом правительстве, власть от ХДС/ХСС передана левой коалиции, которая находится под сильным влиянием Демократической партии США, а «Зелёные» — это её филиал. Бизнес по этой договорённости должен был получить свой газораспределительный хаб, для немецкого бизнеса это сильно, а уйти от бизнеса значит убрать от власти ХДС/ХСС. И теперь коллективному Байдену нужно выполнять свою часть договорённостей.

То есть это договорённость не с Россией, они снимают санкции не с «Газпрома», а с немецкого газораспределительного хаба, поэтому выполняют пока честно, но большой честности от этой администрации я бы не ожидал. Отказ от угля и легализация марихуаны. В Германии сформировано новое правительство © REUTERS, Fabrizio Bensch

- Можно в таком случае рассчитывать, что «Зелёные» не будут мешать сертификации и запуску «Северного потока-2»?

— Да, можно, потому что они знали об этой системной договорённости. Их лидера Анналену Бэрбок просто не назначат министром иностранных дел либо быстро снимут, если это будет не так. Партия «Зелёных» — это комсомол при Демократической партии США, они начинали как независимые, а сейчас управляется извне. В этом и была суть сделки: Германия получает экономически то, что просила, и возможность другой торговли с Россией, что выгодно Берлину, а американцы получают контроль над немецким правительством в преддверии саммита демократий через привод к власти левых, которые ничего не умеют, а вот «Зелёные» управляются извне Демократической партией США. В этом суть смягчения позиции условного Байдена по «Северному потоку-2». Это не уступка России, это системная договорённость с немецким политикумом.