В ноябре, 2021 года, начал работу сайт по сбору данных о военных преступлениях Украины и пропавших без вести в результате войны в Донбассе

Ресурс «Трагедия Донбасса» с фото- и видеосвидетельствами геноцида мирного населения юго-востока Украины представил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» член Общественной палаты непризнанной Луганской Народной Республики (ЛНР) Сергей Белов.

На конференции представители самопровозглашенных республик Донбасса рассказали о постоянно ведущейся поисковой работе с целью установления количества жертв войны, обстоятельств гибели мирных граждан, о твёрдом намерении установить всех до одного без вести пропавших. Проводится сбор доказательств для привлечения к ответственности виновных в совершении военных преступлений.

По словам Белова, сайт «Трагедия Донбасса» призван консолидировать эти усилия, дать людям достоверную информацию о количестве погибших, о количестве раненых за время конфликта, рассказать о том, что привело к образованию массовых захоронений. Будут отображены истории людей, переживших агрессию, потерявших близких и родных с 2014 года, рассказал он.

По его словам, на сайте также найдётся место для информации о людях, по чьей вине погибли мирные жители Донбасса, о тех, кто призывал к войне, кто отдавал преступные приказы. И «это не попытка скатиться к печально известному сайту "Миротворец"», — рассказал Белов, подчеркнув, что основным отличием будет «классификация их действий как с точки зрения национального права Украины, так и международного гуманитарного права». Просто о сложном. Почему Донбасс вышел из состава Украины? © коллаж Украина.Ру

В настоящее время на сайте два раздела — фотогалерея и окно обратной связи. Каждый житель региона может рассказать свою историю, поделиться информацией, прислать фото с места событий.

«Трагедия Донбасса — это истории в фотографиях и словах мирных граждан юго-востока Украины, в дом к которым вновь пришла война. Истории, трагически оборвавшиеся в 2014-2015 годах. Истории, трагически продолжающиеся сегодня. Страх, боль, отчаяние, безысходность и где-то глубоко — надежда», — так представляют свой проект создатели сайта.

Основная работа — сбор доказательств, сбор свидетельств, рассказал Белов. Он отметил, что не только снимки, сделанные военкорами, но и снимки, сделанные горожанами — это и «фиксация последствий преступлений украинского военно-политического руководства».

На сайте для сбора материалов будут действовать «горячие линии», работает окно обратной связи — каждый житель региона может поделиться своей историей, рассказать о пропавшем без вести родственнике, близком человеке, прислать фото или копии документов. По словам Белова, все эти материалы в будущем станут доказательствами в трибунале. Материалов за годы конфликта накоплено огромное количество, но их необходимо систематизировать.

«Необходимо рассказывать об этом всему миру, — подчеркнул Белов. — Люди иногда не представляют, насколько действительно ценно и важно их свидетельство, сделанное в какой-то момент… Даже случайная фотография мобильным телефоном, небольшая видеозапись — всё это на самом деле свидетельство, которое может сыграть огромную роль в предстоящем трибунале непосредственно по украинским военным преступникам».

Кроме того, необходимо бороться с валом дезинформации, которую распространяли буквально с первых дней войны, добавил он, напомнив известную историю о якобы взорвавшемся в Луганске кондиционере. Ходаковский объяснил, почему Донбасс проиграет Украине, если она пойдет на прорыв © предоставлено Александром Ходаковским

«Мы все прекрасно помним историю, когда после 2 июня 2014 года украинские СМИ и, соответственно, используя их информацию, многие международные СМИ, подхватили версию о том, что на здании бывшей облгосадминистрации в городе Луганске взорвался кондиционер. Хотя на тот момент, в том числе в сети интернет, было огромное количество фото и видео, подтверждающих авиаудар, который был произведен штурмовиком украинской авиации», — сказал Белов.

Он отметил, что фотогалерея на сайте «говорит сама за себя — это то, что невозможно описать словами». Нужно рассказать всему миру о том, что действительно происходит в Донбассе, добавил Белов.

Все эти материалы и доказательства преступлений будут направлены и в международные суды, сообщила принимавшая участие в пресс-конференции Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. По её словам, в суды Украины обращаться нет возможности, — «обращаемся в ЕСПЧ и в Международный уголовный суд в Гааге».

Всего к настоящему времени направлено более трёх тысяч исков о военных преступлениях.

«Важно, чтобы вся информация, которую мы добываем, была отображена на сайте», — рассказала Морозова.

Она также сообщила, что происходящие в регионе обстрелы фиксируют представители ОБСЕ и других международных организаций, но не вся информация отображается в отчётах. Например, по её словам, представители ОБСЕ видели, как обстреливали школьный автобус — но в отчётах этого нет. Между тем только в этом году в ДНР ранены три ребёнка, один убит.

Всего, по данным омбудсмена, с 2014 года на территории ДНР погибли уже более пяти тысяч человек (данные о потерях не только мирного населения), в том числе 91 несовершеннолетний ребёнок. Ещё около восьми тысяч человек за этот период были ранены, получили различной степени ранения. Стешин рассказал, сможет ли ВСУ захватить Донбасс © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

На территории ЛНР за все время боевых действий разрушено более 24 тысяч домов, за всё время конфликта погибли более 1700 мирных жителей, сообщила глава межведомственной рабочей группы по розыску захоронений на территории самопровозглашенной республики Анна Сорока. Она выразила уверенность в том, что «время пройдёт, изменится политическая повестка — и тогда будет международный трибунал по Украине».

Принимавший участие в пресс-конференции начальник бюро судмедэкспертизы ДНР Дмитрий Калашников отметил, что всего с начала конфликта в ДНР и ЛНР в результате боевых действий погибли около девяти тысяч человек, но цифра эта предполагаемая — не все ещё найдены. По его словам, большинство убитых — люди гражданские: «Это и есть геноцид»…

Это подтвердила Юлия Михайлова, пострадавшая в результате обстрела в Донбассе.

«Об этом надо всегда говорить, не только сейчас, а дальше, спустя года, рассказывать об этом обо всём. Потому что лично пережив на себе, когда летит мина, и отрывает руку и ногу, а кого-то и убивает… Я всегда буду об этом говорить, это моя история, это моя жизнь и это живое доказательство того, как издеваются над народом Донбасса, как просто уничтожают ни за что ни про что. Как дети сидят в подвалах, как они переживают, как старики переживают и боятся… Когда не было ни еды, ни воды. Но мы справились, мы это переживём и докажем, что мы сильные», — сказала она.

В свою очередь, Дарья Морозова отметила, что не нужно делить на гражданских и военных.

«Когда началась война, здесь не было регулярных войск… Кто смог, тот и пошёл защищать», — рассказала она.

Напомним, ранее в ДНР и ЛНР создали специальные органы по поиску пропавших без вести во время конфликта в Донбассе, подписали соглашение о сотрудничестве и начали формирование общего банка данных ДНК для проведения идентификаций останков жертв конфликта. Результаты экспертиз будут направлять в ЕСПЧ и в Международный уголовный суд.