В пятницу, 26 ноября, президент Украины Валдимир Зеленский провел пресс-марафон для 30 украинских и мировых СМИ. Общение главы государства с журналистами запомнится не только эмоциональными и скандальными заявлениями, но и инцидентом после завершения пресс-конференции

Пресс-марафон, посвященный экватору первого президентского срока Зеленского прошел в коворкинге Creative State Arsenal в Киеве. Для беседы с главой государства его офис отобрал три десятка журналистов. Первую «информационную бомбу» взорвал сам Зеленский практически в самом начале пресс-конференции.

Зеленский против Ахметова

Украинский президент заявил, что располагает некими агентурными донесениями, а также аудиофайлами, которые свидетельствуют, что богатейшего бизнесмена страны Рината Ахметова пытаются втянуть в организацию госпереворота, который якобы запланирован на 1 декабря. «Ахметов найдет, чем ответить». Михаил Погребинский о том, когда Зеленский уйдет с поста президента Украины © РИА Новости, Михаил Воскресенский

«Могу сказать сразу, что у нас есть не только агентурная, но и звуковая информация, где представители Украины, скажем так, с представителями России, скажем так, обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине. Что будут привлечен 1 млрд долларов и так далее», — сказал Зеленский.

Он считает, что это «подстава Рината Ахметова и это аморально втягивать его войну против Украины».

Кроме того Зеленский заявил, что считает, что Ахметов начал ее и это будет его большая ошибка «воевать против президента, который был избран народом Украины». Эта война, полагает президент, ведется не против него лично, а против народа страны.

Отдельно он прокомментировал работу телеканалов, которые принадлежат медиа-группе Ахметова.

«Пройдены все границы. И это неправильно. Идет дезинформационная политика… Что они делают? Везде "зрада". День рождения — какая-то "зрада", ковид — "зрада". "Завтра 1 числа будет военное положение". Что это значит? Если люди не несут ответственность за свои слова — должен хотя бы нести собственник. Я считаю, что это дезинформационная атака не только против государства, но и против него (Ахметова — ред.) Я считаю, что они наигрались. Не надо это делать», — заявил Зеленский, также назвав каналы олигарха «пропагандистскими».

Кроме того, Зеленский пригласил Ахметова на личную встречу или прийти в правоохранительные органы, чтобы прокомментировать информацию о его причастности к подготовке переворота.

Зеленский против Шустера

«Ахметовский» блок в речи Зеленского предварял вопрос ведущего шоу «Свобода слова» Савика Шустера, который как раз представлял телеканал «Украина 24», который принадлежит Ахметову и в последнее время активно критикующий действующую власть.

От Зеленского журналисту досталось за то, что он ведет информационную кампанию против него на стороне Ахметова.

«Благодаря вам это тоже происходит. Это раскачивание постоянно. Благодаря средствам массовой информации… И это происходит ежедневно… Я в государственные перевороты не верю», — заявил Зеленский.

Шустер отметил, что Ахметов не был бы таким богатым, если бы был таким глупым. Зеленский ответил, что у них с Шустером разное отношение к уму, интеллекту и деньгам. По его словам, умные люди не всегда очень богаты, и наоборот.

Кроме того президент заявил, есть журналисты, которые не так хорошо обеспечены, как Шустер, но которые «являются гражданами Украины, и не являются резидентами других стран», и которые «не глупее его». Шустер ответил, что он считает своей родиной Европу, к которой Украина тоже относится.

Зеленский против Бутусова

Еще одна своеобразная словесная дуэль во время пресс-марафона произошла у украинского президента с главным редактором интернет-издания «Цензор.НЕТ» Юрием Бутусовым.

Журналист открыто обвинил Зеленского в гибели людей в Донбассе и заявил, что он отказывается нести за это ответственность. Кроме того журналист говорил о Зеленском в его же присутствии в третьем лице, перебивал президента и обвинял его во лжи.

В частности, Бутусов заявил, что после пресс-марафона Зеленский «пойдет весело придумывать шуточки для "Квартала"».

Зеленский в ответ обвинил Бутусова в сливе стратегически важной для Украины военной информации и заявил, что журналист работает на олигархов. Также Зеленский отметил, что Бутусов обижен на него, поскольку не получил никакой должности в госструктурах.

После конца беседы Бутусов стал кричать о том, что Зеленский должен лично перед ним извиниться за свою неправду.

Зеленский против Бурбы

Отдельно глава украинского государства остановился на теме «вагнергейта» и тех обвинений со стороны бывшего руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Василия Бурбы в «сливе» спецоперации, к которому якобы причастен глава Офиса президента Андрей Ермак.

Зеленский заявил, что Бурба пробовал втянуть страну в скандал с Турцией в связи с якобы угрозами безопасности при возможной посадке самолета с «вагнеровцами» на Украине. Тема с «ЧВК «Вагнера» была политической спецоперацией Зеленского – Бортник © president.gov.ua

По его словам, к нему пришел Бурба и заявил, что по его данным разрабатываются 20 планов посадки самолета. Президент подчеркнул, что указал Бурбе, что это не украинская операция, и она не была детально продумана.

«Когда он (Бурба — ред.) вышел, я сказал, что после Америки он хочет поссорить меня и не только меня, а втянуть Украину в огромный скандал с [Тайипом] Эрдоганом. И Эрдоган никогда бы нам этого не простил», — заявил Зеленский.

При этом он добавил, что Украина не проводила эту операцию, ее «втянули потому что не самолетом, а автобусом они заехали в Минск, и их поселили в резиденцию или санаторий возле резиденции Александра Лукашенко».

И когда Бурба понял, что его идеи не сработают, он решил распространить информацию о «вагнергейте».

Также Зеленский решил раскритиковать Бурбу и по другим направлениям. В частности, он рассказал, что тогда еще глава ГУР испугался увольнения и решил выслужиться перед ним.

«Он принес информацию, что мы получили оперативную информацию касаемо ковида о том, кто придумал формулу ковида, и есть даже формула вакцины. Он сказал мне и назвал эту страну… Он предлагал мне передать эту информацию РФ или китайским коллегам. Это была операция под названием "Бурба"», — сказал Зеленский.

Эту «операцию» якобы спланировал предшественник Зеленского Петр Порошенко, который был заинтересован разорвать союз Украины и США, заявил Зеленский.

Что касается Ермака, то президент отметил, что руководитель его офиса «мощный» человек, у которого есть определенные заслуги перед страной, например, в содействии возвращению пленных, также с ним общаются представители аппаратов глав многих иностранных государств, поэтому ни о каком увольнении сейчас речи не идет. Да они же неадекватные. Шарий о том, зачем Ермак хотел убить Шефира и чем закончится эта история © Facebook, Анатолий Шарий

«Миша, я президент»

Пожалуй самым эмоциональным отрывком пресс-марафона стал ответ Зеленского на вопрос представителя «Украинской правды» Михаила Ткача, который напомнил президенту о скандальном юбилее Ермака в Ивано-Франковской области, куда глава государства и руководитель его офиса полетели на вертолете Госслужбы по ЧС (ГСЧС).

«Я имею право на личную жизнь, я имею право, не скрывая это, ехать туда, куда я хочу. Да, я был в Синегоре со своей семьей, да, со мной был Ермак. Президент не летает на одном вертолете — запрещено. Был вертолет сопровождения… За два дня до этого сломался президентский вертолет белого цвета. Так вышло, потому что Государственное управление делами не отремонтировали его. Дальше, к президенту Украины обратились люди с тем, чтобы использовать вертолет ГСЧС, мы уточнили — это законно», — заявил Зеленский.

Журналист не был удовлетворен ответами Зеленского и задавал уточняющие вопросы, которые глава государства посчитал мелочными. Зеленский стал рассказывать о каждом часе проведенного там дня. Впрочем, праздновал ли он день рождения Ермака, Зеленский четко не ответил. На очередной комментарий журналиста Зеленский резко ответил, что не должен отчитываться перед СМИ в отведенное ими время — «Миша, я президент!». Он заявил, что он как любой человек имеет право на личную жизнь и отдых в один день.

Про особей и людей

Ближе к концу пресс-конференции Зеленскому задали вопрос о санкциях Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против граждан Украины, попросив его уточнить, не является ли это нарушением прав человека.

«А вы их людьми называете? Есть разные. Есть представители людей. Не все представители людей — люди. Есть особи. Я так считаю. Я не обо всех говорю. Но да, это мое мнение. Если бы я был не прав, то не существовали бы правоохранительные органы», — заявил он.

Зеленский также отметил, что ранее Совет национальной безопасности и обороны называли «сборищем сбитых летчиков», а сейчас это мощный самостоятельный орган.

Остальное

В своих ответах на вопросы журналистов Зеленский также коснулся нескольких важных тем, однако по-сути не сказав по ним ничего нового:

официальный Киев выступает за новый контракт по транзиту газа через Украину после 2024 года, однако каких-то контактов с российской стороной по этому вопросу нет;

концентрация российских войск на границе с Украиной не такая большая, как это было ранее, однако риск эскалации, по мнению Зеленского, сохраняется. Киев приветствует международную поддержку Украины, но в случае полномасштабных боевых действий будет рассчитывать в первую очередь на себя;

Украина ждет от будущего канцлера ФРГ Олафа Шольца более четкой позиции по вступлению Украины в ЕС и помощи в газовом вопросе;

более четкой позиции по вступлению Украины в ЕС и помощи в газовом вопросе; Зеленскому попрежнему принадлежат права на бренды «Квартала 95», но никакого участия в управлении компанией он не принимает;

Вопрос о втором сроке пока не решен, все будет зависеть от позиции народа Украины, Зеленский не держится за власть, но если на него будут давить с целью вынудить покинуть президентский пост, то будет «обратный эффект»;

в утрате Крыма виноват Александр Турчинов , а Донбасса — Петр Порошенко;

, а Донбасса — Петр Порошенко; закон о переходном правосудии в Донбассе пока рассматривать не будут, его принятие будет равносильно выходу Киева из Минских соглашений

Зеленский заявил, что не закрывает телеканалы, как делают «в других странах» (при этом на Украине санкциями СНБО закрыты были несколько оппозиционных каналов).

Финальный инцидент

Пресс-конференция Зеленского продлилась 5,5 часов, вместо запланированных трех.

На выходе президента ждала группа журналистов, которых не пригласили на разговор с главой государства. Охрана президента грубо оттеснила репортеров, чтобы дать Зеленскому сесть в автомобиль. В начавшейся толчее с ног была сбита журналиста телеканала «Прямой», который связывают с Порошенко.