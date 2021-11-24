Тема Голодомора как геноцида украинского народа, устроенного российской властью, начала раскручиваться ещё во время холодной войны как элемент антисоветской пропаганды. Термин «голодомор» возник в 1988 году, а в конце 2006 года был принят закон, по которому Голодомор был объявлен геноцидом

Естественно, что голодоморная пропаганда не могла не оставить следа в общественном мнении.

Для начала напомним результаты исследования, проведённого Киевским международным институтом социологии 8-14 сентября 2006 года (опрошено 2012 респондентов). Это, условно говоря, промежуточные данные, захватившие начало периода активной пропаганды Голодомора (она началась ещё при Кучме и достигла абсурдного накала в последние годы правления Ющенко).

По данным этого исследования, знали о Голодоморе 94% опрошенных. 69% полагали, что Голодомор был главным образом вызван действиями власти (84% из них полагают, что голод был вызван умышленно), а 12% — природными обстоятельствами.

Тут следует отметить, что социологи не дали третьего варианта — в равной степени и тем, и тем. А именно он в наибольшей степени соответствовал событиям 1933 года. Впрочем, тут заметна некоторая предрасположенность социологов к определённому ответу, но грубого передёргивания всё же нет.

Интересно, что, как всегда, лучше всех знают о причинах Голодомора жители Западного региона, чьи предки преимущественно жили в Польше (там, кстати, голод тоже был, хотя и не было советской власти). На Западе полагают, что голод был вызван действиями власти, 82%, а на Востоке — 51%.

Только 14% опрошенных считали, что голод был направлен против украинцев. Собственно, это число тех, кто в 2006 году считал Голодомор геноцидом.

Развитие ситуации позволяло оценить исследование Социологической группы «Рейтинг», проведённое 29 октября — 4 ноября 2019 года (опрошено 3 тыс. респондентов).

По данным этого исследования, 82% опрошенных согласны с мнением, что Голодомор был геноцидом украинского народа. Не согласны — только 11%. Для сравнения: в марте 2010 года соотношение было 60% к 25%. Естественно, что больше всего согласных с концепцией Голодомора-геноцида в западном регионе — 95%, меньше всего — в восточном — 61%.

Какие выводы можно сделать из этих данных?

Во-первых, пропаганда работает.

Постоянный вой на тему «Голодомор = геноцид», доносящийся из каждого утюга, формирует вполне определённое сознание. Тем более что сама по себе формула довольно простая.

Определённую роль сыграло также признание Голодомора геноцидом на законодательном уровне и в суде. Правда, и о законе, и о суде против организаторов Голодомора, проведённого Ющенко под закат своей президентской карьеры, граждане уже подзабыли.

Во-вторых, вопрос оценки Голодомора имеет не столько исторический, сколько политико-мировоззренческий статус.

Мы специально обратили внимание на то, что изначально сторонников концепции Голодомора-геноцида было больше на Западе страны, которого в основном Голодомор не коснулся. Дело в том, что эта идеологическая конструкция с самого начала имела не столько антисоветский (в этом смысле она себя отжила ещё в конце 1980-х), сколько антироссийский характер.

Это именно тот случай, когда целят в СССР, а попадают в Россию. Недаром ведь говорится именно об этническом характере голода — это не только представляет украинцев в качестве пострадавшей стороны, но и косвенно навязывает этнический характер власти, организовавшей голод. Раз целенаправленно уничтожались украинцы, а власть находилась в Москве, то власть эта русская.

Антироссийская пропаганда, стартовавшая с 2014 года, годов легла на заранее подготовленную, в том числе и голодоморной кампанией, почву.