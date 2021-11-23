Украина объявила о начале строительства собственного атомного реактора, что вызвало крайнее удивление украинских экспертов. Украина.ру разбиралась, что на самом деле означает громкое заявление украинских властей

Врио главы «Энергоатома» Петр Котин на международной конференции «Атомные возможности для развития страны» 22 ноября заявил, что Украина построит собственный атомный реактор. Видео его выступления опубликовано на Youtube-канале компании. Эти слова прозвучали сразу после того, как он рассказал о договоренности с американской компанией «Вестингауз» о проектировании энергоблоков на основе реакторов AP1000.

«Стоимость проекта, который будет финансировать американский Eximbank, будет уменьшена благодаря использованию собственного украинского энергоблока», — заявил Котин.

По его словам, украинский энергоблок «будет построен в ассоциации с американскими партнерами здесь», на Украине.

«Все оборудование должно быть украинского производства, что поможет развивать украинские технологии», — добавил Котин.

По его словам, проект украинского реактора проработан «с максимальной степенью локализации и оптимальной ценой».

Горячечный бред или научная фантастика?

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский с недоверием воспринял планы «Энергоатома» построить украинский реактор.

Его реакция в комментарии нашему изданию выражалась двумя словами — «горячечный бред».

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич был не столь категоричен, однако также выразил глубокие сомнения в возможности постройки Украиной собственного атомного реактора.

«Честно вам скажу, это крайне сомнительная идея», — сказал Марунич.

Он отметил, что Украина действительно производит часть оборудования для АЭС, в частности системы управления и отдельные элементы для топливных сборок, которые потом поставляются в Россию и возвращаются обратно уже в виде ядерного топлива.

«Но, честно говоря, об украинском реакторе я слышу в первый раз, и это какая-то научная фантастика», — подчеркнул Марунич.

Он отметил, что ему не известны украинские предприятия, которые были бы в состоянии производить оборудование для АЭС помимо уже упомянутой им номенклатуры. Также непонятно, зачем «Вестингауз» стал бы строить на Украине предприятия по производству ядерных энергоблоков, создавая себе потенциального конкурента.

И Марунич, и Землянский отмечают, что «Вестингауз» сложно назвать мировым лидером по строительству АЭС, поэтому выбор этой компании Киевом в качестве партнера выглядит весьма странно.

Проблемы «Вестингауза»

Американская компания переживает перманентные трудности уже много лет. В 2017 году она даже подала в суд иск о собственном банкротстве. Главная причина трудностей «Вестингауза» заключалась в том, что стоимость ее проектов в ходе строительства возрастала многократно, рассказал Землянский.

«Сметы всех строительных проектов компании «Вестингауз» в ходе строительства увеличивались, причем кратно», — подчеркнул эксперт.

Под прикрытием Майдана. Украина строит для США ядерный супермогильник © РИА Новости, Алексей Вовк / Перейти в фотобанк

Тот факт, что «Вестингауз» получил контракт на строительство энергоблоков на Украине, выглядит для компании огромным успехом. Судя по всему, тут не обошлось без помощи американских властей, которые еще в 2017 году заявляли, что разрабатывают план спасения компании от банкротства. Украина в этой ситуации становится для «Вестингауза» эдакой палочкой-выручалочкой.

Что интересно, кредит на постройку пяти энергоблоков, каждый из которых оценивается в $5 млрд, выдал американский US Eximbank. Появлялась информация, что одним из условий выделения средств было использование уже имеющегося у компании оборудования, оставшегося от строительства двух неоконченных энергоблоков в США. И вот тут появляются весьма правдоподобные предположения о том, что же такое есть этот загадочный украинский реактор.

Пиар по-зеленски

Говоря о том, откуда пошла вся эта история с национальным украинским энергоблоком, Дмитрий Марунич предположил, что под этим соусом Украине «впарят» запчасти от двух забракованных американским регулятором реакторов.

«Я вполне допускаю, что вся эта история знаете вокруг чего может быть? У «Вестингауз» находится на складах оборудование — в какой оно степени готовности неизвестно — для двух энергоблоков, которые они в свое время собирались строить», — сказал эксперт.

Марунич отметил, что есть идея это оборудование, которое буквально ржавеет на складах на территории США, как-то использовать за счет кредитных денег, которые потом Украина будет возвращать. И вот тут появляется этот проект «украинского реактора», под видом которого украинцам «впарят» американский неликвид.

Этот пиар-ход позволяет решить сразу как минимум две проблемы: во-первых, минимизировать негатив из-за использования «секонд-хенда», во-вторых громко объявить об очередных «успехах» украинской промышленности. Аналогичным образом сам Зеленский на прошлой неделе пропиарился на поставках американского угля на Украину, объявив, что государство решило проблему — хотя на самом деле уголь закупил и привез в страну бизнесмен Ринат Ахметов, а никак не государство. Котин — представитель команды украинского президента, и этим все сказано.

Так что можно смело сделать вывод, что никакой атомной индустрии, никакого собственного производства атомных энергоблоков, на Украине не будет. Об этом говорит хотя бы то, что недостроенных реакторов у «Вестингаузов» два, а украинский реактор построят только один — видимо, запчастей даже на второй такой проект не хватает.

Эксперимент на украинцах за счет самих украинцев

Назло кондуктору. Чем может обернуться отказ Украины от российского ядерного топлива © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Например, врио главы «Энергоатома» свое выступление на вышеуказанной конференции начал с исторического экскурса в 1986 год, когда взорвалась Чернобыльская АЭС, и рассказывал о развитии украинской атомной отрасли, отталкиваясь от этого момента. Ну а когда он стал говорить об украинском реакторе, упомянул, что вопросы безопасности при разработке будут одной из главных проблем.

«Определенно, безопасность — также одна из важных проблем», — сказал Котин.

Действительно, сотрудничать со столь проблемной компанией, как «Вестингауз» — серьезный риск. Гораздо безопаснее было бы сотрудничество с «Росатомом», реакторы которого не только надежны, но и понятны украинским специалистам, так как являются развитием советских разработок, успешно работающих на Украине.

Однако украинская власть упрямо движется по все более русофобской траектории, с которой с каждым годом становится все труднее свернуть, создавая все больше проблем собственным гражданам.