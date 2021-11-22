В понедельник, 22 ноября, исполняется 17 лет с начала «Оранжевой революции»: кампании протестов, митингов, пикетов, забастовок и других акций гражданского неповиновения, организованных и проведенных сторонниками Виктора Ющенко

Протесты начались после того, как 21 ноября 2004 года Центризбирком (ЦИК) объявил, что во втором туре президентских выборов с преимуществом в 3% победил Виктор Янукович, бывший в то время премьер-министром.

Сторонники основного соперника Януковича на выборах — Виктора Ющенко — и большинство иностранных наблюдателей считали, что этот перевес Януковича в голосовании был достигнут за счёт нарушений на выборах. Акция началась как реакция на массовые фальсификации, которые повлияли на результат выборов.

Основной базой объединённой оппозиции стали западные и центральные области страны (включая Киев), в то время как Виктора Януковича поддерживали преимущественно восточные и южные области. Общественное мнение РФ находилось на стороне Януковича, западных стран — на стороне украинской оппозиции.

3 декабря 2004 года Верховный суд признал недействительными результаты второго тура президентских выборов 21 ноября и назначил повторный тур на 26 декабря.

Кость Бондаренко рассказал, кто на самом деле выиграл от «оранжевой революции» © Дмитрий Чеботаев / Дмитрий Чеботаев / Перейти в фотобанк Валдас Адамкус и Польши Александр Квасьневский, представитель ЕС Хавьер Солана, генеральный секретарь ОБСЕ Ян Кубиш, спикер Госдумы Борис Грызлов.

7 декабря в переговорах президента Украины Леонида Кучмы, председателя Верховной Рады Украины Владимира Литвина, кандидатов в президенты Украины Виктора Януковича и Виктора Ющенко с участием международных посредников была достигнута договоренность о том, что решение Верховного суда Украины должно выполняться всеми участниками избирательного процесса по выборам нового президента Украины. Также была достигнута договоренность о том, что президент Украины досрочно приостанавливает полномочия членов Центризбиркома и вносит в Верховную Раду новые кандидатуры членов ЦИК. Участники переговоров договорились и о разблокировании зданий Кабинета министров и Администрации президента.

8 декабря 2004 года бывший состав ЦИК по требованию оппозиции был отправлен в отставку, и Верховная Рада Украины утвердила новый ЦИК в составе 15 человек. Президент Украины подписал закон об изменениях в Конституции относительно расширения полномочий Верховной Рады за счет функций президента и закон об изменениях закона о выборах президента.

10 января 2005 года ЦИК Украины объявил победителем президентских выборов Виктора Ющенко, набравшего 51,99% голосов избирателей, за Виктора Януковича проголосовали 44,2%.

23 января состоялась инаугурация нового президента Украины Виктора Ющенко.

К 25 января палаточные городки были убраны из центра Киева.

Главной политической силой, которая поддерживала Ющенко, была коалиция «Сила народа» (в ней объединились партия Ющенко «Наша Украина» и Блок Юлии Тимошенко). Также договор о поддержке Ющенко подписала Социалистическая партия Украины. В состав «Нашей Украины» входило около десятка партий национально-демократического направления, в том числе «Народный Рух Украины» и Украинская народная партия.