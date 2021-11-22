Почти три года назад талантливый украинский актер и шоумен Владимир Зеленский начал свою предвыборную кампанию, которую и выиграл на следующий год с ошеломительным результатом. Во втором туре за него отдали голоса 73% избирателей

Такой поддержки не получал ни один кандидат за всю историю президентских выборов на Украине. В самом начале своей кампании Зеленский намного уступал в опросах лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и даже экс-президенту Петру Порошенко. Однако затем, с января 2019 года, начинается стремительный взлет популярности Зеленского. Как Зеленский, став президентом, разрушил воздушные замки на Западной Украине © пресс-служба президента Украины

Фактически президентом его сделали украинские телеканалы и телесериал «Слуга народа», а вернее, киногерой Василий Голобородько, по сюжету случайно ставший президентом.

Избирателям импонировал подход Голобородько к управлению страной, его борьба с коррупцией и стремление избавить Украину от внешнего контроля западных посольств и банкиров из МВФ. Голобородько посадил в тюрьму ряд министров и топ-чиновников. Ему был чужд национализм. «Если где-то начинают говорить о патриотизме, знай: где-то что-то украли», — цитировал киногерой Зеленского Салтыкова-Щедрина. Он критиковал роскошь украинских депутатов: «Вы же слуги народа! Где это видано, чтобы слуги жили лучше своих господ. Или может вы перепутали и служите не тому хозяину?»

Подсознательно украинские избиратели ассоциировали Зеленского с его персонажем, ожидая от будущего реального президента аналогичных действий, что и выразилось в стремительном взлете его рейтингов. Однако все последующие годы Владимир Зеленский неустанно доказывал, что является, скорее, антиподом Василия Голобородько или повторением экс-президента Порошенко.

Ноябрьский опрос группы SOCIS показал, что большинство респондентов (42,9%) заявили, что нынешняя власть ничем существенно не отличается от предыдущей. 32,4% считают, что нынешняя власть хуже предыдущей. И только 18,8% опрошенных полагают, что нынешняя власть лучше, чем предыдущая. Осенью Владимир Зеленский также возглавил антирейтинг. Однако и те, кто еще готов вновь голосовать за Зеленского, зачастую просто опасаются возвращения к власти Петра Порошенко, который соперничает с действующим президентом в антирейтинге.

Украинский экономист, политолог Александр Дудчак считает, что важной причиной негативного отношения жителей страны к президенту стали его пустые обещания. Новый майдан или война? Порошенко и Тимошенко уже «едят» Зеленского на деньги Ахметова © коллаж Украина.ру

«Обещания не оправдал по всем параметрам — по всем направлениям стало хуже. Провал полнейший по отопительному сезону, судя по всему. Ну, и как бы там ни было, доходы у украинского населения падают, а расходы растут. Но самое главное, это обман надежд. Потому что все-таки 73% украинцев не за это голосовали», — говорит Дудчак.

Особую популярность кандидат Владимир Зеленский приобрел в центральной и южной Украине. От него ожидали прекращения войны, «посадок» коррумпированных чиновников и прекращения политики украинизации. В 2019 году часто можно было услышать, что русскоязычный актер из южноукраинского Кривого Рога должен знать и понимать чаяния своих земляков. В 2021 году в адрес действующего президента можно услышать лишь нелестные комментарии. Разочарование им демонстрируют все опросы. Рейтинг Зеленского приближается к рейтингу экс-президента Петра Порошенко. И если на южной Украине ему на пятки наступает лидер ОПЗЖ Юрий Бойко, то в центральной Украине — Юлия Тимошенко.

Однако разочарование в Зеленском в этих регионах усиливает и политическую апатию украинских избирателей. Всё больше становится граждан, которые в принципе не верят в возможность своего влияния на политическую и экономическую ситуацию путем выборов. Политика страны фактически отдана на откуп громогласному меньшинству — так называемым активистам, для которых она является, по сути, обычной работой.

Сейчас редко можно услышать обсуждение политических скандалов и новостей, в отличие от периода 2018-2019 года. Падение уровня жизни и рост тарифов в обществе воспринимается преимущественно, как некий фатум, неизбежность. Политическая элита страны при Зеленском стала восприниматься, как участники телешоу. Нередко можно услышать, что мэры, депутаты и министры — «ряженые» или нанятые актеры, отрабатывающие свой гонорар. Избрание президентом актера в 2019 году привело в итоге к тому, что сам пост президента нивелируется до уровня элемента телешоу. Президент Украины может записать видеообращение, может пустить слезу, может трогательным голосом посочувствовать гражданам, может гневно осудить «врагов народа». Президент Украины не может прекратить войну, снизить тарифы или улучшить инфраструктуру города. Президент — символ, картинка, «свадебный генерал», опереточный персонаж. Его партия — виртуальная, не имеющая идеологии и реальных ячеек на местах. За политическими скандалами может быть интересно наблюдать, а можно переключить канал и посмотреть другое телешоу из зала суда, например.

Опрос Центра Разумкова на тридцатом году независимости показал, что половина граждан вообще не считает Украину независимой. И преимущественно они сосредоточены в южных и восточных регионах страны. Утрата Украиной политической субъектности ведет к тому, что и обычные граждане в меньшей степени чувствуют какую-нибудь связь между собой и властью. Украинское общество постепенно окукливается, в особенности на юге и востоке страны, воспринимая саму государственную власть, как элемент какого-нибудь телешоу, сюжет которого пишут не они, а сценаристы, которые живут где-то далеко за пределами страны.