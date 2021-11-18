Украинский нардеп из пропрезидентской партии «Слуга народа» («СН») 36-летний Егор Чернев опять напугал украинцев: злой и самый в Украине богатый олигарх Ринат Ахметов перешел в открытое противостояние с президентом Владимиром Зеленским. И, желая ему зла, только тем и занят, что готовит всевозможные протесты против «бубочки»

Так любовно иногда называют в Украине Зеленского его сентиментальные поклонницы бвльзаковского возраста, обожающие сюсюкаться с детками. И, конечно, это на них рассчитана информация бдительно-верного Егора. По его словам, Ахметов хочет ускоренно и жестко реализовать неотвратимый сценарий смены власти в Украине и тем самым спастись от «деолигархизации», за которую президент взялся, не покладая ни рук, ни ног. Он, президент, такой, напоминает всем Егор: сказал — сделал, и по боку все сантименты и разговоры о том, что Ахметов давно служит опорой правящего режима и с Зеленским дерибанит страну в режиме «на двоих». Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Деолигархизация стартонула

Чисто внешне «деолигархизация» расчитана на невзыскательную публику — одно из пяти главных предвыборных обещаний Зеленского. Наряду с борьбой за мир в Донбассе и против нищеты, коррупции и позже возникшей пандемии коронавируса. «Слуги народа» вкупе с остальными депутатами действительно споро приняли закон о деолигархизации, президент его оперативно подписал, а 6 октября 2021 года его опубликовали. И крестовый поход против «обнаглевших буржуинов» начался по всей стране. Не щадя никого. Ни друзей, ни — тем более — врагов. Украины, разумеется.

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) получил, следовательно, законное право принимать решения о признании любого человека олигархом и вести специальный реестр таких персон, если они всячески, по обозначенным параметрам, соответствуют этому позорному званию. Например, имеют много денег, владеют собственностью и СМИ, через которые изобретательно, себе на карман, влияют на политику и тем самым страшно мешают Зеленскому вести страну и народ ее ко всеобщему процветанию.

И, по словам депутата Чернева, олигархи сначала затрепетали от страха, а потом утерли сопли, собрались с силами и готовят мощную контратаку-ответку. Во главе с Ахметовым, состояние которого оценивается в 11,5 млрд. долл. Ахметов не ищет встреч с Зеленским и считает, что есть вещи поважнее © скриншот с видео "Канали Футбол 1,2,3"

«Подготовка к решающей атаке разворачивается по всем фронтам. Под крылом Ахметова формируется несколько политических колонн на все вкусы избирателей, заряжаются все имеющиеся СМИ, куплены политологи, эксперты, журналисты и лидеры мнений. Для того, чтобы дополнительно подогреть протестные настроения, Ахметов вполне может прибегнуть и к саботажу, и созданию проблем в энергетике, ведь он контролирует 70% ТЭС и ТЭЦ. Он действует по принципу, чем хуже, тем лучше. Поэтому одной рукой, работая на ухудшение ситуации в стране, другой они хотят с помощью своих политических и медийных ресурсов создать впечатление консенсуса общества и элит и, не исключено, призывать людей выходить на улицы и спровоцировать протесты. Но все это уже не способно остановить деолигархизацию», — пространно и смело написал Чернев на своей странице в «Facebook» в эту среду, 17 ноября.

При этом он, разумеется, подчеркнул, что Зеленского от избранного пути «народного деолигархизатора» не свернуть ничем и никак. Потому что он, мол, уже смело, открыто и крайне решительно призвал олигархов не играть в «искусственный дефицит» энергоресурсов и пригрозил им «адским периодом» в случае неповиновения. Так и сказал в высшей степен аллегорически: дескать, порвете мое ангельское терпение — вас ждет ад. И посоветовал украинцам, «чтобы не слышать брехливые сказки про отключения света», отключать звук на некоторых брехливых телеканалах, чьи вкрай продажные журналисты с подачи своих хозяев и являются причиной энергетического кризиса.

А потом Зеленский и заверил, что украинцам нечего боятся зимнего холода и веерных отключений электричества из-за нехватки угля на теплоэлектростанциях. Потому что, сказал он, «у сепаратистов мы закупать уголь не будем», ибо в Украину на всех парах ломятся через Атлантический океан «семь грузовых судов «Рanamax», которые и доставят из США и Колумбии почти 470 тыс. тонн энергоугля для нужд ТЭС. Ахметов рассказал, что будет делать, если попадет под деолигархизацию © скриншот видео "System Capital Management (СКМ)"

Президентская ложь во спасение

И все было бы просто замечательно и даже прекрасно, если бы не одно обстоятельство — ложь, которая порвала в хлам и обещания Зеленского и пафос его защитника Чернева.

Оказалось, что, во-первых, уголь с кораблей «Рanamax» добыл не Зеленский, а именно компания «ДТЭК», которая принадлежит — бинго! — именно Ахметову. Именно она зафрахтовала пять поставок энергоугля из США, а две — из Колумбии. Объемом каждой судовой партии от 40 тыс. тонн до 75 тыс. тонн. И первые два судна прибудут в Украину в ноябре, четыре — в декабре, одно — в январе.

«ДТЭК» при этом мощнейше протроллил Зеленского: дескать, спасибо вам за рекламу наших забот об энергетической безопасности страны, пусть теперь люди знают, кто их обогреет на самом деле. «…В настоящее время общий объем уже законтрактованного газового угля из Польши, США и Казахстана составил около 0,9 млн тонн. На этом компания не останавливается и ведет переговоры о дополнительных объемах импортного угля», — скромно, но веско отметили в пресс-службе «ДТЭК».

Во-вторых, — и это самое, пожалуй, главное — в Украине действительно аховая ситуация с углем. На 15 ноября 2021 года на складах ТЭС было всего 370,3 тыс. тонн угля, а это вдвое меньше гарантированных запасов и в разы меньше, чем по плану накопления топлива от Минэнерго. Потому что должно было быть порядка 3 млн. тонн. А их нет, и потому нехватка угля уже рубит тепловую генерацию страны на «Донбассэнерго» в работе всего один блок, на «Центрэнерго» — по одному блоку на Змиевской, Углегорской и Трипольской ТЭС. Точно так же — по одному блоку — работает на Криворожской, Приднепровской, Луганской ТЭС. На Запорожской теплоэлектростанции — 4 из 6 блоков, Ладыжинской — 2 из 6, Кураховской 6 из 7. И все они входят в структуру «ДТЭК». Так что получается, что Ахметов и ахметовцы, спасая страну, спасают и сами себя. И при этом не собираются делиться славой спасителей с Зеленским. Ахметов готовит решающую атаку на Зеленского - депутат Рады от «Слуги народа» © РИА Новости, Сергей Старостенко / Перейти в фотобанк

Однако, как всегда, есть одно важное «но»: суммарный объем поставок на 7 кораблях «Рanamax» — порядка 470 тыс. тонн, и этого хватит ТЭС на 10-11 дней работы. А что дальше — вопрос пока открытый. Как свободно и поле для новых словесных упражнение Зеленского и пиарщиков Ахметова на тему энергорынка и его спасения.

Шикарная обманочка

А зачем же тогда врет Зеленский, разоблачает его Ахметов и пылят в защиту президента нардеп Чернев и ему подобные? Очень похоже на то, что за видимой борьбой Зеленского с Ахметовым скрывается банальная обманка и отвлекалочка для «пипла».

Есть не борьба с Ахметовым, а только имитация ее. Чтобы, с одной стороны, замаскировать продолжающуюся связь между президентом и самым богатым человеком Украины, которые по-прежнему плотно и плодотворно сотрудничают на ниве дерибана страны и использования ее активов себе во благо.

С другой — чтобы видимостью «борьбы» с Ахметовым и в Украине, и в глазах внешних кураторов подтвердить деолигархизацию и оправдать уничтожение всех прочих олигархов, которые являются конкурентами Ахметова по бизнесу, а Зеленского — в политике, если начнут против него выступать и задействовать свои возможности и лоббистов. В надежде на то, что «пипл схавает», а внешние кураторы согласятся с такой схемой: если нельзя убить всех олигархов сразу, то можно использовать главного из них для уничтожения всех остальных. Так выводят крысоеда в железной бочке: расправившись со всеми крысами, он потом может питаться только ими и убивает «сородичей» везде.

И есть еще немаловажная третья сторона — все эти разговоры об «олигархическом сопротивлении» должны выявить и инвентаризировать всех недовольных политикой режима, чтобы потом спокойно и планомерно нейтрализовать их с помощью тех же санкций СНБО.

Согласитесь, шикарная и вполне рабочая схема, которая может дать результат. А что Зеленский, который типа борется с Ахметовым? Как говорят в народе, милые бранятся — только тешатся. Разумков и рента, или за что Ахметов с Зеленским «воюют» © коллаж Украина.ру

Опасный социальный лифт

А нардеп Чернев стартанул не зря. Во всяком случае, для себя лично и другим в пример. Он, не исключено, таким образом сел в социальный лифт, несущий его еще выше. Ведь кто такой это Чернев? Да никто и зовут его «никак» из Бердянска.

До депутатства в 2019 году по списку «СН» он владел стартапом «Wanna» по сбору и анализу данных из соцсетей и подъедался на иностранных грантах. То есть типичный соросенок, которому путь во власть открыли госпереворот на «евромайдане» и гражданская война а Донбассе, на которую он пошел как бы добровольцем, чем потом козырял всю жизнь и наслужил на мандат нардепа, в 2018 года основав общественную организацию с моднячим названием «Инновационная нация».

В Раде Чернев выступает как типичный «ястреб войны» в Донбассе. Именно он инициировал сбор подписей под обращением к секретарю СНБО Алексею Данилову с просьбой уволить его советника Сергея Сивохо, который отстаивал диалог с ЛДНР. Потом требовал вывести из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе бывшего премьер-министра Украины Витольда Фокина, который тоже был за реальные шаги к миру в Донбассе.

Беспощаден Чернев и к врагам Зеленского. Стал первым депутатом из фракции «СН», который публично выступил за исключение из нее Александра Дубинского после того, как Минфин США ввел против него санкции за вмешательство в американские выборы. Выступал против возвращения «ПриватБанка» олигарху Игорю Коломойскому. А сейчас вот вместе с неонацистами из «Руха ветеранов Украины», партии «Национальный корпус», движений «Азов», и «Информнапалм» стал основным автором законопроектов о коллаборационизме. Чтобы, значит, наказывать всех за публичное отрицание российской агрессии, работу в органах власти ЛДНР и участие в их ополчении. С 7 декабря 2020 года Чернев внесен в списки специальных экономических санкций России.

И Зеленский, конечно же, может приветить такого ценного кадра и возвеличить. Не понимая главной опасности: если Черневу пообещают больше, то он сдаст Зеленского и не поморщится. Время такое, и люди — ему под стать.