Президент Украины Владимир Зеленский пообещал выплатить всем вакцинированным от коронавируса по тысяче гривен. Очевидно, Зеленский по-прежнему хочет оставаться у власти и обладать ею единолично. Только теперь к традиционному запугиванию и подавлению оппонентов добавился массовый подкуп

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Разве что Зеленский из своих офшоров что-то подкинет. Но это, как говорится, вряд ли.

А несбыточными планы по диктатуре выглядят потому, что Зеленский уже многого достиг на пути узурпации власти, подмял под себя все ветви власти, подавил оппозицию, даже как бы напугал олигархов и вроде бы договорился с внешними кураторами, а толку-то по-прежнему нет. Не уважают его! И олигархи скидываются на все его хотелки лишь по минимуму, чтобы совсем не позорно было. И внешние кураторы засыпают обещаниями и декларациями и готовят к войне, а вот денег на нормальное существование и развитие пока не дают. И, конечно же, люди его ненавидят все больше и больше — в этом плане Зеленский пошел по пути Порошенко и теперь делит с экс-президентом вершины антирейтингов.

Ситуация для Зеленского сегодня складывается таким образом, что он хочет и стремится удержать власть, а ему все говорят «нет». Данные различных соцопросов говорят, что 60-70% процентов граждан Украины не одобряют курс, которым Зеленский сегодня ведет страну. Впрочем, многие вообще затрудняются сказать, что это за курс.

Зеленский против всех. Удастся ли президенту Украины построить в стране диктатуру Арсен Аваков, который в недавнем развернутом и откровенном интервью интернет-рупору укро-соросят «Украинской правде» резко отрицательно высказался насчет планов Зеленского переизбраться на второй срок.

При этом именно Аваков несколькими днями на телеканале Рината Ахметова «Украина 24» напугал президента и его окружение тем, что пообещал им в пику раскрутить нового «вождя» — экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова, под эгидой которого соберутся-де все недовольные и «бывшие»: от экс-премьеров Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана до экс-главы СБУ Игоря Смешко и даже радикала Олега Ляшко, который сейчас подал в суд иск против Зеленского за ненадлежащее выполнение им функций президента и госизмену.

Потом все участники потенциального объединения отыграли назад и как бы отказались сливаться в политическом антизеленском экстазе, но сам Аваков достаточно четко высказался о той роли, которую собрался играть на Украине: мол, сейчас много политических продюсеров освободятся и начнут своих продюсировать, но это все блажь, а он будет заниматься реальным политическим руководством.

«А мы будем заниматься политическим управлением», — так откровенно и сказал Аваков.

Это можно расценить двояко. С одной стороны, просто как планы амбициозного отставника, который бредит былым величием и могуществом. Однако с другой, это может означать, что внешним кураторам опять понадобился закулисный гарант спокойствия и стабильности политических процессов в Украине, кем, собственно, Аваков и был на посту министра внутренних дел и даже гарантировал спокойствие в главном — в передаче власти в 2019 году от Порошенко к Зеленскому без всяких резких эксцессов.

Испугались Зеленского. Порошенко и другие хозяева СМИ выводят их из-под удара © president.gov.ua

Во-первых, его личные человеческие качества. При всей внешней благодушности и улыбчивости он оказался жестким, даже жестоким, решительным и беспринципным человеком, который ради достижения своих целей готов на все и ни перед чем не остановится. Это то, что, собственно, и нужно любому диктатору. Он расправился со всеми недовольными и не поморщился. И еще готов рубить политические головы и плющить судьбы.

Во-вторых, Зеленский, казалось бы, прижал к ногтю всю оппозицию, но недовольные как были, так и остаются. И это главным образом потому, что у Зеленского есть оппозиция. Недовольные, но вот нет альтернативы тому курсу, который избрал и олицетворяет Зеленский. Все остальные, кто недоволен Зеленским, борются не так с ним, как за место у кормушки и корыта, доступ к которым и дает власть.

Единственный, кто как бы представлял альтернативу (так как выступал за нейтральный, а не прозападный курс Украины), один из лидеров партии «Оппоплатформа — За жизнь» («ОПЗЖ») Виктор Медведчук, жестко зачищен и выведен за скобки политического процесса. А все остальные барахтаются в одном прозападном «песочнике» и друг от друга отличаются лишь размером «пасочек», которые они бессмысленно лепят из песка.

И, наконец, в-третьих, внешние кураторы пока ничего не хотят менять ни в системе власти на Украине, ни в ее персоналиях. Они — как настоящие хозяева цирка, которым все равно, что за клоуны бегают по арене, если управляющий заведением жестко держит бразды правления в своих руках. Вот такого управляющего кураторы и ищут. И если им вновь станет Аваков, то Зеленский может «диктаторствовать» хоть до скончания века.

При нем Украина будет все тем же «мусорным активом», чемоданом без ручки, который нести все тяжелее, а вот бросить пока жалко — авось, пригодится, чтобы наполнить его отбросами и бросить в сторону России.

«Он уже в плену». Эксперт о том, сколько времени осталось у президента Зеленского © пресс-служба президента Украины

На самом же деле, все вопросы, касающиеся Украины, кураторы уже давно решают без нее и за ее спиной. Она — разменная монета и карта для нечистоплотных игрищ, ибо превращена не просто в объект политики в чужих руках, а в бесправный лимитроф, почти полностью лишенный любого суверенитета. Наконечником для выполнения поставленных задач и набалдашником для всеобщего обозрения является сегодня и Зеленский. А выше перечисленные факторы даже позволяют ему выглядеть внушительно и нагонять страх на оппонентов.

Но стоит одному из этих трех «китов», на которых зиждется власть Зеленского, сплоховать и треснуть, как рухнет вся конструкция. И беда только в том, что обломки рискуют похоронить не только карьеру Зеленского и его планы, но и саму Украину.