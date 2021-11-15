В ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский может окончательно пройти так называемую точку невозврата в отношениях с Россией. Согласно с украинскими законами он должен будет рассмотреть петицию о запрете въезда на Украину гражданам России или введении для них визового режима

А в Украине таким образом фактически появится новый если и не общепризнанный, то во всяком случае поддержанный западными кураторами из США лидер стихийных и полуорганизованных радикальных националистических и даже неонацистских масс. Это 26-летний Сергей Стерненко, как о нем пишет «Википедия», «украинский общественный и политический деятель, бывший глава одесского запрещенного в России «Правого сектора»* (2014-2017), и организации ВО «Мусора», активный участник Евромайдана, один из основателей «Народной люстрации». Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Именно Стерненко разместил указанную петицию на сайте президента 2 ноября 2021 года, и она за неделю собрала свыше 25 тысяч подписей, необходимых для того, чтобы ее рассмотрел-таки глава государства.

«Прошу президента Украины в целях защиты граждан Украины и национальной безопасности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введение визового режима», — написал этот деятель в обосновании своей петиции.

И теперь Зеленский должен как-то среагировать в течении 10 дней. И дать публичный ответ обществу — сообщить о результатах рассмотрения в своем интернет-представительстве. Если поддержит, то по праву станет главным русофобом Украины №1 и получит неонацистские массы во главе со Стерненко себе в поддержку. Если не поддержит, то в глазах неонацистов и неофашистов станет «вскрывшейся кремлевско-московской консервой» и «агентом Путина» и нарвется на оголтелые уличные протесты этой публики. Как это делается, они уже неоднократно показали, нападая на президентскую резиденцию на улице Банковой, разбивая двери и расписывая вывески и само здание самыми неприличными надписями, среди которых «Зеленский — лох» числится самым невинным. И, конечно, все это в прошлом прошло для них практически безнаказанно, что еще более подталкивает эту сомнительную публику к таким действиям.

Такова, собственно, задумка внешних кураторов из США — переподчинить протестных «королей улицы» человеку, который находится у них либо на крючке, либо под полным контролем, и в дальнейшем привычно использовать либо как опору власти, либо как действенных рычаг давления на нее. Известно же, что Зеленский панически, до коликов в самых неприличных местах боится так называемой «улицы» и идет на поводу о неонацистов, старательно, последовательно и системно выполняя их повестку дня. В этом он превзошел даже своего предшественника — пятого президента Петра Порошенко, который на оголтелой русофобии выстроил свое политическое реноме. Стерненко ждет ответа от Зеленского: петиция о запрете въезда россиян на Украину собрала необходимые голоса © Facebook/Сергій Стерненко / пресс-служба президента Украины

И Стерненко — практически идеальный кандидат на роль неонацистского «фюрера улицы». Потому что это о нем еще сказано в словарях: «Оправдан по делам о разбое. Фигурант дел о незаконном хранении оружия, убийстве напавшего на него в 2018 году Ивана Кузнецова и нанесении ранений другому участнику нападения Александру Исайкулу».

Другими словами, Стерненко — убийца, фактически доказанное преступление которого отказываются рассматривать украинские суды под давлением все тех же неонацистов, властей и их внешних кураторов. Но и без этого Стерненко — признанный уголовник: 23 февраля 2021 года, решением Приморского районного суда Одессы Стерненко был осужден за похищение депутата Коминтерновского районного совета Сергея Щербича на срок 7 лет и 3 месяца. Однако под давлением все той же улицы и американских кураторов во главе с экс-министром здравоохранения Украины американкой украинского происхождения Ульяной Супрун и ее мужа Марко, представляющем в стране ЦРУ, 31 мая Апелляционный суда Одессы пересмотрел приговор Стерненко и приговорил к 3 годам лишения свободы с заменой на 1 год условного срока.

Внешним кураторам такие люди нужны на свободе. Из Стерненко, по мнению многих, куют нового вождя улицы, который находится под полным контролем, так как его в любой момент можно отправить за решетку. Даже без дополнительных разбирательств. За убийство человека и за прочие преступления, обвинений и подозрений в которых у Стерненко — воз и маленькая тележка.

Вторая задача кураторов по обузданию и переподчинению улицы — увести неонацистов и неофашистов из-под контроля экс-главы МВД Арсена Авакова, который, собственно, первым и применил уголовную селекцию при выведении уличных предводителей, которых он держал на крючке. И когда хотел — одаривал, а, когда те бузили без меры и контроля, отправлял на нары. «Каждый удар за Путина»: Стерненко накинулся на Усика из-за его тренера © Facebook, Стас Юрченко

Возьмем к примеру, трех самых одиозных неонацистских вождей — Андрея Билецкого (по кличке «Белый вождь»), Руслана Онищенко (по кличке «Абальмаз» (-с»)) и Семена Семенченко (у которого все это кличка, ибо зовут его Константин Гришин).

Все трое — уголовники разного калибра, которые после госпереворота 2014 года были рекрутированы для карательных операций в Донбассе, набрали свои так называемые добровольческие батальоны и роты и поехали убивать жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. При этом подозреваемый в разбое с покушением на убийство Билецкий был арестован и помещен под стражу в Харькове. Но после госпереворота был выпущен, стал полковником и возглавил сначала батальон, а потом и полк «Азов», который был полностью инкорпорирован в Национальную гвардию Украины.

Сейчас 42-летний Билецкий, отбыв срок парламентарием, возглавляет партию «Национальный корпус», общественное движение «Азов» и парамилитарные украинские тонтон-макуты под названием «Национальные дружины» и потенциально является самой сильной и раскрученной неонацистской и неофашистской силой. За карательные операции в Донбассе награжден орденом «За мужество» III степени. За его обуздание и борются сейчас потерявший пост и значительное влияние Аваков, сам Зеленский и, разумеется, кураторы, которые постараются, скорее всего, объединить усилия Билецкого и Стерненко, если понадобятся провокации против России в Донбассе.

Подозреваемый в мошенничестве 47-летний Семенченко (Гришин) стал майором, возглавил добробат «Донбасс», как бы воевал и даже несколько раз как бы был ранен, причем два раза — в мягкие места сзади, что многие расценили, как своеобразный символ мужества карателей. Награжден боевым орденом Богдана хмельницкого III степени. Тоже пять лет был депутатом парламента и даже выступил инициатором экономической блокады ЛДНР в 2017 году, что у него спешно перехватил тогдашний президент Порошенко. Киевский Печерский районный суд на своем заседании 26 марта 2021 года избрал меру Семену Семенченко — арест без возможности внесения залога. Ему выдвинуты обвинения к причастности к созданию незаконного военизированного вооруженного формирования. Билецкий напал на Арестовича после скандального эфира - СМИ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

С июля текущего года Семенченко вроде бы находится под домашним арестом. Как сказали бы социальные селекционеры и знатоки постпереворотных социальных лифтов для всякого отребья, "стоит под парами в полной готовности".

И наконец 49-летний Руслан Онищенко, напоминаю, уголовный авторитет по кличке «Абальмаз», до госпереворота-2014 имевший пять (5!!!) судимостей и после «евромайдана» получивший звание лейтенанта милиции и отправленный собирать роту добровольцев для войны с «сепарами», «ватой» и «колорадами» в Донбассе. Онищенко все и собрал из своих подельников, таких же «отмороженных» уголовников, или отсидевших ранее или сейчас освобожденных под «горячее дело» и для «утилизации» в боях, и сначала воевал в добробате «Шахтерск», который отличился изуверским мародерством и был расформирован. Тогда Онищенко-Абальмаз возглавил специальную роту (батальон) МВД «Торнадо» и продолжал «славный боевой путь». Да так, что уже в июне 2015 года «торнадовцы» были расформированы, разоружены и отданы под суд по семи статьям Уголовного кодекса (создание преступной организации, незаконное лишение свободы, похищения людей, пытки, «насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом» и т. д.).

В 2017 году 12 «торнадовцев» были приговорены к тюрьме, а самый большой срок — 11 лет — получил командир, лишенных лейтенантского звания, Онищенко. Благодаря так называемому «закону Савченко», засчитывающему время под следствием за двойной срок отбывания наказания, сейчас «торнадовцы» уже выходят на свободу. Скоро выйдет и сам Онищенко, который даже написал в тюрьме книгу воспоминаний-автобиографию «Синдром «Торнадо», которую издали небольшим тиражом на средства, собранные карателями АТО/ООС и как они самоназываются, «патриотическими» активистами. Националисты с флагами «Торнадо» потребовали от Зеленского освободить «борцов за Украину» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Чтобы понять, с кем внешние кураторы собираются «курировать» Украину и ее власть, а также представлять облик этой публики, важно прочесть, например, этот отрывок из книги «Абальмаза» об Авакове и главное его «детище» — Билицком:

«…Нужно было убрать майдановцев из Киева. А как и куда их убрать? Лучше не придумаешь, чем собрать их в батальон «Айдар» и отправить подальше в Луганскую область.



Также Арсен Аваков знал, что ему необходим свой личный силовой блок, и лучше всего для этого подходил батальон «Азов». Ну и полиция, которая будет кушать с руки Авакова. Вот только было одно «но». Ярослав Бабич, идеолог и лидер добробата «Азов», был настоящим патриотом и не хотел лезть в карман к Авакову. По этой причине Бабича быстро повесили дома на шведской стенке, а представили это, как грязное самоубийство при мастурбации на детскую порнографию. Якобы Бабич был педофилом и любил себя душить при сексуальном удовлетворении, но не рассчитал и задушил себя. Все было сделано именно так, чтобы никому не хотелось ковыряться в этом грязном деле, чтобы никто не вспоминал об том человеке. Он же извращенец, фу.



Этого и добивались его вчерашние друзья: Билецкий, Троян и Коротких. После убийства Ярослава Бабича батальон «Азов» перешел в руки Билецкого, сидящего в кармане своего харьковского товарища Авакова. И батальон «Азов» стал идти по другому пути. В свою очередь бизнесмен Коломойский создавал свои добровольческие батальоны, вкладывая в это свой смысл, перемешивая приятное с полезным, патриотизм с бизнесом.



Но я пока всего этого не знаю, я еду в чужой машине в чужой город с мечтой, что в этом городе есть губернатор Коломойский, который создает добровольческие батальоны и хочет воевать за украинскую землю. И я, и мои парни — мы хотели продолжить борьбу с врагом в рядах батальонов. Мы верили в патриотизм и хотели победы Украины. Мы хотели вернуться в свои дома. Дураки мы, да? Наивные и глупые патриоты, которыми пользуются, как пешками, подставляя под удар. Но перестаньте нас обзывать и смеяться над нами. Да, мы наивные и глупые, теперь я это сам понимаю. Такие, как я, тоже это понимают. Человеку нужно во что-то верить, иначе опускаются руки. Вот мы и верили».



А Стерненко — молодой и перспективный — хоть и уголовник, но все же почище будет. А главное — на крючке, с которого просто так не спрыгнешь. Несмотря на весь патриотизм. И внешние кураторы это знают. Теперь ход за Зеленским — возвысит он Стерненко на ниве русофобии или нет.

* Организации, дейтельность которых запрещена на территории РФ