Самым неожиданным сюрпризом последних дней для режима президента Украины Владимира Зеленского однозначно стало то, что в США четырехзвездочные генералы, оказывается, читают теоретические выкладки американских же интеллектуалов и делают из них практические выводы

Подтверждением этому и стали слова главы объединенного комитета начальников штабов армии США Марка Милли о новом триполярном мире, который придется признать и в котором придется жить. Всем, в том числе и Украине.

«Соединенные Штаты, Россия и Китай являются великими державами. На мой взгляд, мы входим в триполярный мир, который потенциально будет более нестабильным со стратегической точки зрения по сравнению с тем, что мы видели за последние 40, 50, 60 или 70 лет. Поэтому между нами необходим диалог», — неожиданно для многих и откровенно сказал генерал несколько дней назад во время выступления на Аспенском форуме по безопасности. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

В принципе, ничего нового для американцев в этих словах нет. Их, с одной стороны, продолжают убеждать в их же исключительности и особом предназначении США на этой земле. Однако с другой — все же приучают к мысли, что, возможно, придется затянуть немного пояса, чтобы отстоять свое преимущественное право, потому слишком многие хотят подвинуть Америку на престоле.

И в этом вопросе, повторяю, главное то, что генерал Милли прислушался к умным гражданским «пиджакам», которые раньше носили форму, а потом ушли на гражданку и начали думать над смыслом жизни. В частности, многие вспомнили вышедшую в 2012 году книгу Яна Бреммера «Каждая нация сама за себя». В ней автор четко констатировал, что в ближайшем будущем в мире организуются макрокластеры вокруг нескольких центров притяжения. Он так и написал: «Этих центров притяжения может быть больше трех, потому что есть возможности для образования и четырех, и пяти «точек сборки». В этой схеме выживут центры и страны — члены макрорегионов. Для этого нужно несколько условий: достаточно большой и жестко контролируемый рынок, ресурсы и хороший стратегический периметр». «Украина не стремится получить Донбасс обратно». В чем Вашингтон согласился с Москвой © REUTERS, Alexander Ermochenko / REUTERS, Alexander Ermochenko / Перейти в фотобанк

Что-то похожее на пересмотр старых концепций роли места США в мире наблюдалось в 2016-2021 году при президентстве Дональда Трампа, который решительно начал освобождать свою страну от лишних как международных блоковых, и так и двухсторонних обязательств, чреватых чрезмерными американскими тратами. Трамп пытался четко определить, кто главный друг и кто главный враг США и уже в соответствии с этой ясностью действовать. Расходуя по-новому средства и возможности Америки. Поэтому он так круто и наехал на Европу: на ЕС и на европейских членов НАТО, которые присосались к американскому денежному соску и не хотят нести свою часть союзнического финансового бремени.

И еще раньше, перед началом американского вторжения в Ирак в 2003 году дважды министр обороны США (при президентах Джеральде Форде в 1970-х годах прошлого века и Джордже Буше-младшем) Дональд Рамсфелд впервые широко опробовал на практике использование так называемой «коалиции согласных» вместо выполнения четко закрепленных обязательств в рамках военных союзов. Той же НАТО, многие европейские члены которой не приветствовали американское вторжение в Ирак. Тогда впервые и появилась червоточинака на теле НАТО.

И вот сейчас, в средине октября этого года, некто Дэвид Пайн, бывший боевой и штабной офицер армии США, а теперь магистр Джорджтаунского университета в области исследований проблем национальной безопасности, замдиректора консультативной группы Конгресса США по новым вызовам и угрозам (Congressional EMP Commission) и обозреватель американского издания «National Interest» четко обрисовал контуры этого нового мира под новой тройной эгидой:

— США должны сохранить за собой самую большую сферу влияния, включая все Западное полушарие, Западную Европу, Японию, Австралию и Новую Зеландию, которые останутся под защитой американского «ядерного зонтика»;

— Россия должна исключительно влиять на бывшие советские республики, Сербию, Иран, Ирак, Сирию и Ливию. Включая Украину, естественно;

— сфера влияния Китая может состоять из Северной Кореи, Тайваня, Южно-Китайского моря, Пакистана, Афганистана, четырех «марксистских» стран в Юго-Восточной Азии и около полудюжины африканских стран, которые в настоящее время возглавляют псевдо-коммунистические диктаторы.

И делить так остальной мир необходимо не из чувства справедливости или исходя из констатации очевидного — усиления России и Китая, а для того, что дать США передышку и не допустить как раз сближения Москвы и Пекина на ниве антиамериканизма.

По мнению Пиана, стремление США по-прежнему бороться за звание единоличного лидере и гегемона на планете приведет к тому, что Россия и Китай начнут еще теснее сотрудничать и сближаться, а это в случае конфликта приведет к необходимости Америке сражаться на два фронта. А США-де это могут и не потянуть. Поэтому вместо бессмысленных операций следует заняться модернизацией в сфере стратегических технологий, где Россия и Китай уже обогнали США. Кроме того, нужно от открытого противостояния и глобалистского гегемонизма переходить к хитрой концепции «стратегической сдержанности». Ну, чтобы усыпить бдительность и по-любому сохранить за собой самые лакомые куски планеты.

Для этого Пайн фактически повторил идею президента России Владимира Путина, который еще до мировой пандемии коронавируса в начале 2020 года предложил провести некий международный форум под условным названием «Ялта-2» на уровне хотя бы членов Совбеза ООН и коллективно пересмотреть объективные реалии современного мира и отказаться от ненужного противостояния ради нового сотрудничества. «Россия давно бы перешла границу Украины». Киев опроверг слова Вашингтона и встал на сторону Москвы © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Ну, а нынешний президент США Джо Байден фактически продолжил воплощать эти идеи в жизнь. Для начала нанес пощечину НАТО, создав антикитайский союз из Австралии, Великобритании и США (AUKUS). А теперь вот затеял проведение некоего форума «За демократию», куда, если верить предварительным утечкам, пригласили «новые демократии» по своему, американскому усмотрению. Целых 107 стран. Как сорока из сказки: этому дала, этому дала, а вот этому — фигушки, потому что он «не демократ». Как, например, члены НАТО Турция и Венгрия, не получившие пока пригласительные на этот форум. Или Россия, Белоруссия, Сербия, Босния и Герцеговина (БиГ) и Косово, недостаточно демократические. Все это по критериям американского президента, того самого легтимность избрания\ котроого даже в самих США — под большим вопросом.

Украина на этот «форум демократий» приглашена, что вроде бы должно было успокоить киевские власти. Но если верить теоретическим выкладкам о новом устройстве мироздания по лекалам США, то еще при Трампе, например, профессор Джорджтаунского университета в области управления и обозреватель «Foreign Policy» Мэтью Креинг утверждал: «Часть стратегов национальной безопасности США утверждают, что Соединенные Штаты должны стремиться отделить Россию и Китай друг от друга, работая с Москвой, чтобы противостоять еще большей угрозе Пекина….В обмен на то, чтобы отвернуться от Китая, Путин почти наверняка потребует отдать России сферу влияния в Восточной Европе и ограничить противоракетную оборону США».

А директор Центра евразийских, российских и восточноевропейских исследований в Вашингтоне и член научного совета исследовательского института Брукингса Анжела Стент тогда же констатировала: «Как две ядерные сверхдержавы мира, Россия и США несут уникальную ответственность за поддержание мира……У Вашингтона и Москвы есть совершенно разные представления о том, как будут выглядеть продуктивные отношения. Россия стремится создать «постзападный» мир, в котором Соединенные Штаты являются одним из нескольких игроков великой державы и больше не могут доминировать на международной арене. Москва претендует на сферу влияния в постсоветских государствах, в том числе в Украине, а это означает, что она не должна стремиться к вступлению в НАТО или Европейский союз. Сегодня Россия определяет периметр своей безопасности не по границам Российской Федерации, а по границам бывшего Советского Союза. Она требует, чтобы Соединенные Штаты и Европа признали это».

США, ЕС и НАТО, по общему мнению, никогда открыто не скажут Киеву, что он им не нужен. Но беда-то в том, что, как говорят в Киеве, «зрада зрадницкая» (предательство предательское) уже реально замаячила перед Украиной.

Во-первых, потому что, по словам оппозиционного украинского нардепа Вадима Рабиновича, США уже фактически признали Россию «великой сверхдержавой», что по меркам Киева совершенно недопустимо на фоне прежних разговоров о «бензоколонке с ядерными ракетами и разорванной в клочья экономикой». Такие определения России грели сердце киевским правителям и поднимали их боевой дух. А сегодняшнее признание США нового статуса России — совершенно новый дискурс, выбивающий почву из-под ног, полностью разбивающий все теоретические и идеологические построения киевских правителей. Но, ехидно заметил Рабинович, «главное предательство всегда приходит со стороны своих».

Во-вторых, — и это самое главное! — прежние громкие обещания Запада обязывают поддерживать Киев, да и реноме «западных демократов» не должно пострадать, однако коллективный Запад по-прежнему хочет использовать Украину не как равноправного партнера, а как инструмент в своих руках. Как, например, кистень или дубинку, направленные против России. Без никаких конкретных обязательств со стороны Запада. Помогать Украине воевать с Россией — это да, но вот впрягаться в войну вместе с Украиной — это уж увольте.

Потому-то режим Зеленского и оказался в цейтноте. С одной стороны, он всеми силами не хочет подставляться и идти против России в одиночку, нарываясь на однозначное поражение, страшное по последствиям. И потому всеми силами, например, не признает данные США, что Россия изготовила свои войска на границе с Украиной и готовит вторжение. Равно как уже не хочет и встреч в «нормандском формате», где его будут вынуждать выполнять «Минские соглашени-2» о мире в Донбассе, которые поставят крест на будущем режима и диаметрально изменят все содержание украинского существования.

С другой стороны, сегодняшний Киев прекрасно понимает, что только Запад поможет ему удержаться, и потому всячески доказывает ему свою нужность. В том числе, и готовностью воевать в Донбассе в интересах Запада — оказывать тем самым давление на Россию.

Ну, а в самой России пока наблюдают за этой возней в бинокль, будучи совершенно готовыми, как заметил президент Путин, посмотреть и в прицел. И ведутся споры, что в мире происходит. Сам Путин говорит, что желательное для планеты будущее — за многополярным миром, в котором есть много центров силы и влияния. Одни эксперты говорят, что никакого триполярного мира пока нет, зато по-прежнему вырисовываются контуры двуполярного: США и Запад против Китая и России. Другие утверждают, что триполярный мир — это уже очевидная данность и из нее и надо исходить, четко очерчивая свои зоны влияния.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов газете «Взгляд» сказал: «Тут есть плюсы и минусы. С одной стороны, это гарантия того, что США не будут создавать провокаций против России. С другой — США будут задействовать против нас все механизмы сдерживания и взвинтят гонку вооружений. Но Москва должна быть к этому готова. Назвался груздем — полезай в кузов».

Частично согласен с ним и американист Дмитрий Дробницкий, хотя и идет дальше: «Для России выгоден мир, в котором наша страна существует самодостаточно, контролируя свой стратегический периметр и рынок в 400-500 млн человек. Количество полюсов для нас не так важно….Россия продолжает «игру в интеллигентов», подчеркивая, что мы признаем суверенитет окружающих нас стран. В сложившихся условиях надо действовать жестче, потому что события разворачиваются достаточно быстро, независимо от того, сколько плюсов силы наблюдается в нашем мире».

Ну а упомянутый выше протоархитектор нового мира умерший в этом году Рамсфелд подарил миру и такое наблюдение: «Есть известные известные — вещи, о которых мы знаем, что знаем их. Есть также известные неизвестные — вещи, о которых мы знаем, что не знаем. Но еще есть неизвестные неизвестные — это вещи, о которых мы не знаем, что не знаем их».

Вот и думай тут, что будет…