В конце октября в учебном центре «Десна», что под Черниговом, совершил суицид солдат срочной службы. До демобилизации ему оставался один месяц

О ЧП в «Десне» сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

«24.10.2021 Деснянская специализированная прокуратура Центрального региона Украины получила информацию из одной из воинских частей, которая дислоцирована на Киевщине, о гибели военнослужащего этой воинской части, 1997 г. р., уроженца г. Павлоград Днепропетровской области», — указывалось в сообщении. «Не Осетия, а Карабах». Киевский эксперт о том, что сделает РФ в случае наступления ВСУ на Донбасс © РИА Новости, Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ / Перейти в фотобанк

На место происшествия выехал руководитель Деснянской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона Алексей Литвиненко, следственно-оперативная группа отделения полиции № 1 Черниговского районного отдела полиции ГУНП в Черниговской области, представители военной службы правопорядка и военной контрразведки.

Предварительно установлено, что суицид солдат совершил, заступив в караул.

«По факту гибели военнослужащего Деснянской спецпрокуратурой открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Также следствием рассматриваются другие версии, в том числе — умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием», — отмечалось в сообщении.

Расследованием гибели военнослужащего занимается следственное отделение полиции № 1 Черниговского районного отдела полиции ГУНП в Черниговской области. Пока неясно, что именно подвигло солдата на этот шаг. Но тот факт, что это произошло в «Десне», заставляет насторожиться.

Центр с лихой славой

В далёком 1959 году посёлок Десна, что неподалёку, стал местом дислоцирования 48-й учебной танковой дивизии. Позже рядом с ним появился учебный центр — любимый у министра обороны СССР маршала Андрея Гречко. Военный эксперт рассказал о самой уязвимой для психологических операций ВСУ точке России © CC0, Pixabay

Деснянские старожилы и сегодня об этом не преминут напомнить. Бескрайний полигон, ряды казарм с расположенной за ними полосой спортгородков, склады и боксы и для техники. Всё это — «Десна». Размеры центра и его близость к Киеву привели к тому, что туда часто наведывалось начальство — и партийное, и военное. Постоянные проверки держали солдат в тонусе. Да так, что появились соответствующие поговорки.

«Лучше задницей в костёр, чем идти служить в Остёр», — гласила одна из них.

Но были поговорки и пожёстче, например: «Если есть Ад на земле, то это "Десна"». Она связана с местной архитектурной особенностью: стелой у памятника воинам-танкистам. Перед ней расположена надпись с названием учебного центра. Но если смотреть на стелу сзади, то она закрывала средние три буквы, оставляя для чтения лишь «Ад».

Лишь в последние годы этот недостаток исправили, добавив к буквам задник.

В годы независимости «Десна» оставалась излюбленным местом для визита первых лиц государства и военного командования. Как рассказал изданию Украина.ру человек, часть воинской службы которого прошла в «Десне» в эпоху президентства Леонида Кучмы, фото визита Кучмы в центр украшали одну из местных столовых. При этом местных солдат они веселили своей постановочностью. Глеб Бобров: Даже если ВСУ побегут, похода армии РФ на Киев все равно не будет © Facebook, Глеб Бобров

При этом в годы президентства Кучмы «Десна» славилась ещё и дедовщиной.

«Тогда я там увидел прямо сцену из мультфильма "Маугли": Шерхан, его свита и шакал Табаки, который выискивал, кого бы спровоцировать. Это был "дед" и его подручные», — рассказал изданию Украина.ру побывавший в «Десне» в кучмовскую эпоху человек.

Впрочем, тогда от «дедовщины» страдали все воинские части. Даже образцово-показательные.

Позже «дедов» удалось поприжать. Но имидж «Десны» исправить не удалось. В украинской армии этот центр ещё называют «Диснейленд» — по созвучию с «Десной», намекая на то, что попавшему туда, уж точно скучать не придётся — и всё благодаря не только муштре, но и постоянным визитам из Киева.

И вот в одном из крупнейших учебных центров украинской армии произошёл суицид. Ещё и в карауле. И это притом что перед заступлением в караул, согласно требованиям, солдату не дают читать даже писем из дома, чтобы у него не было поводов для суицидальных настроений. Обращает на себя внимание и то, что до вожделенного «дембеля» солдату оставался всего один месяц.

Впрочем, в украинской армии совершают суициды не только срочники.

Печальная и секретная статистика

В конце августа украинские СМИ сообщили о суициде военнослужащего-контрактника в городе Подольск, что под Одессой. Инцидент произошёл в воинской части А2980, где дислоцируется 11-й отдельный батальон ВСУ. Его создали в 2014 году как 11-й батальон территориальной обороны «Киевская Русь».

О причинах суицида СМИ не сообщили. РФ зачем-то дала Украине семь лет на подготовку к войне - Сатановский © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Ранее — в июле — Одесская область отметилась двумя суицидами контрактников. Оба были связаны с личной жизнью.

А в апреле суицид произошёл в «Десне».

«С прискорбием сообщаем, что вчера утром один из военнослужащих контрактной службы, прибывший месяц тому назад на обучение в 169-й учебный центр, совершил самоубийство», — сообщила в апреле 2021 года пресс-служба учебного центра в Facebook.

Военнослужащий 1996 года характеризовался в подразделении как тихий, спокойный и неконфликтный одиночка.

То, что в украинской армии не всё так гладко, ещё за год до этого говорил бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос.

В начале января 2020 года в интервью изданию «Цензор.Нет» он подтвердил информацию о том, что небоевые потери всех силовых структур в Донбассе за 5 лет превышают боевые: 3379 против официальных 3031 — такие цифры ранее Матиос обнародовал во время одного из комментариев.

«Цифры, которые вы указали, особенно небоевые потери, страшны по своим причинам и отражают состояние потерь на момент моего увольнения из Минобороны в октябре 2019 года. Я думаю, что они несколько больше на начало этого года. Не буду детализировать, но армия и силовые структуры — часть нашего общества со всеми его проблемами. В разрезе халатности, беспечности, плохой управляемости», — заявил Матиос.

Спустя почти 12 месяцев, в декабре 2020 года, Минобороны Украины обнародовало количество годовых потерь ВСУ. И оказалось, что боевые потери Вооружённых сил Украины составляли 49 человек. В то время как небоевые — почти в полтора раза больше. Евгений Сатановский: Все идет к большой войне с Россией, а Украина – жертвенная пешка © РИА Новости, Григорий Сысоев

«Количество небоевых потерь военнослужащих ВСУ за период проведения боевых действий во время ООС за 2020 год составляет 70 лиц, из них с 27 июля — 15 лиц», — указывалось в ответе Генштаба ВСУ на запрос издания ВВС.

Примечательно, что точных данных конкретно по суицидам нет. В декабре 2019 года издание «Украинская правда» сообщило, что в ответ на его запрос Минветеранов заявило: оно не располагает данными по суицидам в украинской армии.

«Получить данные пыталась в 2017 году Государственная служба по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции, правопреемником которой является Минветеранов. Служба просила Министерство обороны сообщить о количестве суицидов среди атошников. Однако Минобороны ответило, что такая информация имеет степень секретности "секретно". Такой статус на статистику наложили приказом Службы безопасности Украины еще от 2005 года», — сообщила «Украинская правда».

Как утверждают украинские СМИ, а также регулярно опрашиваемые ими эксперты, причинами суицидов в украинской армии является не только посттравматический синдром (тот же солдат-срочник в «Десне» не воевал). Так, тот же Матиос отмечал: психологическую помощь могут получить менее 1% действующих и бывших военнослужащих. При этом, судя даже по той куцей статистике небоевых потерь, которую получают украинские СМИ, в ВСУ так и не наладили службу психологического отбора.

А стремление украинских властей прогнать через армию как можно большее количество мужчин Украины — для формирования резерва и территориальной обороны «на случай войны с агрессором» — усугубляет из без того непростое положение.