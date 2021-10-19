Отопительный сезон на Украине пока так и не начался, но украинские эксперты уже говорят о его срыве из-за высоких цен на газ и уголь. Однако власти страны бросили все усилия на борьбу с «Северным потоком — 2», способствуя росту цен

Украина на грани. Топливный кризис на пороге © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Тем временем цены на газ на европейских биржах лихорадит. Они то взлетают почти до $2000 за тысячу кубометров, то падают до 1000, то снова взлетают до 1300. К стоимости топлива в Европе привязана и его стоимость на Украине. Однако Киев обеспокоен преимущественно политическими интригами, как отмечает экономист Виктор Скаршевский.

«В Украине власть продолжает заниматься политическими разборками. Это неправильная позиция. Страну нельзя оставлять наедине с такой проблемой. Сама по себе она не разрешится, и может случиться коллапс как в прохождении отопительного сезона, так и серьезно пострадать промышленность, особенно та, в которой высокая доля газа в структуре себестоимости, прежде всего, химическая», — пишет экономист.

Закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября. Компания «Укртрансгаз» намеревалась возобновить заполнение резервуаров, но по состоянию на 18 октября закачка не возобновлена. Наоборот, европейские потребители активно выкачивают приобретенный ими ранее газ из украинских хранилищ. Помимо высокой цены, существует еще и физический дефицит газа. Хотя власти Украины и успокаивали народ, что накоплено 18,7 миллиардов кубометров газа, но значительная его часть государству не принадлежит — это собственность частных компаний и европейских спекулянтов. «Трейдеры закачивали газ еще в прошлом году по $100. Сейчас цена в 10 раз больше. Они хотят его продать», — говорит экономический эксперт Дмитрий Марунич, объясняя отток газа.

Украина входит в отопительный сезон со стабильной политикой - Зеленский © РИА Новости, Мария Девахина / Перейти в фотобанк

Telegram-канал «Резидент» пишет, что в офисе Зеленского пытаются максимально оттянуть начало отопительного сезона. «Наш источник в ОП рассказал, что Офис Президента спустил директивы Главам ОДА максимально затянуть старт отопительного сезона в регионах, ссылаясь на разные температурные нормы. В этом году мы будем жестко экономить газ», — пишет «Резидент».

Высокие цены на энергоносители влияют и на резкий рост цен на продукты, который сопровождается закрытием предприятий. В середине сентября об уходе на простой объявил Одесский припортовый завод, входящий в десятку крупнейших предприятий страны. Среди официальных причин назывались высокая цена газа, которая делает продукцию предприятия неконкурентоспособной. Косвенно страдают от высокой цены и аграрный сектор, а также строительная индустрия.

Одесский журналист Юрий Ткачев считает, что украинцев постепенно готовят к ситуации, когда они останутся совсем без отопления и электричества. «И создается ощущение, что нас потихонечку готовят к ситуации, когда в одну ни разу не прекрасную зиму власти всплеснут руками и скажут: "Ну, не шмогли мы, не шмогли!". Выкручивайтесь сами, граждане дорогие! В конце концов, горячую воду-то у нас уже декоммунизировали? Что помешает отопление с электричеством избавить от последствий москальской оккупации в виде ТЭС, АЭС, ТЭЦ, ГТС и прочих слов на три буквы?», — пишет Ткачев.

Украине теоретически хватило бы газа собственной добычи для прохождения отопительного сезона, но он принадлежит частным компаниям украинских олигархов, которые взвинчивают на него цену в несколько раз, что соответствует и условиям МВФ. Иными словами, газ, добываемый в Полтавской области, продается населению Полтавской области, как если бы его купили в Амстердаме плюс транспортировка.

Юрий Солозобов: газовый кризис в Европе приведет к перестройке всей энергетической системы © из личного архива

Еще одним виновником заранее объявлена Россия, которая якобы использует газ как «оружие». В первую очередь это касается «Северного потока — 2», с которым Киев ведет многолетнюю борьбу. На днях «Нафтогаз» Украины подал заявку на право участвовать в сертификации трубопровода, хотя Украина не имеет к нему никакого отношения ни географически, ни экономически. По словам руководителей «Нафтогаза» цель их инициативы — предотвратить или затянуть запуск трубопровода. С другой же стороны, именно задержки с запуском трубопровода называют одной из причин резкого роста цен на газ, который убивает украинскую экономику и может лишить население без отопления.

«Всем рассказываем, что "надо заблокировать СП-2", но ведь чем дольше он будет блокироваться, тем выше поднимутся спекулятивные котировки, к которым привязаны внутренние цены на газ в Украине! То есть если хотите снижения этих котировок, то вам необходимо наоборот ускорить сертификацию СП-2», — комментирует ситуацию украинский эксперт Геннадий Рябцев.

Чем дольше Киев вставляет палки в колеса, тем дольше держится высокая цена, тем выше прибыли российского «Газпрома». И, похоже, такие понятия, как рациональность и логика, на Украине тоже подвергаются «декоммунизации».