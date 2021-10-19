Во вторник 19 октября на Украине были остановлены энергоблоки государственной компании «Центрэнерго» из-за отсутствия угля и газа. Работают лишь 13% (3 энергоблока из 23). Цена на оба вида топлива непомерно возросла, как следствие роста цен на углеводороды, а его запасы закончились, хотя отопительный сезон так и не начался. Всего по стране, по данным министерства энергетики, запасов угля осталось 623 тысячи тонн, чего хватит на 7 дней работы, так как без обогрева жилищ растут расходы электроэнергии — люди греются электрическими обогревателями.
Тем временем цены на газ на европейских биржах лихорадит. Они то взлетают почти до $2000 за тысячу кубометров, то падают до 1000, то снова взлетают до 1300. К стоимости топлива в Европе привязана и его стоимость на Украине. Однако Киев обеспокоен преимущественно политическими интригами, как отмечает экономист Виктор Скаршевский.
«В Украине власть продолжает заниматься политическими разборками. Это неправильная позиция. Страну нельзя оставлять наедине с такой проблемой. Сама по себе она не разрешится, и может случиться коллапс как в прохождении отопительного сезона, так и серьезно пострадать промышленность, особенно та, в которой высокая доля газа в структуре себестоимости, прежде всего, химическая», — пишет экономист.
Закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября. Компания «Укртрансгаз» намеревалась возобновить заполнение резервуаров, но по состоянию на 18 октября закачка не возобновлена. Наоборот, европейские потребители активно выкачивают приобретенный ими ранее газ из украинских хранилищ. Помимо высокой цены, существует еще и физический дефицит газа. Хотя власти Украины и успокаивали народ, что накоплено 18,7 миллиардов кубометров газа, но значительная его часть государству не принадлежит — это собственность частных компаний и европейских спекулянтов. «Трейдеры закачивали газ еще в прошлом году по $100. Сейчас цена в 10 раз больше. Они хотят его продать», — говорит экономический эксперт Дмитрий Марунич, объясняя отток газа.
Регионы Украины один за другим объявляют чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия отопления в бюджетных учреждениях, включая школы и больницы. Из-за отсутствия отопления раньше начинаются каникулы. Однако больных по домам не распустишь — им приходится греться одеялами и спать в теплой одежде.
Telegram-канал «Резидент» пишет, что в офисе Зеленского пытаются максимально оттянуть начало отопительного сезона. «Наш источник в ОП рассказал, что Офис Президента спустил директивы Главам ОДА максимально затянуть старт отопительного сезона в регионах, ссылаясь на разные температурные нормы. В этом году мы будем жестко экономить газ», — пишет «Резидент».
Высокие цены на энергоносители влияют и на резкий рост цен на продукты, который сопровождается закрытием предприятий. В середине сентября об уходе на простой объявил Одесский припортовый завод, входящий в десятку крупнейших предприятий страны. Среди официальных причин назывались высокая цена газа, которая делает продукцию предприятия неконкурентоспособной. Косвенно страдают от высокой цены и аграрный сектор, а также строительная индустрия.
Одесский журналист Юрий Ткачев считает, что украинцев постепенно готовят к ситуации, когда они останутся совсем без отопления и электричества. «И создается ощущение, что нас потихонечку готовят к ситуации, когда в одну ни разу не прекрасную зиму власти всплеснут руками и скажут: "Ну, не шмогли мы, не шмогли!". Выкручивайтесь сами, граждане дорогие! В конце концов, горячую воду-то у нас уже декоммунизировали? Что помешает отопление с электричеством избавить от последствий москальской оккупации в виде ТЭС, АЭС, ТЭЦ, ГТС и прочих слов на три буквы?», — пишет Ткачев.
Украине теоретически хватило бы газа собственной добычи для прохождения отопительного сезона, но он принадлежит частным компаниям украинских олигархов, которые взвинчивают на него цену в несколько раз, что соответствует и условиям МВФ. Иными словами, газ, добываемый в Полтавской области, продается населению Полтавской области, как если бы его купили в Амстердаме плюс транспортировка.
Президент Зеленский в очередной раз с оптимизмом заявляет, что газа украинцам хватит, но уже заранее перекладывая ответственность на местные власти, если этого не случится. В сентябре он подписал с «Нафтогазом» и местными властями меморандум о фиксировании газовых тарифов. Однако в воскресенье в интервью ICTV заявил, что цена на газ будет зависеть от выполнения условий местными властями. Помимо технических, он упомянул и политические условия. Проще говоря, у президента Зеленского решили обвинить во всем «плохих бояр» на местах, заодно посулив взятку за лояльность в виде льготной цены.
Еще одним виновником заранее объявлена Россия, которая якобы использует газ как «оружие». В первую очередь это касается «Северного потока — 2», с которым Киев ведет многолетнюю борьбу. На днях «Нафтогаз» Украины подал заявку на право участвовать в сертификации трубопровода, хотя Украина не имеет к нему никакого отношения ни географически, ни экономически. По словам руководителей «Нафтогаза» цель их инициативы — предотвратить или затянуть запуск трубопровода. С другой же стороны, именно задержки с запуском трубопровода называют одной из причин резкого роста цен на газ, который убивает украинскую экономику и может лишить население без отопления.
«Всем рассказываем, что "надо заблокировать СП-2", но ведь чем дольше он будет блокироваться, тем выше поднимутся спекулятивные котировки, к которым привязаны внутренние цены на газ в Украине! То есть если хотите снижения этих котировок, то вам необходимо наоборот ускорить сертификацию СП-2», — комментирует ситуацию украинский эксперт Геннадий Рябцев.
Чем дольше Киев вставляет палки в колеса, тем дольше держится высокая цена, тем выше прибыли российского «Газпрома». И, похоже, такие понятия, как рациональность и логика, на Украине тоже подвергаются «декоммунизации».