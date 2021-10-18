Предвыборная борьба в Харькове вступает в решающую стадию. Известны все участвующие в выборах кандидаты, и примерно понятны их шансы на успех. Планомерному ходу выборов может помешать лишь нечто внезапное и непредсказуемое. Появление такого непредугаданного фактора принято называть «чёрным лебедем»

Итак, в выборах мэра Харькова примут участие десять кандидатов. Ранее с выборов снялись Александр Кондрусик, Николай Кукурика и Валерий Говоров. Последний — как представитель ОПЗЖ — снял свою кандидатуру в пользу Михаила Добкина (согласно решению своей партии).

В итоговый бюллетень в алфавитном порядке будут вписаны Величков Виктор, Добкин Михаил, Маринин Дмитрий, Мустафаева Алина, Немичев Константин, Плетнев Владимир, Ряполов Сергей, Скорик Александр, Терехов Игорь, Ярославский Денис.

В приведенном списке в первую очередь эксперты выделяют две фамилии: секретаря городского совета Терехова и бывшего мэра Харькова Добкина. Именно они являются основными конкурентами на пост городского головы. То же самое подтверждают соцопросы, которые во время любых выборов так любят проводить и комментировать штабы кандидатов. Один из самых резонансных в последние дни стал опрос известный социологической группы «Рейтинг», который к изумлению наблюдателей показал тотальное преимущество Игоря Терехова. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Согласно данным «Рейтинга» — среди тех, кто определился с выбором и собирается голосовать на выборах мэра, за секретаря Харьковского горсовета готовы отдать голоса 57,6% харьковчан. По остальным кандидатам мнения распределились следующим образом: Михаил Добкин — 27,6%; Александр Скорик («Европейская Солидарность») — 3,6%; Денис Ярославский (самовыдвиженец) — 3,6%; Алина Мустафаева («Слуга народа») — 2,5%; Константин Немичев («Нацкорпус») — 2,1%; Владимир Плетнев («Партия Шария») — 2%. Остальные набрали менее 1%.

Таким образом, если верить «Рейтингу», Терехов может победить уже в первом туре, и здесь начинаются вопросы. Во-первых, результаты данной социологической группы не раз подвергались сомнению из-за предполагаемого заказного характера некоторых из них (штаб Добкина так и отреагировал на данную публикацию). Во-вторых, в нынешней украинской ситуации открыто заявлять про поддержку оппозиционного кандидата захотят далеко не все. Более того, ядерный электорат Терехова — сотрудники многочисленных муниципальных учреждений — менее всего склонны демонстрировать свою нелояльность действующему руководителю, а уж как они проголосуют в анонимном режиме — отдельный вопрос.

И наконец, третий фактор — пресловутый «чёрный лебедь». На Харькова всей мощью обрушилась новая волна коронавирусной пандемии, с которой управиться не могут ни центральные, ни местные власти. Харьков уверенно приближается к «красной зоне» наиболее опасных регионов — со всеми ее ограничениями, проблемами «отреформированного» здравоохранения, раздражением населения и нежеланием многих идти на людные избирательные участки.

В таких условиях соответствующим образом настроенный протестный электорат получает возможность доказать преимущество сплочённости перед аморфностью, оппозиционной идеи перед рыхлым конформизмом. Одно дело тесною толпою стоять в очереди в только что открытый харьковский «Фэнтази-парк», и другое — в свой законный выходной брести к избирательным урнам, чтобы отдать голос за кандидата от власти.

Для того, чтобы Михаилу Добкину прорваться во второй тур, ему необходимо задействовать все возможные (и даже невозможные) ресурсы: резко поднять мотивацию своих избирателей, в полной мере использовать оставшееся время для действенной личной агитации, мобилизовать ресурсы ОПЗЖ и авторитет оппозиционных лидеров общественного мнения. Ибо в случае поражения в первом же туре и в своем родном городе — Михаилу Марковичу реально грозит политическая пенсия с клеймом вечного неудачника. Рост тарифов и битва за Харьков. Что ожидает Украину в октябре

В то же время у Игоря Терехова тоже есть много скрытых резервов — в частности, негласные договорённости с Офисом президента Владимира Зеленского. И если верен инсайд ТГ-украинского «Резидент» (более 150 тыс. подписчиков), что Терехов пообещал курирующему регионы Украины замглавы ОП Кириллу Тимошенко войти в партию «Слуга Народа» после победы на внеочередных выборах мэра Харькова — то и считать голоса власти будут соответствующим образом. Выборы не только голосуют, но и считают, нередко подгоняя результаты под ранее опубликованные соцопросы и запрограммированные экзитполы (если кто-то забыл эту особенно актуальную для Украины истину).

Нарисованные «Рейтингом» 30% разницы между двумя основными кандидатами — чрезмерно даже для заказного соцопроса. Но, в любом случае, насколько достоверны или недостоверны результаты могут показать лишь выборы. И до них остаётся решающих две недели.