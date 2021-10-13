Во вторник, 12 октября, в Москве состоялись встреча и переговоры между заместителем Госсекретаря США Викторией Нуланд и заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. По ее окончании стороны сделали заявления, которые, несмотря на дипломатический лоск, полны внутреннего драматизма

По словам Нуланд, встреча прошла в конструктивной обстановке, подробности не сообщила, на вопросы журналистов отвечать не стала.

Замминистра Рябков был не намного словоохотливее американской коллеги. Тем не менее сообщил, что разговор с Нуланд был предельно откровенным, но позиции сторон плохо стыкуются.

По мнению российского дипломата, США не желает принимать логику российской стороны. Видимо, в связи с этим «до Виктории Нуланд было доведено, что продолжение конфронтационной линии Вашингтона применительно к двусторонней повестке дня и в контексте острых международных и региональных проблем способно привести лишь к дальнейшей деградации российско-американских отношений. Требуется реалистичный подход, предполагающий их выстраивание на основе принципов равноправия и взаимного учета интересов друг друга», — сообщил МИД РФ.

Переводя с дипломатического на обыденный, когда на шахматной доске игроки расставили фигуры, США все время стремятся вместо красивой комбинационной игры демонстрировать щелчки и силовые акции наподобие игры в «чапаева». Не гарант: Погребинский о визите Нуланд в Москву © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Это вовсе не значит, что США не умеют играть в шахматы. Конечно, умеют, и притом блестяще, но за 30 лет однополярности привыкли не считаться с теми, кто находится по другую сторону шахматной доски.

И именно это свойство американской политики привело к тому, что сегодня именно США приходится искать если не компромиссы (до этого дело пока не дошло), то хотя бы встречи с другими игроками. Во всяком случае, этот визит Нуланд был осуществлен по инициативе американской стороны.

Афгано-украинский пакет



Очевидно, мы не скоро узнаем все детали переговоров Нуланд с участием заместителя министра МИД Сергея Рябкова, заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака и помощника президента РФ Юрия Ушакова. Тем не менее, основываясь на различных источниках, заявлениях экспертов, высказываниях политиков, можно реконструировать некоторые темы переговоров.

Конечно, это Афганистан и последующие в ближайшие месяцы и годы действия всех участников афганского урегулирования и, что важно, ситуация у соседей этой страны.

Кроме того, это китайский кейс, включающий в себя AUKSUS — только что созданный трехсторонний военный альянс между США, Великобританией и Австралией, целью которого является Китай.

Третья тема — Северный поток — 2, противодействие которому стало чуть ли не главным внешнеполитическим (после Китая) делом для США и, четвертая, прямо примыкающая к третьей, — Украина, из которой на протяжении последних 17-20 лет США старательно и успешно выращивали «Анти-Россию».

Безусловно, есть и другие вопросы, которые могут быть важными для двусторонних отношений — Иранская ядерная программа, Сирийское урегулирование, Балканы, где, кажется, вновь начинает тлеть конфликт. Но именно первые 4 темы — Афганистан, Китай, «Северный поток — 2» (СП-2) и Украина — оказываются плотно увязанными в один пакет.

Судя по всему, США в лице Нуланд хотели бы рассматривать эти проблемы по отдельности, а российской стороне важно пакетное обсуждение. Украина — не Европа? Визит Нуланд встревожил Меркель и Макрона © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Собственно, перед июньской встречей Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве именно так и было. США решили отказаться от дальнейшей санкционной политики в отношении участников СП-2, что, в свою очередь, ослабляло напряженность в российско-украинских отношениях.

Взамен Россия в качестве компромисса предложила США использовать свои базы в Центральной Азии для вывода американских войск из Афганистана.

Последнее предложение фактически предвещало хотя и зыбкую, но все же реальную перспективу сотрудничества США и России по афганскому урегулированию, в том числе и Талибану, а так же по дальнейшим согласованным действиям в Средней Азии.

Кстати, ослабление напряжения в российско-украинских отношениях, что было естественно и логично увязано в пакете с СП-2, было отчасти делом американской дипломатии («вы разбудили "Анти-Россию", вам ее и усыплять»).

И в то же время это была чуть ли единственная возможность восстановить для деградирующей Украины экономические, политические и гуманитарные связи с Россией. Неслучайно почти сразу после встречи с Байденом 12 июля Путин опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев».

Это было почти явное приглашение украинскому руководству к переговорам и переходу он словесной конфронтации к сотрудничеству. Очевидно, что-то такое было достигнуто в переговорном процессе между Путиным и Байденом.

Но что-то пошло не так, и прилетела Нуланд

Сейчас трудно объяснить, почему все пошло не по этому мирному сценарию. Можно, конечно, все объяснить и наличием различных групп влияния в администрации президента США и вообще в его окружении, и структурой двухпартийной системы, существующей в США, когда у каждого есть свое видение глобальных геополитических проблем, и чем-то еще, но в сухом остатке — сложилось так, как сложилось.

США после 20 лет войны в Афганистане с позором бежали из этой страны, оставив имущество, технику и вооружение, а так же воспитанных и прикормленных тамошних американских «сукиных сынов». Украинская власть в лице президента Владимира Зеленского оскорбительно для России отвергла идею единства двух народов (вопреки историческим, генетическим, родственным и проч. связям), а вместе с ней — и малейшую возможность сближения России и Украины. США снова стали угрожать санкциями за СП-2, а сателлиты и подпевалы США в Европе (прежде всего Польша, прибалтийские страны и, конечно, как без нее, Украина) начали очередной виток войны с СП-2, который уже построен, и осталось только его пустить в строй, то есть сертифицировать. «Прижать Путина». Для чего находившаяся в «черном списке» Нуланд приехала в Москву © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

С чьего голоса поют все эти страны, — Польша, Украина и три прибалтийских республики, полностью сидящие на бюджете США и ЕС, — ни для кого не секрет. Кто девушку ужинает, тот ее и танцует.

И все бы так и оставалось в таком вот растерзанном виде, но неразумная игра в «чапаева» на шахматной доске Европы и Евразии окончательно спутала все карты в Вашингтоне. На самом деле США, если говорить о глобальных, а не локальных европейских угрозах, больше волнует растущий потенциал Китая, а не Россия и СП-2. Именно Китай представляет, по мнению американских политиков, наибольшую угрозу США, о чем, кстати, говорил и Бжезинский, заразивший американскую элиту русофобией и особым видом украинофклии. Просто писал он это в менее известных широкой публике статьях.

В общем, пока Киев с Варшавой резвились на теме «СП-2», Вашингтон обнаружил, что ему нужны союзники против Китая. И вместо мудрой шахматной игры с длинными и красивыми комбинациями Байден решил «по-чапаевски» смахнуть с доски лишние на его взгляд фигуры. Так появился AUKSUS — военно-политический блок США, Великобритании и Австралии, который при этом проигнорировал Францию, а вместе с ней и весь ЕС.

А в Европе очень обиделись. Особенно Франция, одномоментно потерявшая заказ на 50 млрд долларов, — и это накануне президентских выборов.

Немцы тоже обиделись, но по другой причине. Меркель в конце августа съездила в Вашингтон, где обговорила с Байденом ситуацию по СП-2, заключила соглашение, но в игру вмешались сателлиты (Польша, Украина, прибалтийские республики) и все изгадили. И не без наущения США, что очевидно. Цены на газ в Европе подскочили, а с СП-2 все подвисло до неопределенности. Свой газ, кстати, американцы выгодно продали в Азию — там цены выше.

Обида Франции и Германии — это вам не «наглость» Зеленского. Тут уже попахивает долговременными расстройствами отношений. Сергей Ищенко: Ракеты корвета «Гремящий» могут стать головной болью для ВМС США в битве за Тайвань © ruskline.ru

И стало ясно, что нужно что-то делать. Вернее, спасать почти проигранную, хотя еще и далекую от финала игру.

И тут в Вашингтоне решили, что хорошо бы нейтрализовать в этой игре Россию. Поиграть на нервах Европы, переговорить по Афганистану, намекнуть, что с Китаем лучше держаться на расстоянии, посулив взамен что-то сделать с Украиной. Собственно, с этой целью и прилетела в Москву знаток России и Украины Виктория Нуланд.

Дежавю

Вообще, как показала нынешняя ситуация, в Кремле не только умеют играть в шахматы, но и с юмором все в порядке.

Во всяком случае, к приезду Нуланд в Москве разыграли блестящую трагикомедию.

Во-первых, по поводу Украины. Тут почти что дежавю — начали тоже со статьи. Ее написал заместитель председателя Совета Безопасности России и, что важно в этой ситуации, бывший президент России Дмитрий Медведев. В выражениях, не свойственных современным рафинированным политикам, он четко и недвусмысленно объяснил украинской власти ее место и роль в современном мире — с теми, кто не является самостоятельной и независимой политической силой, говорить не о чем. Переговоров с Зеленским после того, что он наговорил в предыдущие пару месяцев после статьи Путина и в ответ на нее, у российского руководства не будет. На нем поставили крест. И звонить бесполезно, в Кремле не снимут трубку.

Во-вторых, этой статьей российское руководство выбило из рук Нуланд один из главных ее возможных козырей. Если с Зеленским переговоров не будет, то и украинская тема из пакета выбывает.

В-третьих, на переговорах с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым выяснилось и другое, не менее важное обстоятельство. Если раньше на встрече с Байденом Путин предлагал российские базы для американских ВВС в Средней Азии, что открывало со временем перспективы взаимных действий в этом регионе, то теперь, по словам замминистра МИД РФ, «Москва указала Вашингтону на неприемлемость военного присутствия США в Центральной Азии». Киев упрямо готовится к войне. Юрий Кнутов о ситуации в Украине © Twitter

Что касается «Северного потока — 2», с которым так азартно воюют Польша, Украина и прочие сателлиты США в Европе (как и сами США), так это теперь дело Германии и ЕС, которым нужен газ не по 1500 долларов, а хотя бы за 300-500. И дать его Европе по такой цене в необходимых объемах может только Газпром, предлагающий всем участникам газового рынка долговременные контракты и транзит газа через СП-2. А сертификация — дело времени. К зиме или к весне она произойдет, теперь уже не так и важно. «Россия умеет ждать».

Что касается Китая, а это, как говорят в подобных случаях, вишенка на торте, то буквально в самый разгар переговоров в Москве, в Японское море выдвинуты все имевшиеся в наличии корабли Тихоокеанского флота РФ: гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц». В сопровождении малых противолодочных кораблей «Метель» и «Иней», а также малого ракетного корабля «Разлив» они провели учения по противовоздушной обороне с боевыми стрельбами. Сюда же направляются из Индийского океана и вот-вот прибудут на место учений головной корвет проекта 20385 «Гремящий» и две дизель-электрических подводных лодки проекта «Варшавянка» — «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов».

Японское море граничит с Желтым морем, которое в свою очередь прилегает к Восточно-китайскому морю, где расположен Тайвань, тот самый остров, вокруг которого между Китаем и США сейчас разгорается острый конфликт, грозящий перейти в войну. Российские корабли будут активно способствовать мирному урегулированию ситуации на стороне КНР, сообщают информационные агентства и российские эксперты.

В общем, по китайскому кейсу у Нуланд тоже будут большие проблемы. Примерно как с Центральной Азией и Украиной.

Это, конечно, не значит, что переговоров не будет. Будут. Сегодня, 13 октября, например, Нуланд встречается с Юрием Ушаковым и Дмитрием Козаком.

На самом деле игра только начинается. Но теперь не в «чапаева», а в шахматы. С учетом интересов всех сторон.