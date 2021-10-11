В пятницу 8 октября министр энергетики Герман Галущенко во время выступления в Верховной Раде заявил, что скоро украинская энергосистема должна отсоединиться от российской и присоединиться к европейской энергетической системе ENTSO-E (Европейская сеть операторов передачи электроэнергии). Чем это чревато для Украины?

По словам министра, этой зимой Украина должна пройти первый тестовый период работы в изолированном режиме, а к концу 2022 войти в параллельную работу с европейской энергосистемой. Какие это будет иметь последствия, разбиралась Украина.ру.

Почему Украина долго прощается, но не уходит

Суть проекта заключается в том, чтобы по мере необходимости закупать энергию в странах Европы вместо более дешевой электроэнергии из РФ и Белоруссии.

Препятствуют этому определенные технические сложности импорта электроэнергии из Европы. Построенные при СССР линии электропередач связывают бывший советские страны, а вот из Словакии и Польши в Украину таковых не строили. Технически присоединиться к европейской системе уже может так называемый «Бурштынский остров», охватывающий часть Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской области. Самые больше проблемы при отключении от энергосистем общих с РФ, испытают жители восточных областей Украины. Украина продлила запрет импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии до 1 ноября © РИА Новости, Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Украина с момента распада СССР остается частью общей с Россией и Белоруссией энергосистемы. Европа с удовольствием готова продавать излишки электроэнергии, которую там вырабатывают, в том числе из российских энергоносителей. От Украины требуется построить у себя инфраструктуру к западным границам, проложить новые линии электропередач и так далее.

Вся загвоздка для Украины и заключается в том, чтобы реально строить объекты, а не просто издавать постановления, формировать рабочие группы и презентовать проекты.

Украинские власти традиционно надеются, что львиную долю по переустройству энергосистемы Европа возьмет на себя — построит необходимые объекты и линии передач. Пока что Международный банк реконструкции и развития (МБРР) только выделил Украине в сентябре $211 миллионов на повышение устойчивости украинской энергосистемы для интеграции в ENTSO-E.

Европейские компании, скорее, хотели бы получить для себя выгоду за счет украинских планов трансформации энергосистемы. «Планы Украины отделиться от объединенной системы России и Беларуси вызвали ажиотаж во многих странах Европы. В первую очередь потому, что все хотят поучаствовать в модернизации нашей энергетики и перевести ее на евростандарты, а это сулит большие деньги. Заинтересовались Германия, Франция, Австрия, Польша и очень-очень Турция, и даже Литва. Но есть одна особенность, все хотят получить заказы для своей национальной промышленности, но не размещать их в Украине», — писал этой весной Telegram-канал «Цибуля».

Препятствует синхронизации и необходимость сертификации в ЕС компании «Укрэнерго», а европейцы не хотят этого делать, считая компанию убыточной. По итогам прошлого года «Укрэнерго» оказалась второй по убыткам госкомпанией, показавшей 27,5 миллиардов гривен убытков. На Украине собираются снизить тариф на электроэнергию за счет отказа от ремонта сетей © РИА Новости, Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк

На Украине сейчас 43,3% электроэнергии производится с помощью тепловой генерации (уголь), 26,9% дают АЭС, 12.3% — ГЭС, 11,4% — электростанции с комбинированной выработкой («гибриды») и лишь 1-2% дают солнечные и ветряные станции. Однако этого не хватает, запасы угля тают буквально на глазах, а потребление растет, в том числе и благодаря росту цен на газ. Особенно критичными для украинской энергосистемы являются периоды зимних морозов.

До запрета импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии, его объем составлял около 3 тыс. МВт. После отсоединения от общей электросети в результате синхронизации с Европой Украина планирует получать из Европы около 2,2-2,3 тыс. МВт. Это эквивалентно мощности двух атомных и одного теплового энергоблока и равно около 10% объема потребления электроэнергии в стране.

В 2017 году в Брюсселе на Генеральной ассамблее ENTSO-e был подписан договор — об объединении энергосистем Украины с энергосистемой континентальной Европы. На подготовку Украине дали 5 лет. Затем в 2018 году, то есть при Петре Порошенко, украинский Кабмин издал постановление о плане мероприятий по синхронизации с европейской энергосистемой. Данную концепцию затем продвигал Юрий Витренко на посту и.о. главы Минэнерго. В июне текущего года новый министр Галущенко возглавил рабочую группу по сопровождению этого проекта, который должен усилить координацию и поведение технических мероприятий по синхронизации с ENTSO-E. В сентябре на встрече P-TECC (Партнерство по трансатлантическому энергетическому и климатическому сотрудничеству) в Варшаве Галущенко заявил, что синхронизация энергосистем «добавит энергосистеме Европы устойчивости и стабильности». Необходимостью ускорения этой синхронизации Галущенко ранее мотивировал запрет на импорт электроэнергии из Белоруссии и России.

В синхронизации энергосистем заинтересован и украинский «Энергоатом» — они планируют продавать свою дешевую энергию на европейский рынок, оставляя украинцам, соответственно, более дорогую электроэнергию от тепловой генерации и импорта. Против этого пока выступают в Польше, которая пытается защитить своих производителей дорогой электроэнергии от тепловой генерации. В обратном направлении Украина планирует транспортировать очень дорогую «зеленую энергию» из стран Европы в рамках «зеленого курса». В целом же, планируется, что электроэнергия будет перетекать — дешевая украинская в Европу, а дорогая европейская — на Украину. Впрочем, такая колониальная бизнес модель действует и в отношении всех прочих товаров.

«Свободная» и дорогая электроэнергия против дешевой «тоталитарной»

Об этом проекте украинские власти постоянно говорят последние 7 лет. Ранее попытки покинуть общую «энергозону» с СНГ Украина пыталась при Леониде Кучме в 1999 году и сразу же после оранжевой революции, но безуспешно. Основным аргументом украинских чиновников, как тогда, так и сейчас является «энергонезависимость». Экономическое сотрудничество с Россией якобы представляет угрозу Украине, так как влияет на экономические и политические процессы в стране. Экономическое сотрудничество с западными странами таковым не считается. Украинские чиновники также апеллируют к так называемому «прозрачному ценообразованию» в Европе, где цены регулируются свободным рынком, тогда как на ценообразование в РФ якобы влияет преимущественно политический фактор, а также власти РФ и Белоруссии. Марунич рассказал, сколько энергии Украина теряет из-за изношенности электросетей © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Естественно, власти соседних стран СНГ, если и влияют на цены на электроэнергию, то никак не в сторону увеличения выше рыночных цен, а наоборот, пытаясь сдержать неконтролируемый рост. «Влияние» в данном случае рассматривается на Украине и на Западе, как негативное, поскольку даже бесплатная гуманитарная помощь улучшает имидж России, а этого не должно быть в рамках украинской концепции «Анти-России».

Чтобы этого не было, предлагается уничтожить саму физическую возможность импорта электроэнергии из РФ в долгосрочной перспективе, что предполагает разрушение связывающей инфраструктуры (включая демонтаж магистральных линий электропередач)

Проще говоря, аргументы украинских чиновников сводятся к тому, что украинцы должны покупать электроэнергию дороже, но «свободную», а не дешевую, но «тоталитарную».

Украинским производителям электроэнергии импорт дешевой энергии тоже не позволяет особо разгуляться. Один из советников Зеленского по энергетическим вопросам Андрей Герус говорил, что только импорт из России сдерживает украинских производителей от того, чтобы взвинтить цену на электроэнергию до заоблачных высот.

Украинский журналист Сергй Лямец также писал, что до синхронизации с европейскими энергосистемами Украина «обязана завершить реформу энергетического рынка, которая предусматривает введение льготных тарифов для населения и увеличение тарифа на электроэнергию до уровня промышленности, а также отмену прайс-кепов — ограничителей максимальной цены». Проще говоря, не должно быть никакого потолка для роста цен — миллион так миллион.

Угроза застрять меж двух энергосистем

Запрет импорта электроэнергии из РФ в этом году был не первым. Однако каждый раз, когда власти Украины запрещали импорт российской электроэнергии, ее цена в Украине резко возрастала. Прошлой зимой, когда в феврале ударили лютые морозы, а большинство украинских теплоэлектростанций имели запасы угля лишь на несколько дней, благодаря импорту из РФ удалось избежать дефицита электроэнергии в системе и сбить цены. Отключение от электросетей с РФ и Белоруссией должно в будущем предотвратить такой гуманитарный сценарий и вынудить украинцев либо сидеть без света и отопления, либо платить за энергию, как в Германии плюс наценка за доставку из Европы.

Однако подключение к европейской системе ENTSO-E, по условиям соглашения чревато еще и парочкой «блэкаутов», один из которых как раз и планируется этой зимой. Проще говоря, Украина дважды (в теплое и холодное время года) должна будет продемонстрировать стабильность и готовность работать в европейской энергозоне, не создавая европейцам проблем в виде аварий и перепадов напряжения. Для этого Украине на некоторое время (дважды по неделе) нужно будет отсоединиться от общей энергозоны с Россией и Белоруссией, но не подключаясь при этом к Европе. Единственной «спасительной шлюпкой» для украинской энергосистемы в этой ситуации будет Молдова. Есть риск, что после такого временного отключения Россия и Белоруссия откажутся подключать Украину назад, а Европа тоже откажется ее подключать. В сочетании с ростом цен на газ, это может быть нокаутирующим ударом по украинской экономике.

Переключение украинской энергосистемы технически сложно выполнить, но возможно, при наличии средств и желания. Оно должно еще более отдалить Украину от России и Белоруссии и привязать к странам ЕС. Переходный период может сопровождаться веерными отключениями электричества в наиболее сложные периоды (в морозы). В перспективе же это должно привести к повышению цены на электроэнергию для промышленности и населения до европейского уровня и даже чуть выше. И чтобы ни у кого не возникло желания закупать дешевую электроэнергию в случае социального или экономического кризиса, такую возможность планируют физически ликвидировать.

«Свободный рынок» он такой — возможности выбора дешевого продукта быть не должно.