Вечером в понедельник, 4 октября, пользователи Facebook, WhatsАpp и Instagram не смогли воспользоваться своими аккаунтами. Причина — глобальный сбой. Пользователи сети снова заговорили о хрупкости современного цифрового мира.Украина.ру рассказывает, что произошло

О сбое заговорили около 18:30 по Киеву и Москве. Именно тогда стали появляться сообщения о неполадках на сайте Downdetector. Пользователи жаловались на то, что не могут загрузить сайты соцсетей, отправить сообщения, совершить аудио- или видеозвонок.

Чуть позже стали наблюдать замедление в работе TikTok, Telegram, Twitter, Vkontakte, TikTok, а также сервисов Google и Amazon. Причиной этого стала миграция пользователей из недоступных Facebook и Instagram.

В Twitter устремилось даже руководство Facebook, которое стало общаться с пользователями при помощи твитов.

«Искренние извинения всем, кого прямо сейчас затронули перебои в работе сервисов в Facebook. У нас возникли проблемы с сетью, и команды работают как можно быстрее, чтобы отладить и восстановить ее как можно быстрее», — написал в технический директор Facebook Майк Шрёпфер.

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible — Mike Schroepfer (@schrep) October 4, 2021

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Впрочем, проблемы у «альтернатив» Facebook, Instagram и WhatsApp были временными. А вот что касается самого Facebook, Instagram и WhatsApp, то сбои там сохранялись до 2 часов ночи 5 октября по Киеву и Москве. Кроме того, перестали работать и внутренние коммуникации платформы Facebook. Например, Workplace.

Притом сбои касались не только онлайна. Так, репортер издания The New York Times Шира Френкель в Twitter сообщила, что сотрудники корпорации Facebook не могут попасть на свои рабочие места.

«Только что разговаривала по телефону с кем-то, кто работает в Facebook. Он рассказал, что сотрудники не могли войти в здания сегодня утром, чтобы начать оценку масштабов отключения, потому что их пропуска неисправны», — написала Френкель.

Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors. — Sheera Frenkel (@sheeraf) October 4, 2021

В итоге работникам пришлось использовать болгарку.

Все это сказалось не только на репутации продуктов Facebook. Так, после сообщений о глобальном сбое основатель и глава Facebook Марк Цукерберг лишился $6,6 млрд: акции его компании упали на 5,63%, или почти на $20 за штуку. И миллиардер опустился на шестое место в списке богатейших людей Земли.

Кого же будет наказывать Цукерберг за такие потери? Блокировка каналов RT в YouTube: в чем причина и как может ответить Россия © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Много технологии

Еще до того, как удалось устранить неполадки, начали выдвигать версии о причинах произошедшего. Так, эксперт инжинирингового центра SafeNet НТИ Игорь Бедеров в комментарии РИА Новости заявил, что вероятной причиной сбоя могла стать неисправность, связанная с DNS (Domain Name System).

«Он используется для того, чтобы вместо некрасивого IP-адреса сайта пользователи вводили адрес текстовой ссылки. Сейчас переход по IP-работает, а по доменному имени — нет», — пояснил эксперт.

Он отметил, что хоть сбой и отразится на рыночной стоимости компании и на оказании услуг клиентам, но значимого ущерба от него ждать не следует.

«В обозримом будущем значимого ущерба для компаний от этого сбоя ожидать не стоит», — отметил он.

В самой же компании после восстановления работы сервисов указали: причина сбоя связана с маршрутизаторами.

«Наши инженеры выяснили, что изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые координируют сетевой трафик между нашими центрами обработки данных, вызвали проблемы, которые прервали эту связь. Нарушение сетевого трафика оказало каскадное влияние на способы связи наших центров обработки данных, в результате чего наши сервисы были остановлены. Они снова подключены к сети, и мы активно работаем над тем, чтобы полностью вернуть их в нормальный режим работы. Мы бы хотели прояснить, что к этому времени уверены, что основной причиной этого сбоя было неправильное изменение конфигурации», — гласило заявление Facebook.

Кроме того, в компании особо подчеркнули, что у них нет сведений об утечке данных пользователей.

Последнее особо важно для потребителей продуктов Facebook, Instagram и WhatsApp. Ведь ранее по СМИ распространилась информация о масштабной краже личных данных пользователей этих соцсетей и мессенджеров.

И немного конспирологии

Во время сбоя в СМИ появилась информация о том, что в даркнете начали торговать базой, включающей в себя данные 1,5 млрд пользователей Facebook. Якобы сервисы рухнули по вине неизвестных хакеров.

Однако позже пошли заявления, что торгующие такой информацией хакеры — на самом деле мошенники. А предложение базы в 1,5 млрд данных гуляло по сети и до сбоя.

Вторая популярная в СМИ конспирологическая версия связана с разоблачительным интервью бывшей сотрудницы Facebook Фрэнсис Хауген телеканалу CBS, вышедшим 4 октября. В нем она впервые раскрыла свою личность и детально рассказала о том, что происходит в корпорации.

Во время работы в Facebook — а работала она там три года — Хауген копировала внутренние документы компании.

Хауген утверждала, что соцсеть намеренно разжигает ненависть между людьми, чтобы зарабатывать на этом больше денег. Так, Хауген уверяла: до 5% комментариев и постов в Faceboοk содержат язык вражды, однако администраторы сознательно вычищают лишь менее 1% таких сообщений.

Еще одна конспирологическая версия связана с другими материалами прессы — масштабным журналистским расследованием «Бумаги Пандоры», которое было опубликовано в разных уголках земного шара 3 октября. Над ним около года трудились журналисты из 117 стран. Расследование базируется на слитых 10 млн документах, которые касаются офшорных счетов политиков и знаменитостей. «Офшор 95». Что ждет Зеленского в связи с публикацией «Бумаг Пандоры» © Кадр из сериала "Слуга народа"/Квартал 95

В ряде государств эти документы уже успели вызвать политические скандалы. В том числе речь идет и об Украине, которая установила своеобразный «рекорд»: данных об украинских политиках в «Бумагах Пандоры» больше всего.

С учетом того, что Facebook и WhatsApp часто используются на начальных стадиях массовых протестов и революций, конспирологи посчитали, что кто-то из политиков мог подействовать и на опережение. Тем более некоторые государства — та же Украина — славятся своими хакерами.

Еще одна политическая конспирологическая версия гласит: сбоем власти США решили вразумить «Большую Цифру» и напомнить соцсетям, кто на самом деле правит миром. Правда, у этой версии есть очевидный изъян: Twitter, принимавший в политике США тоже активное участие, 4 октября работал стабильно.

Впрочем, такой украинский политик, как бывший народный депутат Ирина Фарион, предложила и совсем экзотическую версию. Удар по «Царьграду». Как США заставляют Россию держать бронепоезд на запаснОм пути © flickr.com, Mark Lovick

«Думаю, мой очередной профиль завалили пейсатые либерасты… Этому поспособствовала, наверное, студия (исследование) об Олене Пчилке», — написала политик.

Наверняка версия Фарион больше всего удивит владельца Facebook Марка Цукерберга.

Но винили в сбое не только «либерастов». Так, кто-то писал о некоем «13-летнем китайском хакере».

Как бы то ни было, а многих сбой заставил и в шутку, и всерьез задуматься об альтернативе Facebook.

«С добрым утром, когда все вновь включено. Однако на всякий случай ознакомьтесь с еще одной дублирующей схемой», — написал в Telegram российский журналист Юрий Васильев.

Он сослался на пост пользователя Устина Малапагина, который опубликовал схему почтово-голубиной связи в системе обороны города Москвы.

А боец Народной милиции ЛНР Андрей Морозов отметил, что сбой в работе Facebook заставил многих вспомнить и о старых, позабытых соцсетях.

«Кажется, на какое-то время ЖЖ становится не только одной из самых демократичных, но и самой стабильной и удобной соцсетью в этом нашем интернете», — отметил он у себя в блоге.

Как бы то ни было, но многие задумались об альтернативе Facebook. Пока сливки с масштабного сбоя снимают Telegram и Twitter. А кое-кто вспоминает не только о позабытом было «ВКонтакте», но даже и об «Одноклассниках».