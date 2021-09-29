Выборы в Бундестаг определят не только политическое будущее Германии, но и во многом международную повестку. Вошедшие в правительство либералы и «зеленые» известны критикой в адрес России. Выберут ли они и на этот раз политику в ущерб экономике. Как повлияют результаты голосования на «Северный поток — 2», узнавала Украину.ру.

«Светофорная» коалиция

Впервые за долгие годы в Германии Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (ХДС/ХСС) уступили первенство конкурентам из Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Для политических экспертов такие результаты выборов неожиданностью не стали: после 16-летнего правления Ангелы Меркель рейтинги правящей партии стали заметно падать.

Согласно официальным предварительным результатам, выборы в Бундестаг с небольшим перевесом выиграла СДПГ, набрав 25,7% голосов. ХДС/ХСС же заручилась поддержкой 24,1% избирателей.

«Союз 90\ "зеленые"» получила 14,8 % голосов, Свободная демократическая партия (СвДП) — 11,5%, а правопопулистская «Альтернатива для Германии» — 10,3%.

Следующем этапом станет формирование правящей коалиции, состав которой определяет победившая партия. И по словам лидера СДПГ, а также одного из наиболее вероятных претендентов на кресло канцлера Олафа Шольца, блока ХДС/ХСС в ней не будет.

По словам Шольца, он собирается сформировать «светофорную» (по традиционным цветам партий) коалицию с «Зелеными» и Свободными демократами (их цвет — желтый). Правда, лидер последней Кристиан Линдер заявил, что готов войти в подобную коалицию только при условии легализации продажи каннабиса в Германии.

«Завершилось время стабильных коалиций». Мировые СМИ о выборах в Германии © РИА Новости, Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

«Зеленые» же, набравшие немалый политический вес на состоявшихся выборах, пока не определились, как, впрочем, и СвДП. Но если «светофорная» коалиция все же случится, в Бундестаге будет наблюдаться интересный расклад — вероятно, неприятный для России.

Что будет с «Северным потоком-2»

«Зеленые», получившие в парламенте на 51 мандат больше, чем на прошлых выборах, известны своим критическим отношением к России в целом, в частности — к газопроводу «Северный поток-2».

По мнению кандидата в канцлеры от «Зеленых» Анналены Бербок, Евросоюз должен выработать общеевропейскую позицию по отношению к России и другим странам, а также призвала одновременно и к диалогу, и к жесткости.

«Мы видели, что если будет не хватать германского внешнеполитического голоса, будь то напряженность на Украине, позиция по отношению к России, будь то проект «Северный поток — 2» или другие проекты, то Европа будет стерта», — заявила она.

Лидер партии категорически выступает против трубопровода и убеждена, что Берлин не должен его поддерживать — даже пыталась провести в бундестаге резолюцию против строительства ветки, правда, безуспешно.

«Северный поток - 2»: Газопровод достроен, но он может не заработать в 2021-м, а цены на газ приближались к 1000 долларам © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Того же мнения придерживаются и победившие социал-демократы, однако против «Северного потока-2» они ничего не имеют. В процессе строительства трубопровода члены партии говорили о необходимости его завершения.

При этом, по словам кандидата в канцлеры от СДПГ Олафа Шольца, важно учитывать все гарантии, которые связаны с его эксплуатацией. К гарантиям, по словам Шольца, относится и то, что Украина должна оставаться транзитером российского газа.

По мнению политолога Владимира Сергиенко, как раз из-за энергетики «светофорной» коалиции может и не случиться, а СДПГ развернутся на 180 градусов и объединятся с ХДС/ХСС.

«Если "Зеленые" начнут чересчур сильно выкручивать руки, ставя ограничения по реализации основных энергетических пакетов (это не только "Северный поток — 2", но и навязывание дополнительного финансирования "зеленой энергетики" и субсидии производства ветрогенераторов или солнечных батарей), то переговоры могут зайти в тупик. И тогда нужно будет обращаться к блоку ХДС/ХСС», — заявил Сергиенко в интервью Украина.ру

Он напомнил, что такое случалось и раньше — социал-демократы заявляли, что уйдут в оппозицию, но после переговоров с Меркель согласились работать с блоком канцлера.

ХДС/ХСС, в свою очередь, активно поддерживают запуск «Северного потока-2», но с той же оговоркой, что и социал-демократы — транзит через Украину необходимо сохранить.

Живительный «поток»

Несмотря на то, что строительство газопровода завершено, для реального старта проекту необходимо пройти сертификацию, скорость которой зависит как от немецких властей, так и от Еврокомиссии. В целом процесс может занять восемь-десять месяцев.

За это время многое может измениться, однако одно неизменно — «Северный поток-2» действительно важен для Германии и Европы.

«Северный поток-2», уверены в Восточном комитете германской экономики (OAOEV), является ключевым инфраструктурным проектом с точки зрения будущего энергоснабжения Германии и Европы.

Германия остается крупнейшим потребителем газа в Европе: по данным Energodata, за 2019 год страна потребила 95 млрд кубометров голубого топлива, в 2020 году эта цифра снизилась всего на 2%. Почти 30% этого объема уходит на промышленность.

Германия также является одним из основных покупателей российского газа. В 2018 году страна установила очередной рекорд покупки — 58,5 млрд кубометров.

«Северный поток — 2»: Польша надеется помешать сертификации проекта, а Россия готова ослабить «Газпром» © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

По словам немецкого политолога Александра Рара, Европа нуждается в газе, поскольку сама его уже почти не добывает: если раньше за счёт месторождений на континенте (в Нидерландах, Великобритании, Германии) покрывалось свыше 1/3 объема потребляемого газа, то в текущем десятилетии европейцам придётся закупать на внешних рынках более 90%, что усиливает позицию России как основного поставщика.

Опыт транзита газа через Украину оказался плачевным: страна, по территории которой проходил основной газовый маршрут из России в Европу, принуждала Москву не только платить за транзит, но и предоставить ей особую цену.

Важным аспектом для Германии также станет ее превращение в центральный газовый хаб ЕС после запуска «Северного потока-2», что существенно увеличит ее влияние в регионе.

Это только начало

По мнению экспертов, проблемы «Северного потока-2» не закончились с завершением его строительства — противники будут создавать помехи в его работе и усиленно давить как на Германию, так и на Россию.

На днях цена на газ в Европе достигла своего исторического максимума — 1 тысяча долларов за тысячу кубометров. Власти Польши уже связали рост цен со строительством «Северного потока-2», а депутаты Европарламента обратились в Еврокомиссию с тем, чтобы она начала расследование, виновен ли в этом «Газпром» или нет.

Достроить газопровод мало: что может помешать запуску «Северного потока-2» © РИА Новости, Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанк Игоря Юшкова, такие заявления — это попытка обвинить Москву в использовании энергетики в качестве оружия и «доказать», что «Северный поток-2» — политический, а не экономический проект.

«Каким образом "Северный поток-2" привел к росту цен на газ в Европе, совершенно непонятно — он же еще даже не запущен и ни одного кубометра газа не прокачал. Ладно бы он работал, а потом его перекрыли. Но он же только будет вводиться в эксплуатацию. Каким образом он мог повлиять на рост стоимости газа в Европе?», — заявил Юшков в интервью Украина.ру

По его словам, фундаментальная причина роста цен на газ в Европе заключается в том, что в Азии его стоимость еще выше, а так как Китай наращивает объемы потребления и импорта, в Азии формируется колоссальный дефицит.

«А СПГ создает так называемый ценовой арбитраж: поставщик СПГ имеет возможность выбрать, куда ему отправить газ — в Азию или в Европу. И он отправляет СПГ в Азию, потому что там дадут больше денег. По этой причине из Европы ушел абсолютно весь СПГ в 2021 году, соответственно цена и выросла», — отметил эксперт.

«Северный поток-2», уверен Юшков — это спасение от высоких цен на газ, а не причина их роста.