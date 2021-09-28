Украина никогда еще не была такой независимой, как сегодня. Президент Владимир Зеленский напомнил об этом, устроив видеоконференцию с участием топ-менеджеров Facebook: вице-президента Ника Клегга и главного операционного директора Шерил Сэндберг. Обсуждали стратегически важные вопросы, которые касаются политического будущего страны

В ходе беседы с руководителями частной иностранной компании «слуга народа» отчитался о «борьбе с российской дезинформацией», под которой обычно понимается критика украинских властей. А главное, раскрыл планы ввести электронное голосование на выборах Верховной Рады и главы государства — за спиной украинцев, которым пока не сообщали об этой передовой инициативе.

«У нас есть несколько амбициозных целей: это электронная таможня, это [электронные] парламентские и президентские выборы, это цифровая перепись граждан Украины», — рассказал американцам Зеленский, и упоминание об электронных выборах, безусловно, является в этих обещаниях ключевым.

Поскольку он почти наверняка попытается задействовать цифровые технологии в попытке продлить свои президентские полномочия. Почему Украина – не Латинская Америка © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Идея электронного голосования уже звучала в украинском правительстве. Эту тему осторожно поднимал на своих брифингах глава Минфицры Михаил Федоров, а журналисты обсуждали возможное название системы для дистанционного волеизъявления в Украине, которую почему-то предлагали назвать не по-украински: The Vote. Хотя не исключено, что интернет-голосование будет внедряться на основе уже существующего сайта государственных услуг «Дія».

Несмотря на то, что этой системой пользуются не более шести миллионов человек, и она снискала себе противоречивую репутацию, благодаря ошибкам и «дыркам».

В последнее время Владимир Зеленский заговорил об этой идее определенно — причем тоже с иностранцами, во время недавнего визита в США. Президент пообещал добиться, «чтобы все граждане Украины имели возможность голосовать на выборах по Интернету». И это не было голословной фразой, потому что по итогам поездки в Америку сразу же направились представители украинского ЦИКа — якобы для того, чтобы предметно поучиться навыкам сетевого голосования.

А вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук предложил принять закон об онлайн-заседаниях для украинских депутатов — чтобы цифровизировать заседания парламента под предлогом борьбы с ковидом, не собираясь вместе под стеклянным куполом на Грушевского.

«Первый вице-спикер Стефанчук, которого Ермак видит будущим ручным спикером Рады, озвучивает давнюю мечту Банковой — проводить заседания парламента онлайн, чтобы полностью нивелировать Раду, и превратить ее в видосик. Перевод Рады в онлайн приведет к полному контролю Офиса Президента над голосованиями парламента и окончательно превратит Зеленского в средневекового феодала, правящего над бесправными рабами», — написал об этом телеграм-канал «Темный рыцарь», который связывают с фрондирующим депутатом Александром Дубинским. Стражи пропаганды. Как победить цензуру от украинских ультраправых в Facebook © REUTERS, Dado Ruvic/File Photo

Многие считают эту инициативу пробным камнем для введения всеукраинского голосования в интернете, и беседа с менеджерами Facebook только укрепляет подобные подозрения. Потому что электронное голосование представляется команде президента спасительным кругом, способным удержать ее на плаву на фоне обвального падения популярности «слуг народа». Хотя бы потому, что такая реформа способна полностью разрушить сложившийся электоральный расклад, спровоцировав в нем целый ряд глубинных тектонических изменений.

«Не исключено, что систему к ближайшим выборам Рады и президента уже допилят. И это может кардинально поменять весь электоральный расклад.

Во-первых, можно будет более широко привлечь к голосованию молодежь.

Во-вторых, проголосовать теоретически смогут многие миллионы украинцев, которые уехали из страны. Как в Европу, так и в Россию.

В-третьих, опять же теоретически, проголосовать смогут украинские граждане на неподконтрольном Донбассе и в Крыму. А это минимум несколько миллионов избирателей, у которых остались украинские паспорта.

Не исключено, что последнюю категорию власти каким-то образом попытаются отсечь. Например, запретив голосовать всем имеющим регистрацию на неподконтрольном Донбассе и в Крыму за исключением переселенцев. Но как известно, очень многие люди оформились как переселенцы (например, для выплаты пенсий), но реально живут у себя дома. А многие из тех, кто реально живет в Украине, как переселенцы не оформились.

Кроме того, власти могут провести региональные манипуляции. Например, разрешив онлайн-голосование только гражданам, зарегистрированным в отдельных регионах, определенных «пилотными». И Донецкая, Луганская области, и Крым в их перечень не попадут.

В общем, нюансов очень много будет. Не говоря уже о вопросе контроля за результатами электронного голосования, чтоб их власти не смогли просто нарисовать так, как им захочется. Но понятно одно: выборы с онлайн-голосованием — это будут совсем другие выборы, чем те, которые мы видели раньше», — рассуждает об этом на своем блоге главный редактор сайта «Страна» Игорь Гужва.

И действительно, в туманной идее с электронным голосованием очевидно только одно. Выборы в электронном режиме открывают возможность для безграничных фальсификаций со стороны украинской власти. Президентское окружение сможет манипулировать множеством мертвых душ — ведь последняя перепись населения Украины проводилась десять лет назад, и точное количество избирателей попросту неизвестно. Футбольный тренер Хохлов подал в суд на Facebook из-за своей фамилии © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

А полная непрозрачность сетевых выборов, отсутствие контроля со стороны независимых наблюдателей, позволит нарисовать любой нужный результат — и его никто не сможет оспорить. Тем более если с этим результатом согласятся американцы, с которыми активно контактирует по этой проблематике Банковая.

Беседа с менеджерами Facebook'а выглядит в этом смысле особо скандальной — учитывая известные факты политической цензуры в украинском сегменте глобальной социальной сети, которую осуществляют представители ультраправых. И эта практика будет расширяться, поскольку украинские власти намерены сотрудничать с международными цифровыми гигантами в рамках борьбы с «дезинформацией» — чтобы окончательно зачистить запрещенные оппозиционные медиа.

Блогеры уже шутят, что Зеленский хочет выбирать парламент и президента прямо в Фейсбуке, предварительно удалив оттуда всех противников евроатлантического выбора и «армії-віри-мови». Но этот юмор не выглядит сегодня смешным, потому что оцифрованная демократия, внедренная с благословения иностранных кураторов, окончательно отберет у жителей Страны Достоинства право голоса, которое формально гарантирует им конституция Украины.

Потому что с этим голосом можно будет сделать все что угодно.