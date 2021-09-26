Украинские СМИ разгоняют: Белоруссия вынуждена закупать у Украины картошку. Страна-символ картофелеводства, где любимый пиар президента - сажать/копать картошку и дарить ее мешками коллегам из других стран, в разгар уборочной ввозит ее

У украинской прессы не очень много поводов для гордости собственной страной, поэтому журналисты творят сенсации, именуемые «перемогами». Данная новость из этого разряда. Что ж, обо всем по порядку.

Факты в студию

Если кто-то имел в виду то, что у «диктатуры» нет даже картошки, потому что санкции запада, то зря — Лукашенко два раза в год снимается во время посадочной и уборочной кампаний на лично своей «фазенде» в Дроздах. Картошкой завалены все рынки и магазины, очередей за ними не наблюдается. Цены не скачут — 70 белорусских копеек килограмм — намного дешевле грибов, которых в этом году очень много. Никакого дефицита не существует. Белоруссия начала воспринимать Украину как потенциального противника - депутат Рады © sb.by

И тем не менее украинские СМИ выдали за сенсацию тот факт, что Белоруссия впервые во время уборки собственного урожая импортирует картофель. Кроме Украины среди поставщиков Россия, Азербайджан, Северная Македония, Египет и Германия. Во время уборки картофеля цены достигают минимальных значений, да и в целом Белоруссия страна-символ картофелеводства (см. выше). И тем не менее, пресса (подчеркиваю — пресса!) сообщает, что «страна ощутила последствия летней засухи, которая привела к снижению урожайности и качества продукции». Как результат — якобы подорожание картофеля в стране.

Иностранные СМИ информируют читателей, что в середине сентября оптовые цены находятся на уровне $0,15-0,19 за кг, сейчас — $0,30 и выше. И по версии украинской прессы на горизонте явно наблюдается «перемога», поскольку Украина кормит Белоруссию картошкой. Как говорил украинский же классик, «все это так, только немного не так».

Языком цифр



«Бульба» — это корень слова «бульбаши», как шутливо называют белорусов их соседи. Юмор белорусы понимают, один из самых популярных спиртных напитков в РБ — водка «Бульбаш».

Но истина пресна: «бульба» всего лишь миф. Во-первых, РБ, хоть и экспортер, но в ряду мировых далеко не ведущий. Нужно признать, что почвы этой прекрасной страны, хоть и благоприятные для картофелеводства, но, увы, на Украине гораздо лучше. А в России и почвы есть, и площадей куда больше. А в Китае, Египте, Азербайджане и климат получше: гарантированное земледелие без форс-мажоров. Так что, Белоруссия не занимает в рейтинге производителей картофеля первое место. Не является она и региональным лидером. Крупнейшие производители: Китай, Россия, Индия, Украина, США, Германия, Польша, а замыкает символическую ТОП-10-ку Белоруссия, Нидерланды, Франция. Важно помнить: несмотря на то, что пишут украинские СМИ, в 2021 году, импортируя из Украины картофель, Белоруссия… экспортирует туда эту же продукцию.

Слово официальным лицам. В Минсельхозпроде РБ поясняют, что на экспорт за последние семь месяцев отправлено 99,3 тыс. тонн картофеля (на $25,8 млн). И объем экспорта превышает показатель импорта в 3,6 раза. Темп роста экспорта к январю-июлю прошлого года — 115,2%. Эти цифры, на фоне всеобщего хохота над незадачливыми «бульбашами», выглядят отрезвляюще. Но это только начало анекдота… про Украину. Из-за дефицита украинцев накормят картофелем для свиней © РИА Новости, Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

Немного «зрады»



Вопреки искрометному юмору и непревзойденному остроумию украинских журналистов, пишущих в эти дни на белорусско-картофельную тему, хочется привести один факт, имевший место всего год назад. На Украине перед Новым 2021 годом, по результатам ревизии сделали неожиданное открытие: в хранилищах практически отсутствовал картофель. Лишь у нескольких операторов запасы превышали 20 тысяч тонн. Чтобы понять масштаб «перемоги»: украинцы только в пищу потребляют 5,7 миллиона тонн картошки в год. Так что всего год назад «аграрная сверхдержава» оказалась в ситуации реального картофельного коллапса. Но на прилавках его наблюдать не пришлось.

Потому что власти закупили эту продукцию за границей. Ключевыми поставщиками картофеля на украинский рынок стали Белоруссия, Нидерланды, Египет и… Россия. Последний факт граничит со «зрадой». Дотошные активисты год назад даже обнаружили в числе покупателей российского картофеля Вооруженные силы Украины, которые, как всем хорошо известно, грудью защищают Европу, да и весь коллективный запад от гибридной российской агрессии. «Рука Кремля» дотянулась до ВСУ, что совершенно не удивило проницательных наблюдателей. Ведь жесточайший картофельный кризис на Украине частый гость. Он поразил «аграрную сверхдержаву» за год до того: осенью 2019 года.

Цены на картофель в розничной продаже в пять-семь раз, а на оптовом рынке и втрое превышали цены в соседних Белоруссии и России. В 2019-м Украина осуществила рекордные импортные закупки картофеля, перекрывая ранее установленные рекорды в последние месяцы года в десятки раз. Всего, по официальным данным, было импортировано 0,25 миллиона тонн. За 11 месяцев 2020-го рекорд предыдущего года оказался перекрыт — завезли 0,28 миллиона тонн. А в 2018-2019 годах на Украине был луковый кризис, космические цены на лук и многократный рост его импорта, в том числе опять же из России. Гречневые кризисы на Украине вообще перманентны и покрываются поставками в основном из Китая и России. Потопы и засуха грозят оставить Украину без картофеля © РИА Новости, Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Разоблачение фокуса

Следуя рекомендации классика «зрить в корень», сначала раскроем первоисточник информации об импорте Белоруссией украинской картошки. Как бы каждый здравомыслящий читатель не относился к теориям заговора, в данном случае она просто напрашивается.

Итак, первоисточником данной информации является EastFruit — новости и аналитика плодоовощного рынка Европы, при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и EU4Business. Прозападное, грантоедское издание, которому по определению нужно продвигать негативные новости о Белоруссии.

Поскольку релизы подобных европейских платформ рассылаются в первую очередь в лояльные страны, то Украина в этом строю несет флаг, причем вприсядку. Украинским СМИ также нужен негатив об РБ и конкретно Лукашенко. Так что «новость» была немедленно, без проверки фактов, пущена в работу и стала разгоняться на всех площадках-спутниках, типа «сарафанное радио», наподобие каналов в мессенджере Телеграмм. Не стоит и напоминать, что оппозиционные белорусские площадки, которые в последнее время откровенно исписались, питаются любым негативом про «диктаторский режим». Но есть еще один источник «о дефиците картофеля в РБ в 2021 году из-за неурожая» и это американская компания PepsiCo. Офис которой официально предупредил о перебоях с поставками… чипсов. Причиной компания называет проблемы с урожаем картофеля в РБ в 2021 году. Запомним этот факт. А сейчас самое время показать официальную точку зрения. Белорусская кухня: рецепт картофельной бабки © Фото: cookingpalette.net

Минсельхозпрод РБ на вопросы о засухе, неурожае и импорте ответил сухим языком цифр. Белоруссия производит 6 млн. тонн картофеля в год, из них около 5 млн. тонн в хозяйствах населения. Торговой сети требуется около 100 тыс. тонн, или всего 11 % от производимого. Этот объем обеспечивает потребности населения с лихвой. Оптовая цена — 50 — 60 белорусских копеек за килограмм. Никакого кризиса нет. Но главное: украинская картошка в торговой сети РБ не обнаружена.

Чуть-чуть конспирологии

Теперь об импортной бульбе. По данным Белстата за январь-июль 2021 года в РБ ввезли 17,5 тыс. тонн картофеля. Это всего 0,3% от всего производства. В том числе ввезено 2,1 тыс. тонн импортного картофеля для производства чипсов. Эта цифра составляет 12 % от всего импорта. Традиционно на первое полугодие приходятся наибольшие объемы импорта в связи с ввозом «молодого» (!) картофеля из других стран (Азербайджан, Египет, Северная Македония, Пакистан и др.). Доля Украины в общем объеме составляет 30 % (5,3 тыс. тонн). И вишенка на тортике: за январь-июль 2021 года Белоруссия экспортировала на Украину 6,8 тыс. тонн картофеля! Издание EastFruit, не умея обращаться с информацией, а может и злонамеренно, исказила официальные данные, а может выдала желаемое за действительное.

На самом деле, как сообщил Минсельхозпрод, с начала массовой уборки картофеля урожая 2021 года (август-сентябрь) в Белоруссию ввезено 568 тонн картошки для промышленной переработки. То есть на те самые чипсы, производимые компанией PepsiCo, которая рассказывала, что в РБ неурожай, поэтому чипсов не будет. Справка: компания PepsiCo продает 30 грамм чипсов за два белорусских рубля, что на полтора рубля дороже килограмма картофеля. Рассказы о нехватке чипсов из-за неурожая картошки в Белоруссии относятся к категории умопомрачительных историй. Не говоря о том, что урожайность картошки в РБ никак не связана с производством чипсов компании PepsiCo! Кстати, чипсы в магазинах есть, очередей за ними не наблюдается. Анекдот! Занимательная кухня. Русское «мясо с картофелем по-французски» © gastronom.ru

Не читайте вражеских газет перед обедом!

И вы уже видите, что «сенсация» об импорте Белоруссией украинской картошки является чистейшей перегонки самогоном-первачом высшего качества, производства украинских СМИ из сырья, поставленного паневропейскими медийными структурами. Манипуляция и фейк в чистом, экстрагированном виде. Картошки в Белоруссии завались настолько, что в январе-июле 2021 года страна продала 99,3 тыс. тонн на сумму в 25,8 млн. долл. США. Что в 3,6 раза превышает объем импорта. То, что завезли из Украины пойдет на те самые чипсы, которые продают мировые производители, в том числе в «диктаторских» странах. На сегодняшний день Белоруссия полностью обеспечивает свои потребности в продовольствии, в том числе и в качественном картофеле, излишки урожая которого продают Украине.

Ибо Украина испытывает ежегодные проблемы с объемом картофеля. С приходом Владимира Зеленского было даже ликвидировано аграрное министерство, а его функции переданы в Министерство экономики. Единственная инициатива, касавшаяся картофеля и исходившая от аграрных подразделений Министерства экономики, касалась запрета на ввоз картошки из России. Но она не была реализована, потому что Украина ежегодно испытывает дефицит картошки. Круг замкнулся.