Утром в среду Украину всколыхнула новость о покушении на первого помощника президента, одного из его ближайших соратников Владимира Зеленского Сергея Шефира. Автомобиль с ним был обстрелян неизвестными в пригороде Киева. Ранения получил водитель, сам Шефир не пострадал. В СМИ и экспертной среде выдвигают несколько версий произошедшего

Сергей Шефир: кто он

По автомобилю, передвигавшемуся без охраны, было выпущено порядка двух десятков пуль, три из которых попали в водителя, который сумел уехать с места покушения, добраться до парковки одного из супермаркетов и уже оттуда вызвать правоохранителей и скорую.

По словам главы парламентской фракции «Слуги народа» Давида Арахамии, сам Шефир уверен, что целью киллеров был именно он, так как часто сам предпочитает садиться за руль, о чем могли знать преступники.

Согласно сообщению Нацполиции, следствие рассматривает три версии произошедшего: государственная деятельность потерпевшего, с целью давления на руководство страны, а также попытка дестабилизации ситуации в стране, в том числе при участии иностранных спецслужб.

Месть олигархов

Вскоре после того, как информация о покушении на Шефира подтвердилась, с комментариями прессе выступил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что власти рассматривают стрельбу по Шефиру как реакцию на борьбу главы государства с олигархами.

«Сразу скажу, что мы, безусловно, связываем это нападение с агрессивной и даже воинственной кампанией противодействия активной политике главы государства. Политике, направленной на существенное снижение традиционного влияния теневых олигархов на общественные процессы, а также на уничтожение политико-финансовых группировок, откровенно работающих на наших внешних оппонентов», — заявил он.

По словам Подоляка, произошло «ситуативное объединение полукриминиальных политических и экономических субъектов, для которых детенизация, деолигархизация и проведение судебной реформы — прямая угроза их безбедному существованию».

Свой комментарий из США, где он находится с визитом, сделал и сам Зеленский. Он признал, что не знает, кто пытался убить его близкого друга, но пообещал этим неизвестным пока людям «сильный ответ» и заявил, что «передавать ему привет», стреляя по его советнику — это слабость.

Иностранный след

Согласно Давиду Арахамии, кроме «финансово-промышленных групп», к покушению могли быть причастны криминал, с которым борется власть, а также пресловутая «рука Москвы», которая будто бы мстит за «жесткую антироссийскую риторику» Зеленского и тем самым дает предупреждение руководству Украины.

На подобные инсинуации украинских властей ответил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, который назвал версию о «российском следе» не имеющей ничего общего с действительностью.

Об этом же высказался и член Совета Федерации РФ Константин Косачев.

«Тот факт, что украинские политики стали искать российский след в происшедшем ещё до того, как рассеялся дым от выпущенных пуль, говорит исключительно о качестве украинской политики, низком и циничном», — сказал он РИА Новости.

Заказчик — Зеленский

Блогер Анатолий Шарий в своем ролике в YouTube напомнил информацию СМИ о якобы имевшем место некоторое время назад конфликте Шефира с Зеленским, по итогам которого помощник главы государства собирался уйти с должности, однако затем передумал. «Черная метка Зеленскому»: что в соцсетях написали о покушении на Сергея Шефира © REUTERS, Sergiy Karazy

При этом Шарий намекнул на то, что главе Офиса президента Андрею Ермаку удалось «отодвинуть» всех приближенных бывших друзей Зеленского. И без Ермака президент не проводит ни одну встречу.

«Я думаю, что всем оппонентам Зеленского и всем, кого он считает оппонентами, и всем тем, кто оппонирует сейчас Ермаку, нужно быть очень аккуратными — носить бронежилеты, брать охрану, а не действовать так, как действовал Шефир, слишком расслабленно. Мы имеем дело с мафиозной структурой», — заявил он.

Блогер подчеркнул, что Зеленский и Ермак отправились в США во время покушения на Шефира, чтобы «подготовить себе алиби».

Еще на одну странность обратил внимание депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. В своем Telegram-канале он выложил текст, который якобы был спущен сверху депутатам от партии Зеленского для комментариев в СМИ и публичном пространстве. Так, парламентариям рекомендуют высказываться в том ключе, что Шефир был выбран символической фигурой для покушения, настоящая цель которого — якобы предупредить и запугать Зеленского на фоне его шагов по деолигархизации.

«Интересно, что спустили их (рекомендации — ред.) буквально через час после инцидента. Это, конечно, вызывает много вопросов», — прокомментировал Гончаренко.

На несостоятельность версии о связи стрельбы в помощника президента и борьбы с олигархами указал в интервью изданию Украина.ру эксперт по безопасности Сергей Шабовта.

«Это абсолютно ожидаемое заявление со стороны Офиса президента, который даже такую достаточно тревожную ситуацию сейчас будет использовать на предмет героизации своей собственной деятельности», — отметил Шабовта.

Предупреждение президенту. Что могло стать причиной покушения на главного советника Зеленского © hromadske.ua

Примечательно, что голосование по скандальному законопроекту о деолигархизации намечено на завтра, четверг. В этой связи покушение на Шефира и версия о стоящих за ним крупных бизнесменах оказались как нельзя кстати, чтобы окончательно демонизировать олигархов и склонить на свою сторону колеблющихся депутатов.