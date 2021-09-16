Рекордный рост стоимости газа в Европе - почти до 1000 долларов за 1000 кубометров позволяет в минуты делать состояния биржевым трейдерам, однако губителен для экономики Евросоюза. Украина пошла по этому же пути - с аналогичным результатом

Цены на газ в Европе 15 сентября обновили максимум и подобрались к психологической отметке $1000 за тысячу кубометров. Фьючерсные контракты на октябрь на газовом хабе TTF в Нидерландах торговались по 79 евро за МВт/ч, или $966,35 за тысячу кубометров.

Рост цен на газ в ЕС продолжается на протяжении последних шести месяцев и составил почти 500%, причем темпы удорожания голубого топлива с начала осени существенно ускорились: за первую половину сентября стоимость газа выросла на 57%, и, судя по всему, это не предел.

Обгоним Азию

Если раньше на европейский рынок большое влияние оказывали еще более высокие котировки азиатских газовых бирж, то уже 14 сентября появились сообщения, что стоимость газа в Европе уже превысила показатели Азии.

«Я думаю, что это поможет, что часть ресурса пойдет в Европу по такой цене — пока в Европе будут такие высокие цены», — заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру.

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Дефицит образовался в секторе сжиженного природного газа (СПГ), которым в основном и торгуют на голландской TTF.

Соединенные Штаты, собиравшиеся вытеснить «Газпром» с европейского рынка газа и в том числе ради этого пытавшиеся остановить газопровод «Северный поток-2», оказались неспособны закрыть этот дефицит.

Более того, 14 сентября из-за ураганов и штормов американские компании были вынуждены остановить добычу газа в Мексиканском заливе на половине скважин и эвакуировать персонал, что не добавило оптимизма трейдерам.

«Газпром» не поможет?

Ситуацию мог бы спасти российский газ, но европейские биржевые игроки напуганы тем фактом, что сертификация «Северного потока-2» может затянуться до начала следующего года.

«Безусловно, скорейший ввод "Северного потока-2" существенно сбалансирует ценовые параметры на природный газ в Европе, в том числе и на спотовом рынке, это очевидно» — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что потребности европейского рынка в газе большие, а в случае холодной зимы они только вырастут.

Также европейских трейдеров не радует тот факт, что подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе пустуют. Так, по данным «Газпрома», к 15 сентября восполнено только 62% объемов газа, использованного из европейских ПХГ в ходе предыдущего отопительного сезона.

Аналогичная ситуация и на Украине: там отставание от прошлого года составляет 30,6%. Чтобы его ликвидировать, в украинские ПХГ нужно закачать еще 8,2 млрд кубов.

Украинские ПХГ после реформы газового рынка 2019 года предоставляют свои мощности для хранения газа европейских трейдеров, поэтому их заполняемость оказывает влияние и на рынок газа в ЕС.

Однако Киев умалчивает об этом и обвиняет в росте цен на газ российский «Газпром».

Война против «Северного потока-2»

По версии украинских чиновников, тот факт, что российская компания исполняет контракты с европейскими контрагентами и не прокачивает дополнительные объемы через украинскую газотранспортную систему, и вызывает рост цен в ЕС.

Это, по их словам, доказывает, что Россия «использует энергетику как оружие».

«Что Европа этой зимой будет делать, когда Nord Stream 2 AG не выполняет нормы европейского законодательства, когда запасы газа на историческом минимуме, и РФ шантажирует Германию, наверное, впервые в истории, и Германия все-таки почувствует на себе, что такое, когда газ используется как геополитическое оружие против ФРГ», — заявил глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко 11 сентября.

Однако пока всё выглядит так, что эти заявления — не более чем пропагандистская атака на Москву.

Ранее Германия и США подписали меморандум, согласно которому за «использование энергетики как оружие» Европа незамедлительно введет санкции против «Северного потока-2», и украинские чиновники пытаются создать впечатление, что это «оружие» задействовано. Неочевидное, но вероятное. Кто Зеленский для США, Европы, Украины и России

Между тем украинская сторона в сентябре сама уменьшила более чем вдвое предлагаемые на аукционе объемы прокачки газа через страну, что не позволит «Газпрому» оперативно нарастить поставки в ЕС в случае необходимости.

В то же время с начала года «Газпром» почти на 18% нарастил добычу газа, и практически весь он отправляется на экспорт в Европейский союз. Однако это не остановило рост цен.

А вот недостаточное заполнение хранилищ, в том числе украинских, вызывает у трейдеров серьезное беспокойство. Все дело в том, что в данном случае образовался порочный круг.

Растущие цены на газ не только не стимулируют трейдеров на закачку газа в хранилища, но и провоцируют их продавать уже накопленные запасы, чтобы зафиксировать прибыль: в прошлый отопительный сезон стоимость газа упала из-за высокого уровня запасов, его закупали по $50 за тысячу кубометров и даже дешевле.

Получается, что, чтобы закачать газ в хранилища, нужно, чтобы цены на голубое топливо упали, однако они продолжают расти из-за низких запасов в преддверие отопительного сезона. А рост цен ведет к продаже уже накопленных запасов газа.

Это означает, что высокие цены на газ могут продержаться до завершения холодов весной 2022 года, что нанесет серьезный удар по европейской экономике и социальной сфере.

«Зеленая» Европа боится холодов

В результате отказа от атомных электростанций и сжигания угля в Евросоюзе существенная часть электричества вырабатывается путем сжигания газа. Особенно это актуально в холодное время года, когда солнечные электростанции вырабатывают намного меньше энергии.

Газ по $1000 за тысячу кубометров для ЕС может означать веерные отключения электричества, что, мягко говоря, не обрадует избирателей, а энергоемкие производства потеряют конкурентоспособность. Однако есть и исключения.

В меньшей степени это коснется Германии, которая, благодаря долгосрочным контрактам с «Газпромом», покупает газ не по биржевым ценам.

Как рассказал президент России Владимир Путин 9 сентября, ФРГ получает голубое топливо по долгосрочным контрактам с «Газпромом», в которых ценообразование привязано к стоимости нефти.

«Те, кто согласился заключать с нами в Европе долгосрочные контракты смогут только руки потирать и ликовать, иначе пришлось платить бы по $650, а Газпром в ту же Германию продает по $220. Во всяком случае так недавно было», — сказал Путин.

Он отметил, что «с ростом цен на нефть и эта цена подрастет, но это будет мягкая вещь».

Между тем большая часть европейских покупателей газа перешли на покупки газа на спотовых рынках.

«Как вот в свое время напридумывали в Еврокомиссии — вот теперь пожалуйте бриться. Получили искомый результат», — констатировал Путин

Аналогичное решение приняла и Украина, отказавшаяся от прямых закупок газа у России. С тем же результатом.

Киев платит дважды

Так как собственного газа не хватает (газовые месторождения Украины по официальным данным истощены на 80 процентов), российский газ украинцы все равно покупают, однако через европейских посредников на газовых биржах, например, в Словакии.

Никакого газа, кроме российского, найти там невозможно, а цены намного выше тех, что платят постоянные клиенты «Газпрома».

Как рассказал изданию Украина.ру директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский, «Нафтогаз» при предыдущем главе Андрее Коболеве не только отказался от прямых закупок газа в РФ, но и не стал заключать долгосрочные контракты с европейскими компаниями.

«Я не готов сейчас озвучить мотивацию, чем руководствовалось правление «Нафтогаза», но контракты — спотовые (краткосрочные — ред.). Согласно данным таможни, цена импортного газа в августе-месяце составляла $497 за тысячу кубометров. Нет вот этой страховки от колебаний рынка, которую предоставляет долгосрочный контракт», — подчеркнул эксперт.

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А уже к 14 сентября стоимость газа на украинском рынке подскочила до $750, рассказал Дмитрий Марунич.

Высокие цены на газ — это серьезный удар для украинской промышленности, закупающей газ на бирже. Газ как сырье использует химпром, кроме того, в условиях недостаточных запасов угля его могут использовать на тепловых электростанциях, что резко повысит себестоимость электроэнергии.

В прошлый отопительный сезон на Украине уже разразился подобный энергетический кризис, веерных отключений электричества удалось избежать только благодаря энергопомощи России и Белоруссии.

Однако позднее украинские власти запретили приобретать электроэнергию у «агрессора» и «диктатора», так что ситуация может еще больше усугубиться.

В то же время выход для Украины есть — возвращение к прямым закупкам российского газа, восстановление экономических отношений. Но для этого Киеву необходимо отказаться от агрессивной русофобской политики и начать договариваться.

Но именно этого украинская власть делать не намеренна.