В понедельник, 13 сентября, украинская община в Польше готовит акцию протеста после убийства соотечественника. Если их акция состоится, это будет первое в новейшей истории массовое выступление украинцев за пределами своей страны

Представители украинского землячества в Польше анонсировали акции в знак протеста против убийства Дмитрия Никифоренко — 25-летнего выходца из Винницкой области, который работал на стройке в городе Вроцлав. 30 июля его задержали после вечеринки местные полицейские. Они доставили молодого человека в отделение, где он якобы скончался от сердечного приступа. Однако, как показали результаты расследования, Никифоренко избивали палками, ногами, а также душили — что и стало реальной причиной смерти.

Обстоятельства гибели украинца расследует прокуратура. Однако правоохранители не стали квалифицировать происшествие как убийство. Они открыли дело по статье о непреднамеренном доведении человека до смерти — так что избивавшим строителя полицейским грозит за это всего до пяти лет тюрьмы. Пока их даже не задержали — и это вызывает возмущение украинской общины, которая требует наказать виновников инцидента, по справедливости. Тем более, что в рядах полиции работает немало националистов, которые известны предвзятым отношением к украинским заробитчанам.

Трудовые мигранты в Польше систематически страдают от бесчеловечного обращения со стороны полиции и хозяев. В прошлом году на Львовщине скончалась украинка Оксана Харченко. Вместе с сестрой она нелегально работала на польском овощном складе. Когда у женщины случился инсульт, сестра попросила хозяина отвести ее в ближайшую клинику. Однако владелец польской фирмы положил Харченко на скамейку и вызвал полицию — заявив, что нашел на улице пьяную иностранку. А потом сразу прогнал с работы ее сестру. Мигранты и атланты: на ком держится мир © РИА Новости, Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Оксана Харченко доживала свои дни в селе. Она не могла двигаться, страдала от почечной недостаточности, однако так и не получила от пана заработанных денег.

Такие кошмары случаются с заробитчанами регулярно. В начале 2018 года молодая жительница Луцка Алена Романенко потеряла руку во время несчастного случая в польской прачечной. Ее рука застряла в стиральной машине, однако хозяин предприятия не позволил разбить зажавший девушку аппарат. Девушка целый час истекала кровью, пока его разбирали — чтобы не повредить собственность бережливого бизнесмена.

«Боль была ужасной. И когда спасатели хотели резать машину, владелец прачечной сказал, что этого категорически нельзя делать… Машина, на которой я работала, очень часто ломалась. То она вообще целый день не работала, то только вечером. Так часто машина ломалась, что нас перекидывали с одной машины на другую», — рассказывала об этом женщина, которой пришлось по локоть ампутировать левую руку.

Подобных инцидентов множество. 10 августа 2019 года в польском городе Погурська Воля погиб 37-летний украинец, которого раздавила огромная десятитонная труба строящегося газопровода. А ровно через неделю на одной из фабрик возле Вроцлава получил смертельную травму еще один 28-летний заробитчанин. Во время работы его затянуло в механизм станка, сломавшего заробитчанину позвоночник.

Незадолго до этого польский лесник нашел в зарослях мертвое тело 36-летнего украинского заробитчанина Василия Чернея, который нелегально трудоустроился на завод по производству гробов, расположенную в селении Новый Томышль. В жарком цеху ему стало плохо. Однако, когда другие работники потребовали вызвать украинцу, хозяйка предприятия вывезла его на автомобиле в лес и бросила там умирать.

«В этом случае последовательность событий типична: нелегальное трудоустройство — несчастный случай — страх работодателя — решение или упущение с катастрофическими последствиями. К польскому рабочему так не относятся», — прокомментировала эту дикую историю влиятельная «Газета Выборча», которая признает системный характер нарушения трудовых прав мигрантов.

«На таких работников не распространяются нормы трудового законодательства Польши. Здесь не может быть ни минимальной зарплаты, ни отпуска, ни охраны труда. Польская инспекция труда, контролирующая соблюдение трудового законодательства, не занимается гражданско-правовыми договорами, несмотря на то что в большинстве случаев такие договора не имеют права заключаться. Поэтому появляются штрафы и другие неприятные пункты в таких договорах. Таких людей даже не нужно увольнять, они изначально не являются работниками предприятия. И в большинстве случаев проблемы таких работников — а это, напомню, 95% легально работающих украинцев, — просто невозможно решить в правовом ключе», — говорит лидер профсоюза украинских работников «Трудовая солидарность» Виталий Махинько.

Но самый тяжелый случай, как будто бы списанный с рассказов о юном викторианском капитализме, произошел на еще одном польском предприятии по переработке фруктов и овощей. Работавшая там 36-летняя украинка родила ребенка прямо на рабочем месте. И сразу же попыталась убить новорожденную девочку в заводском туалете — чтобы работодатель не выгнал ее с работы.

Младенца спасла случайность. Работавшая рядом сестра — а трудовая миграция уже приняла среди украинских граждан семейный характер, — вовремя нашла роженицу в туалете, когда та выбрасывала ребенка в пластиковый пакет для мусора. По мнению свидетелей, украинка находилась в невменяемом состоянии, поскольку тяжелая физическая работа на последних месяцах беременности помрачила ее рассудок.

Увы, этот мартиролог будет пополняться и дальше. Количество украинцев в Польше стабильно растет, поскольку перманентный кризис в буквальном смысле выдавливает из Страны Достоинства трудоспособное и социально активное население.

Согласно данным американского информационного агентства Bloomberg, на 38 миллионов населения Польши уже сейчас приходится 1,5 млн рабочих из Украины. По оценкам рекрутингового агентства Personnel Service, украинские заробитчане заняты в каждой пятой польской компании, а две трети проживающих на польской территории иностранцев, которые платят взносы в Службу социального обеспечения (ZUS), прибыли в страну именно через украинскую границу.

Как сообщило «Польское радио», украинские граждане составляют 75% от общего количества трудовых мигрантов, которые официально трудоустроены на территории Польши, а польское МВД заявляло о 2 миллионах трудовых мигрантов из Украины. «Конечно, большинство прибывших в Польшу являются гражданами Украины. Следующая национальная группа уже в более чем десять раз меньше» — рассказал об этом глава ZUS Войцех Андрусевич. Операция «Кличко»: чешская облава на украинских мигрантов © РИА Новости, Всеволод Власенко / Перейти в фотобанк

Протест против убийства Дмитрия Никифоренко имеет не только символическое значение. Эта акция должна показать, что жизни украинских заробитчан важны — их нельзя безнаказанно убивать в потогонных цехах и полицейских участках.

Но важно помнить: первоочередная ответственность за эти трагедии лежит на украинской власти, которая лишила людей возможности заработать на жизнь у себя дома, и не собирается защитить их права з границей.