«Последний оплот врагов-наемников, провинция Панджшер, полностью захвачена. Последние усилия по обеспечению полной безопасности в стране также принесли результаты, и провинция Панджшер перешла под полный контроль Исламского эмирата», - заявил представитель «Талибана»* Забиулла Муджахид 6 сентября 2021 года

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Фитиль под войной в Средней Азии

Теперь же между ними — войной и Россией — формально остаются лишь Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан и Казахстан, при неблагоприятном исходе являющиеся следующими целями «Исламского Эмирата Афганистана». Но через Каспийское море уже можно выходить прямо на Дербент, Каспийск, Махачкалу, а то и на Астрахань.

И то, как Россия будет противостоять этой вероятной и нешуточной угрозе, может проясниться уже 8 сентября сего года, когда в онлайн-формате должна состояться конференция глав МИД «Большой семерки» (G7), куда пригласили поучаствовать Москву и Пекин. Во всяком случае министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в эфире телеканала NHK заявил: «Для обсуждения ситуации в Афганистане Группа семи на следующей неделе проведет переговоры на уровне руководителей внешнеполитических ведомств».

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова в ответ озвучила пока такую российскую позицию: «Партнеры демонстрируют несистемный подход. Мы получали два дня назад сигналы от Берлина и Парижа относительно некоей встречи, но речи о «семерке» не шло. Затем последовало заявление Токио уже в контексте «семерки». Все это происходит на фоне разнокалиберных заявлений «семерки» по России и то неучастию, то участию в формате. Налицо отсутствие у партнеров четкого понимания, чего же они хотят от себя и окружающего мира».

В Казахстане может появиться свой «Талибан»* - Жириновский © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Афганистан — источник нестабильности и хаоса

С одной стороны, в очередной раз подтверждается уже очевидное: без России, изгнанной из «семерки» в 2014 году в наказание за события в Украине и присоединение к себе Крыма, невозможно решить ни одну международную актуальную и серьезную проблему. А сегодняшний Афганистан — именно такая проблема, даже проблемище, которая грозит миру как минимум по трем направлениям:

— легальная и нелегальная миграция, грозящая к тому же распространением терроризма, ибо под видом беженцев в мир могут просачиваться террористы любых мастей и окраса. В том числе и смертники, которых можно будет «активировать» в любой стране мира, что, увы, периодически и происходит;

— бесконтрольный для других, но хорошо контролируемый талибами наркотрафик из Афганистана, Таджикистана и всех остальных источников «дури». Официально талибы как бы против наркотиков, ибо они «противны Аллаху». Но тут ведь речь идет и о борьбе с «неверными», которых нужно уничтожать по-всякому, и о доходах, с которых надо жить. По данным доклада Совбеза ООН, опубликованного в мае 2020 года, торговля героином была основным источником средств для «Талибана»* на протяжении почти двух десятилетий после поражения их от США в 2001 году. Либо сами талибы скрыто выращивали, либо «крышевали» и взымали дань с производителей. А о доле наркотиков в доходах «Талибана»*, в частности, рассказал закрытый доклад НАТО, попавший в распоряжение «Радио Свободная Европа» в 2020 году: за предыдущий финансовый год талибы заработали 1,6 млрд долл. И из них 416 млн приходились на торговлю наркотиками, еще 450 млн — на добычу полезных ископаемых, 160 млн — на дань, взимаемую группировкой с легальных торговцев на подконтрольных ей территориях и только 240 млн — от своих спонсоров из Пакистана и государств Персидского залива. И для сравнения: весь ВВП Афганистана в 2019 году составлял 18,9 млрд долл., а доходы бюджета — 5,5 млрд;

— незаконная торговля оружием. Например, тем, которое на 85 млрд долл. оставили талибам в «подарок» США. В такой прорве дармового оружия всегда можно найти «излишки» для торговли. Как это, например, было с Украиной, на территории которой после вывода советских войск из сосцстран осело всевозможное стрелковое оружие, гранаты, гранатометы, мины, снаряды, ракеты и т. д. и т. п. Благодаря этому Украина в 90-е годы прошлого века вошла в десятку торговцев оружием и стала участником многих скандалов, связанных с незаконной торговлей оружием. А когда склады в Украине «иссякли», то пришлось их массово взрывать и жечь. Ну чтобы скрыть следы преступления и от своих, и от международных следователей.

Кабул на многовекторном распутье

«Унизительный вывод войск из Афганистана» в мировых СМИ © AP, Master Sgt. Alexander Burnett/U.S. Army via AP

В пользу первого предположения говорит готовность многих в мире признать и легитимировать «Талибан»* в качестве законной власти в Афганистане. При условии жесткого контроля со стороны новой власти в Кабуле над указанными выше незаконными миграцией, наркотрафиком и торговлей оружием.

О возможности же превращения Афганистана в долгоиграющий источник хаотизации региона свидетельствует то, что его по-прежнему продолжают держать на так называемом многовекторном распутье.

Во-первых, «Талибан»* никак не может определиться со своим правительством. И это подтверждает, что, несмотря на общепринятое деление этой организации на военное и политическое крылья, она еще более разношерстна и состоит из многих течений и подразделений под властью полевых командиров, «сепаратизм» которых будет возрастать по мере упрочения их у власти в разных регионах страны. Объективно так всегда происходит везде, где насильственно и незаконно убирают законную власть, и если в Афганистане это не случится, то «Талибан»* действительно явит миру такой феномен. Но это вряд ли, как говорится.

Во-вторых, ответственность за теракт в кабульском аэропорту 26 августа сего года взяло на себя террористическое «ИГИЛ»*, а от талибов весь мир потребовал найти и наказать террористов. И не только из «ИГИЛ»*, но из «Аль-Каиды»*, остатки которой тоже гнездятся в Афганистане. И именно это говорит о главной угрозе и Афганистану, и, следовательно, всему миру — он может оказаться во власти противостояния, а то и полноценной гражданской войны между этими тремя признанными террористическими структурами — «Талибаном»*, «ИГИЛ»* и «Аль-Каидой»*. А к ним могут присоединиться как антиталибские партизаны в том же Панджшере, так и отдельные полевые командиры «Талибана»*, которые решат, что из Кабула им «мяса не докладывают». А это и получится тот идеальный хаос, который и предпочитают США. В виде той атмосферы, в которой они и предлагают себя в качестве «антикризисного менеджера» и тем самым усиливают свое влияние или хотя бы получают искомые дивиденды. Так США действовали всегда.

В-третьих, именно США — либо сами, либо через Пакистан — стояли у истоков создания всех трех указанных выше организаций — «Талибана»*, «Аль-Каиды»* и «ИГИЛ»*, которые потом вышли из-под американского контроля. Но, по логике вещей, по мере усиления междоусобной войны за власть в Афганистане в самом «Талибане»* и между ним и братьями-террористами» и «ИГИЛ»* и «Аль-Каиды»* будут возрастать и соблазны борющихся получить преимущества по знакомой и апробированной схеме — с помощью внешних сил. То есть, как это было в борьбе с СССР, — от США, Пакистана и вообще всех, кому выгоден хаос в Афганистане.

«Пустячок, а приятно». Казахстанский эксперт о том, что в республике думают о ситуации в Афганистане © AP, Rahmat Gul Фаиз Хамид. А собеседник в госструктурах Афганистана журналистам газеты «Коммерсант» анонимно сообщил: «Можно предположить, что на талибов идет давление извне, чтобы правительство было хотя бы формально инклюзивным. Непонятной остается ситуация в Панджшере. И наконец, разногласия внутри талибов действительно существуют. Оба крыла — и военное, и дипломатическое — подчинены «ISI». Талибы понимают, что какое-то правительство, пусть даже переходное, нужно формировать уже сейчас, чтобы не потерять управление государством».

И действительно: что тут непонятного в том же Панджшере? Представитель Фронта национального сопротивления Афганистана Али Назари через «Твиттер» сообщил, что победа талибов на севере страны неокончательная, ибо лидер тамошнего сопротивления Ахмад Масуд-младший находится в безопасности и уже готовит реванш. Это вполне может стать продолжением всепоглощающего хаоса.

Запад просит — Россия определяется.

Тот факт, что Россия не спешит отвечать на «милостивое приглашение» (G7) свидетельствует о том, что:

— для нее указанный «элитный клуб» уже не так уж и «элитен» и нужен, как зайцу стоп-сигнал;

— Москва пока не определилась окончательно, как она будет противостоять потенциальной исходящей из Афгана угрозе — сама, вместе с Китаем, Ираном, Пакистаном, а то и вообще со странами «Большой семерки», которые сегодня набиваются и просятся в партнеры, понимая вес и возможности России в этом регионе;

— Россия хочет гарантий того, что ее не кинут новоявленные «партнеры», как это у них водится, после того как либо задача будет выполнена, либо Россия втянется в конфликт и стопудово станет мишенью для международного терроризма.

И можно сказать, что Россия либо определяется, либо торгуется. Но ничего зазорного в этом нет — сильный может позволить себе любое поведение, лишь бы оно усиливало его безопасность. Помните эту сирийскую фотографию, на которой один российский солдат, выйдя на дорогу с автоматом, остановил движущуюся на него колонну американцев? Вот то-то же.

*«Талибан» (талибы), «Аль-Каида», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) — террористические группировки, запрещенные в России.