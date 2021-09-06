Украинская сторона заявляет, что президент Владимир Зеленский хочет провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, но дальше слов дело не идёт, - по официальным каналам никаких запросов из Киева не поступало, хотя дипломаты прекрасно знают, какие практические шаги должны последовать и что делать их нужно через посольства

Только украинский лидер вернулся с переговоров с президентом США Джо Байденом, как министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба объявил, что Владимир Зеленский готов встретиться со своим российским коллегой. «Человек занятой»: Зеленский ответил, когда Байден приедет в Киев © REUTERS, Jonathan Ernst

«Мы не прячемся, но у нас создаётся впечатление, что именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать», — сказал дипломат в эфире передачи «Подробности недели» на телеканале «Интер» вечером 5 сентября.

Однако это именно Украина избегает прямых контактов с Россией по вопросу проведения встречи на высшем уровне, а также контактов по дипломатическим каналам, хотя они всегда оставались открытыми — никаких запросов на переговоры президентов из Киева не поступало, сообщил информированный источник РИА Новости в Москве.

«К сожалению, Киев продолжает общаться с Москвой через СМИ. Если Кулеба действительно настроен на возобновление отношений, он знает, что нужно делать, какие практические шаги предпринять через посольство России в Киеве или посольство Украины в Москве, но киевские политики предпочитают мегафонные методы работы дипломатическим», — сказал он.

Вероятность проведения переговоров лидеров двух стран оценил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: «Если говорить о политической воле президента Путина, он её чётко подтвердил и переподтвердил: он готов встречаться, и он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и, по идее, это надо, конечно, исправлять. Но пока такой же взаимной политической воли из Киева мы не видим».

На Дальневосточном экономическом форуме модератор пленарной сессии журналист Сергей Брилёв спросил главу государства, наступит ли день, когда на это мероприятие во Владивосток или на Петербургский международной экономический форум приедет президент Украины.

«Почему нет? Я очень на это рассчитываю, потому что считаю, что та ситуация, в которой мы сегодня находимся, абсолютно ненормальная и неестественная. И рано или поздно, но лучше, если это произойдёт рано, и чем раньше, тем лучше, мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной», — ответил Путин.

Консультации о проведении встречи президентов начались несколько месяцев назад на уровне их администраций, но камнем преткновения становится формирование повестки переговоров. Как объяснил Песков, для России не существует темы Крыма, а Зеленский, как говорят в Офисе президента Украины, хочет обсуждать именно Крым, но явно не с точки зрения, что это российский регион, и этот вопрос не может быть пунктом повестки переговоров, поэтому пока в этом плане Москве и Киеву не удалось никуда продвинуться, что называется, воз и ныне там.

Впрочем, как продемонстрировал прошедший в Киеве 23 августа саммит «Крымская платформа», интерес к теме Крыма и его принадлежности мировую общественность больше не волнует, и ввязываться в авантюры Украины для возвращения полуострова под её юрисдикцию зарубежные политики не собираются. Более того, как признался источник телеканала RT в партии «Слуга народа», и Запад, и украинская элита понимают, что Россия не отдаст Крым, поэтому смысла подобных мероприятий нет.

Что может стать предметом разговора с Зеленским, Путин объяснил в апреле. Тогда в видеообращении к нации Зеленский на русском языке предложил своему российскому коллеге приехать «в любую точку украинского Донбасса, где идёт война», чтобы «максимально точно увидеть и понять ситуацию», Путин 2 дня спустя сказал, что готов принять украинского лидера в любое удобное время в Москве, подчеркнув, что темой переговоров могут быть только двусторонние отношения, никакого обсуждения проблем Донбасса — об этом Киеву нужно разговаривать с руководством ДНР и ЛНР. Зеленский пригласил Путина в Донбасс, но получил неожиданный ответ от украинцев © AP, Efrem Lukatsky

Брилёв уточнил, считает ли Путин возможным, что в Россию приедет именно президент Зеленский.

«Это зависит не от России, это зависит от украинского народа и избирателей на Украине — они должны определять уровень, качество работы тех людей, за которых они проголосовали. Если президент Зеленский будет избран и свою реальную политику не на словах, а на деле выстроит на нормализацию отношений с Россией, то почему нет? Конечно, да», — ответил Путин.

Как показал опрос, проведённый центром «Социальный мониторинг» с 29 июня по 9 июля 2021 года, почти 70% украинцев считают, что Зеленский должен встретиться с Путиным ради восстановления мира и «возвращения Донбасса» (32,7% респондентов ответили «безусловно, да», 34,4% — «скорее, да», против высказались 30,3%). Социологи пришли к выводу, что доля сторонников прямых переговоров президентов так высока, потому что жители Украины понимают значимость и зависимость ситуации от России.

«Только, к сожалению, на практике всё происходит совсем наоборот. На практике не одно поколение украинских руководителей приходит к власти с лозунгами восстановления отношений с Россией, решения всех вопросов, которые накопились за предыдущие годы, а потом беспардонным образом обманывают своих избирателей и откручивают реальную политику совершенно в другом направлении. И происходит это под давлением крайних националистов. Такое впечатление, что вновь избранные лидеры, после того как вошли в высокие кабинеты, начинают опасаться именно этой части украинского общества и всё делают для того, чтобы удовлетворить их амбиции», — продолжил Путин. «Полная поддержка» Байдена, или Как Зеленский спрыгивал с «минского крючка» © president.gov.ua

По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, Зеленский, как и его предшественник Пётр Порошенко, боится потерять власть в результате реализации любых мирных соглашений, его ещё в 2019 году убедили, что выполнение Минских соглашений создаст ему проблемы с праворадикальными группами и впоследствии приведёт к его свержению в результате нового майдана, а в личной выгоде от выполнения «Минска-2» нынешнего президента не убедил никто. Политолог считает, что команда Зеленского согласилась на постепенное падение рейтинга и разочарование общества возможностью власти решить проблему Донбасса (а это тема № 1, социальный запрос на мир на Украине огромен), поскольку радикальных групп и стремительной потери власти боится больше.

Что касается Донбасса, то во время визита Зеленского в США с Банковой из уст советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, он же советник делегации Киева в Контактной группе, прозвучали радостные заявления о том, что Украина «снялась с крючка Минских соглашений». Только что это за крючок, не пояснили. По мнению ряда экспертов, Киев получил от американцев индульгенцию на саботаж Минских соглашений. По итогам переговоров в Вашингтоне Зеленский и Байден ни разу не упоминали Донбасс, зато по этой теме накануне сделало заявление посольство США на Украине — дипмиссия призвала Россию полностью выполнить обязательства по «Минску-2».

«Не знала, что посольство США на Украине по совместительству выполняет функции американского диппредставительства в России. Оптимизация у них такая, что ли? А пока нам об этом ничего неизвестно, призываю посольство США в России рассказать посольству США на Украине, что Россия не является стороной Минских договорённостей. При этом Комплекс мер обязателен к исполнению сторонами внутриукраинского конфликта: Киевом и Донецком с Луганском», — прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что в тексте Минских соглашений нет ни слова о каких бы то ни было обязательствах Российской Федерации, но такие обязательства имеют стороны конфликта, и побуждать их к выполнению своих обязательств взялись участники «нормандского формата». И если Россия свою часть работы выполняет исправно, то Франции и Германии последнее время делать это всё труднее, учитывая заявления Киева о неактуальности «Минска-2». «Минск-1»: семь лет — один ответ. Почему они не работают? © РИА Новости, Николай Лазаренко / Перейти в фотобанк

«Если США по-настоящему хотят, чтобы Минские договорённости были выполнены, они могут оказать влияние на Киев и побудить его выполнить все пункты в обозначенной последовательности. Что мешает Вашингтону это сделать? Ведь по другим вопросам (земельная и судебная реформы, закупки вооружений, здравоохранение) американские указания выполняются киевским режимом ретиво», — добавила Захарова.

Получается, вопросы по Украине нужно решать с США, а там пока к конструктивному диалогу не созрели, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Вот и получается, что Зеленский и остальные украинские чиновники используют тему диалога с Россией только для красного словца, чтобы представить себя миротворцами, мол, мы готовы разговаривать, только Москва боится и ищет различные предлоги лишь бы избежать разговора. На самом же деле всё обстоит с точностью до наоборот: как только дело доходит до реальных действий по организации и проведению переговоров президентов, чего хотят многие украинцы, офис президента прячет голову в песок и придумывает отговорки, почему они не сделали этот маленький шаг навстречу.