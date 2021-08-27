Игорь Сикорский: отец вертолёта, «выдающийся украинец» и русский националист

Украинские президенты называют Игоря Сикорского выдающимся и знаменитым украинцем, между тем дом великого авиаконструктора в Киеве вот-вот обрушится, для его реставрации понадобилось решение суда

Окружной административный суд Киева в июне этого года удовлетворил иск Офиса генпрокурора Украины об обязательстве провести реставрацию дома авиаконструктора Игоря Сикорского. Установлено, что балансодержатель дома Сикорского (на ул. Ярославов Вал, 156) на протяжении 20 лет не принимает никаких мер по сохранению вверенного ему государством имущества. Отмечается, что дом находится под угрозой окончательного обрушения. А это не просто дом.

«Здание является объектом культурного наследия и представляет исключительную историческую ценность, поскольку в нем жил И. Сикорский — автор первых в мировой практике авиастроения многомоторных самолетов и вертолетов, человек, входящий в перечень деятелей, которые своими изобретениями помогли человечеству», — говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора. Гений без высшего образования. Игорь Сикорский и его 130 лет © commons.wikimedia.org, Public Domain/USCG/U.S. Coast Guard

Трехэтажный дом был построен по заказу отца изобретателя, известного киевского психиатра Ивана Сикорского. Он организовал в этом доме больницу, где вел частный прием. Именно здесь его сын Игорь — самый младший из пяти детей в семье — сконструировал и построил свой первый вертолет. Это была самая первая модель геликоптера H-1, не взлетевшая в силу маломощности существующих тогда двигателей, отмечает автор издания Украина.ру Али Серенадин.

Страсть к изобретательству могла возникнуть у Игоря Сикорского под влиянием матери Марии Стефановны Сикорской, урождённой Темрюк-Черкасовой, предполагают биографы. Она много рассказывала детям о Леонардо да Винчи, и мальчика увлекла идея создания летающей «железной птицы», способной взлетать без разбега.

Из-за революционных событий Игорь Сикорский не получил законченного высшего образования (хотя приобретал знания в Петербурге, в Париже, в Киеве — в Политехническом институте, где, впрочем, считают его своим выпускником). Но и без дипломов уже тогда всем было ясно, что он настоящий гений.

«Его аэроплан собственной конструкции поднялся в небо Российской империи третьим по счету, что навеки вписало имя авиатора в отечественную историю. Построенные им потом самолеты были настолько заметны, что в возрасте 23 (!) лет де-факто инженер был приглашен на завод «Руссо-Балт» (в Петербурге. — Ред.) для основания авиационной промышленности», — пишет Али Серенадин. Как «Илья Муромец» рекорды устанавливал. Перелёт Петербург-Киев-Петербург на самолете Сикорского © РИА Новости, Н. Пащин / Перейти в фотобанк

Вклад Игоря Сикорского в авиационную индустрию империи невозможно переоценить: им разработаны первые в мире многомоторные самолёты «Русский витязь» и «Илья Муромец», лёгкие истребители, морской разведчик, вообще создан «весь ассортимент боевой авиации».

В 1918 году Игорь Сикорский покинул революционный Петроград, где ему как «другу царя» (Николай Второй лично приезжал смотреть на полёты) грозила реальная опасность. Дальнейшая его работа протекала в Америке, где «начиная с Эйзенхауэра вертолетами Сикорского начали пользоваться все президенты США». Кстати, благодарные американцы выразили готовность профинансировать реставрацию разрушающегося киевского дома Сикорских.

Постмайданная Украина тоже помнит Сикорского, точнее будет сказать — вспоминает иногда. Имя великого русского авиаконструктора украинские политики используют, когда считают это полезным. Так, президент Пётр Порошенко объявил Игоря Сикорского «выдающимся украинцем, который навсегда изменил мир авиации». Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, назвал авиаконструктора «знаменитым украинцем». Исторический миф: «московский инженер» Игорь Сикорский — украинец © klimbim2014.files.wordpress.com

«Уверен, что Сикорский всегда будет вдохновлять новых украинских изобретателей не только в Киевской политехнике, которая носит его имя, но и по всей Украине, которая ежегодно обогащает мир новыми талантами», — написал Зеленский в своём аккаунте в Facebook в день 130-летия со дня рождения «отца вертолётов» 25 мая 2019 года.

Что ж, нет сомнений в том, что пример Игоря Сикорского всегда будет вдохновлять талантливую молодёжь, и не только в Украине. Но стоит отметить, что сам авиаконструктор никогда не считал себя украинцем: Киев времен его детства и юности был русским городом. И в вынужденной эмиграции, как отмечает Али Серенадин, «Сикорский был ярым монархистом и русским националистом, мечтал о возрождении Российской империи, сотрудничал в газетах под говорящими названиями «Державная Русь» и «Воскресение России», был членом Российского политического комитета, Пушкинского общества и Толстовского фонда, спонсором множества русских эмигрантских организаций — и культурных, и общественно-политических».

Впрочем, добавляет автор Украины.ру, «надо признать, что фигуры такого масштаба невозможно поместить в какие-либо географические рамки — они принадлежат всему человечеству».

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