Депутат отметил, что для этого Министерство обороны Украины должно принять решение о начале реконструкции дома.
«Сегодня и корпорация Сикорских, капитализация которой — миллиарды, и Соединенные Штаты Америки готовы финансово взять реализацию этого проекта», — сказал Пушкаренко.
Он попросил парламентариев поддержать его инициативу и обратиться к Министерству обороны с требованием начать реконструкцию ветшающего здания.
В 2007 году дом был отдан в аренду фонду «Музей авиации и воздухоплавания имени Сикорского». Его руководство обязалось создать там музей, но по факту никаких работ произведено не было. В 2013 году после разбирательства в суде договор был расторгнут, и здание вернулось в государственную собственность.
Трехэтажный дом был построен по заказу отца изобретателя, известного психиатра Ивана Сикорского. Он организовал в этом доме больницу, где вел частный прием. Именно здесь его сын сконструировал свой первый вертолет.