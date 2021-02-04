США выразили готовность финансово обеспечить реставрацию киевской усадьбы авиаконструктора Игоря Сикорского по адресу ул. Ярославов Вал, 15б. Об этом сообщил депутат от «Слуги народа» Арсений Пушкаренко на заседании Верховной Рады, передает Интерфакс 4 февраля

Депутат отметил, что для этого Министерство обороны Украины должно принять решение о начале реконструкции дома.

«Сегодня и корпорация Сикорских, капитализация которой — миллиарды, и Соединенные Штаты Америки готовы финансово взять реализацию этого проекта», — сказал Пушкаренко.

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В 2007 году дом был отдан в аренду фонду «Музей авиации и воздухоплавания имени Сикорского». Его руководство обязалось создать там музей, но по факту никаких работ произведено не было. В 2013 году после разбирательства в суде договор был расторгнут, и здание вернулось в государственную собственность.

Трехэтажный дом был построен по заказу отца изобретателя, известного психиатра Ивана Сикорского. Он организовал в этом доме больницу, где вел частный прием. Именно здесь его сын сконструировал свой первый вертолет.