От шалманов к современным курортам: Как преобразился Южный берег Крыма

Тысячи туристов на пляжах Алушты и Ялты – так выглядело южное побережье полуострова при СССР. Яблоку негде упасть. При Украине ситуация изменилась. Туристы не хотели ехать в полуразваленные санатории, в города и посёлки без инфраструктуры. Сегодня всё меняется и только в лучшую сторону. Южный берег снова становится Меккой для туристов

Алушта похорошевшая

Начать стоит не с популярной Ялты, а с другого южного города. У подножья горы Демерджи раскинулась Алушта. Даже не все крымчане бывали на местной набережной. Почему курорт пребывал в забвении? При Украине в его развитие не вкладывали деньги. Разве что отдельные бизнесмены занимались строительством гостиниц и домов.

После 2014 года перемены не заставили себя ждать: ремонт детских садов и школ, реконструкция территории во дворах и общественных пространствах, установка детских и спортивных площадок, ремонт дорог и многое другое. Ведь курорт — это не только пляж, это еще развитая инфраструктура.

В 2020-м впервые все малыши города были обеспечены местами в детских садах. Например, был открыт детский сад №10. В него пошли сразу сто ребят, причём есть и ясельная группа, новый пищеблок, актовый зал для праздников, установлено мультимедийное оборудование для полноценного развития детей. Кроме того, обновлена материально-техническая база всех 12 детсадов города. От тупика к воротам Крыма: Как изменилась восточная часть полуострова © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В 11 школах Алушты также произошли изменения. В половине из них появились новые компьютеры. В трех заменены система отопления, водопровод и канализация. А в школе посёлка Рыбачье построен стадион, отремонтирован спортивный зал.

И это не всё, что делается для маленьких жителей города. В городе открыты около 40 детских площадок. В селе Кипарисное, к примеру, дети могут теперь играть и веселиться, а не бродить по полям, залезая в пустые дома. В Партените в сквере Победы появился тренажерный комплекс. Аналогичный — в селе Малый Маяк.

Отремонтированы многие дороги города. А это напрямую влияет на его привлекательность как курорта. Ведь туристы хотят приезжать в современные города. Так, выполнен ремонт дороги Лазурное — Профессорский Уголок. В селе Нижняя Кутузовка сделана новая дорога. Современный асфальт появился на улицах Ялтинской и Октябрьской. Не забыли власти и про удобные пешеходные зоны, а также остановочные комплексы.

И, конечно, изменения коснулись Приморского парка. Это одно из самых популярных мест отдыха на юге Крыма. Здесь уложена новая плитка, установлены фонари, скамейки и урны. На детских площадках появилось экологическое и безопасное покрытие.

Ялта — город счастья

О дорогах курорта, раскинувшегося под Ай-Петри, туристы слагают легенды. Ялтинские закоулки и узкие улочки вгоняют в ступор автомобилистов со всей России. Особенно, если на дороге встречаются ухабы и ямы. Хотя теперь это в прошлом.

Ежегодно в Ялте ремонтируют улицы, постепенно наводят порядок в дорожной сфере. Так, отремонтированы Сеченова, Красноармейска, Южнобережный спуск в Алупке. Ведутся работы на переулке Лавровый, улицах Мисхорская, Руданского, Фонтанная. Кроме того, вскоре в Ялте дорожное полотно будет восстановлено на участках улиц Строителей, Халтурина и Ливадийская. В Алупке работы запланированы в переулке Приморский, на улицах Западной и Приморской.

Много внимания уделяется и детям. В Ялте появились детские площадки, в сёлах появляются спортивные тренажеры. А вот в Никите установлен игровой комплекс «Корсар».

Масштабные ремонтные работы ведутся в детском саду «Ивушка», до конца этого года он изменится кардинально и в лучшую сторону. Решаются и текущие задачи. Например, детсад №27 сильно пострадал от ливней в июне. Больше месяца ушло на то, чтобы устранить все последствия. И всё же сад начал работать, чему обрадовались многие семьи. От разрухи до любимого места туристов: как изменилась западная часть Крыма © РИА Новости, Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Один из важных проектов — ремонт водовода от Счастливленского водохранилища. С советских времён работы тут вообще не проводились. Притом что эта вода питает Ялту и окрестности.

Решён и другой вопрос, оставшийся с советских времён, — в Никиту пустили троллейбус на автономном ходу №42. В ближайшее время появится регулярный график движения маршруток, которые начнут ездить в посёлок каждые 20 минут.

Южный берег Крыма ждёт развитие. Шалманы и скворечники для туристов постепенно исчезают, а вместо них появляются современные комплексы с санаториями, отелями, магазинами и прочей инфраструктурой. Ведь ЮБК вполне мог бы стать российским аналогом Монако.