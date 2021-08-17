Сравнение сегодняшних Украины и Афганистана - это уже общее политологическое место. Кто только не упражнялся в прогнозах о том, что Украину, переданную ее властями под внешнее управлением США, ждет судьба Афганистана - такая же печальная и страшная

И что многие нынешние украинские власть предержащие тоже не сумеют добежать до канадской границы и будут толпиться в аэропорту «Борисполь», пытаясь втиснуться в салоны переполненных самолетов или цепляться за шасси от безнадеги и животного страха.

Это правда и неправда одновременно. Да, есть много общего, но и разница все же существенная. Поговорим о сходстве. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Во-первых, Украина похожа на Афганистан прежде всего американским целеполаганием. Как и в Афгане, американцы вознамерились поставить у власти свой марионеточный режим и тупо насадить демократию западного образца со всеми ее атрибутами и возможными последствиями. Американцы или, как всегда, самонадеянно думали, что последствия этой демократизации принесут украинцам счастье и процветание, или просто цинично рассчитывали заиметь свой покорный сателлит-рычаг давления у мягкого подбрюшия России, русофобски его переформатировать и гадить из него по любому подходящему и неподходящему поводу. Потому и замутили в Украине аж два госпереворота. В 2004 году в виде «оранжевой революции», которая закончился пшиком по причине неотработанных технологий и тупости лошадок (Виктора Ющенко сотоварищи). И в 2014-м — в виде «революции достоинства», которая переросла в полноценный госпереворот, увенчавшийся приходом к власти покорных и на все готовых за деньги марионеток. С ними Украина и мучается. Что при президенте Петре Порошенко, что вот уже 2,5 года при Владимире Зеленском, который по упоротости стал даже больше Порошенко, чем сам Петр Алексеевич.

Во-вторых, в Украине, как и в Афганистане и везде в мире, США опирались на три главные категории населения:

а) взращенных, прикормленных и более-менее обученных агентов влияния (это все разновидности того, что называется грантоедами-соросятами);

б) предателей собственного народа или хотя бы прежних собственных взглядов, которые служат США не за совесть, а за страх и за деньги, стараясь заслужить благосклонность (это, например, бывшие «регионалы» Виктора Януковича, присягнувшие майдану, и больших сволочей в плане предательства и преданности новым хозяевам еще поискать);

в) люди, искренне поверившие в демократию американского образца и предложенные под ее «соусом» так называемые общечеловеческие ценности. Это люди и старые, и — в основном! — молодые, выбравшие, условно говоря, кока-колу а не квас, «Голливуд», а не студию Довженко и даже не «Мосфильм», джинсы, а не шаровары и т.д. Гужва посоветовал Киеву не провоцировать РФ после фиаско США в Афганистане © Андрей Лубенский

Всех этих людей США однозначно кинут, как сейчас в Афганистане или еще раньше в 1975 году в Сайгоне. Причем предадут и агентов влияния, и предателей, и искренне поверивших. Американцы при всех вежливых улыбках и фальшивых заверениях в дружбе и преданности, толерантности и политкорректности, как показывает опыт, относятся к любым «аборигенам, как к расходному материалу, который не жалко. Поскольку в американской схеме люди, вернее эти страны — лишь средство достижения определенных целей. Достигнута или нет в результате цель, не так уж и важно по прошествии дней и лет. Сдох Максим, ну, и, как говорится, хрен с ним.

В-третьих, из указанных выше категорий населения США везде формируют неоколониальную администрацию, которая и является по сути своей внутренней оккупацией по отношению к большинству оставшегося подопытного населения, которое усиленно, последовательно и — это главное! — насильственно «демократизируется». Меньшинством, которое опирается на американские штыки, поддержку и деньги, большинству навязываются новые принципы и правила жизни. Причем во всем. Из исламского Афгана лепили светское государство. Из Украины лепят анти-Россию. Тотальную, во всех аспектах жизни — от политики и экономики до веры, истории, языка, традиций, культуры. В Афгане американцы слепили неоколониальную администрацию из «профессиональных демократов», которые получали доллары и афгани за любовь к демократии. А в Украине — из «профессиональных патриотов», жирующих за подачки за показную, нарочитую и громкую любовь к «нэньке».

И в Афганистане, и в Украине таких продажных «профессионалов» было, повторяю, меньшинство, но они агрессивно, под чужой «крышей», давили на оставшуюся массу населения, которая была запугана, дезориентирована, молчала и втихомолку копила гроздья гнева в хижинах или на кухнях, не признавая и отрицая большинство «ноу-хау» предложенной жизни. Прилепин заявил, что власти Украины ждет судьба беженцев из Афганистана © РИА Новости, Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Самая же главная и определяющая судьбу разница между Афганистаном и Украиной в том, что Украине неоткуда ждать освобождения. Нет, потенциально нынешнюю прозападно-проамериканскую оккупацию могут свергнуть:

— либо те, кто захочет силой принудить киевский режим к соблюдению основных прав человека. Например, Россия, которая уже много лет обещает защищать своих российских соотечественников, которых сегодня не по-детски чмырят в Украине и фактически в режиме этноцида лишают не только языка, но и вообще русской идентичности;

— либо ополченские корпуса самопровозглашенных республик Донбасса — ЛНР и ДНР, — которым надоест затягивание Киевом переговоров о мире, отказ Украины от «Минска-2» и продолжающиеся обстрелы их территории украинскими войсками АТО/ООС и карателями из неонацистских добробатов, и они сами перейдут в наступление. И при поддержке России таки возьмут Киев и остановятся только на границах Галичины. Как давно обещают;

— либо свой украинский «Талибан»*, который, как и его аналог в Афганистане, будет опираться на большинство народа и с народной же поддержкой свергнет проамериканский режим в Киеве и по всей Украине. И не важно, где этот «укро-талибан» родится — в Украине или за ее пределами.

Но проблема-то Украины в том, что в ней нет и не предвидится свой «Талибан»*. И внутри страны, где жестко и даже жестоко зачищены все оппоненты режима, которые и могли бы выступить «операторами» народного недовольства или протеста. Левые в Украине продались властям еще при Януковиче. А так называемую правую оппозицию из бывших «регионалов» сегодня представляют такие соглашатели и оборотни, что на них клейма негде ставить.

Точно так же — предательски и трусливо, надеясь предать друг друга и тем заслужить прощение Запада для себя — действуют и укро-олигархи. То есть еще одна сила, которая потенциально могла бы аккумулировать народные протесты и канализировать их против внутренней оккупации, которая в угоду своим хозяевам хочет провести деолигархизацию и «раскулачить» всех крупных украинских собственников. «Великий американский эксперимент рассыпался в прах». СМИ США о ситуации в Афганистане © REUTERS, Stringer

Нет и внешней площадки, где этот «укро-талибан» мог бы зародиться, окрепнуть и обучиться, получая поддержку и проходя выучку. Со слов экс-президента Боливии Эво Моралеса, известно же, что майдан успешен там, где есть посольство США. Или хотя бы Пакистан, где можно до поры до времени прятаться и готовиться к освобождению страны. У украинского майдана и нынешнего постмайданья посольство США было и есть. А вот у антимайдана (или у «укро-талибана») такого посольства не было и нет. Потому что посольства России такими вещами не занимаются. Или не умеют.

Еще и потому, что Россия давно пропагандирует совсем другой подход к завоеванию союзников — исключительно экономический. То есть приоритетно предлагает торгово-экономическое сотрудничество и демонстративно не обращает внимания на характер правящего режима, политику или идеологию потенциального партнера. Так при участии России созданы и функционируют на ладан дышащее СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС. Даже в Союзном государстве с Белоруссией Россия прощает многие политические выходки «батьке» Лукашенко. Например, терпит его игрища с «многовекторностью», и только сейчас картина «всепрощенчества» начала несколько меняться.

А вот США кроме экономического завоевания жестко продвигают еще и идеологическую, и духовно-культурную экспансию. И зачастую именно поэтому «пакс американа» и побеждает «русский мир». И вытесняет его из стран, которые в Вашингтоне избраны для «демократизации».

Есть разница и в том, что в Афганистане все же было значительно меньше людей, поверивших в американские прелести, чем в Украине. И в том, что афганским «проамериканцам» некуда было массово бежать — их мусульманская страна со всех сторон окружена либо такими же исламскими государствами, либо граничит с Китаем. Но везде американскому влиянию не очень рады. Равно как и носителям этого влияния. А вот в Украине прозападникам есть куда бежать, и они на это и надеются. Может быть, не зря, а может быть, и нет.

* — запрещённая в РФ террористическая организация