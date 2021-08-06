Сегодня в Украине только ленивый эксперт не говорит о возможной досрочной парламентской кампании и разгоне нынешней Верховной Рады. Потому что что только так Офис президента Украины (ОПУ) планирует избавиться от спикера парламента Дмитрия Разумкова, главного политического конкурента Владимира Зеленского

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

И вот почему. Киевский международный институт социологии (КМИС) путем опроса выяснил, что если бы парламентские выборы состоялись в конце июля 2021 года, то в Раду прошли бы пять партий. Но как! Пропрезидентская партия «Слуга народа» («СН») вошла бы Раду с результатом в 20,2% голосов избирателей. А вот на втором месте — ОПЗЖ» с 18,3%. Следом идут «Батькивщина» Юлии Тимошенко (16%), «Европейская солидарность» Петра Порошенко (14,2%) партия «Сила и честь» экс-главы СБУ Игоря Смешко (6,3%).

Другими словами, майданные силы все равно имели бы в Раде большинство. Но не монобольшинство Зеленского, а коалицию упоротых, что вынуждало бы президента идти на переговоры и делать уступки будущим партнерам. В том числе и кадровые. А Зеленский переговоры вести не умеет, а скорее всего и не хочет. И не терпит возле себя людей, которые не видят его «величия» или — тем более — критикуют его курс на узурпацию власти.

Бык и Юпитер на фронте гражданской войны

ОПЗЖ: на Украине строят «диктаторское и полицейское государство» © nationalcorps.org

Противостояние между Зеленским и Разумковым стало не только ярчайшим подтверждением того глубочайшего кризиса, который охватил президентскую команду, сформированную по объявлениям на заборах и в газетах, но предвестником общего кризиса как власти, так и всей политсистемы в Украине. Спикера парламента вознамерились, повторяю, валить вместе с парламентом. Чтобы наверняка. И невзирая на возможные негативные последствия.

Критика с Запада

В последние месяцы и ОПУ, и всевозможные реваншисты, понявшие, как они могут подняться на фоне провала «зе-команды», и грантоеды-соросята, провалившиеся с Раде со своим ублюдочным политпроектом (партией «Голос»), дружно занялись дискредитацией сначала парламента, а потом и его руководства. Особо старался собаку на этом деле съевший грантоедческий Комитет избирателей Украины (КИУ), как бы призванный за подачки Запада и в нужном Западу направлении следить за чистотой парламентской демократии. Вот КИУ и доказывает бесполезность и низменность нынешней Рады.

Действуют сейчас КИУ и прочие критики парламента по двум главным направлениям. Во-первых, доказывают жадность, корыстолюбие и прочие низменные и крайне аморальные качества всего депутатского корпуса. То есть педалируют то, за что простые и доведенные до нищеты люди, собственно, и ненавидят своих правителей всех видов и рангов. Причем КИУ не жалеет ни своих, ни чужих. Чего стоит только обнародование списка из 67 миллионеров из «Слуги народа», которые снимают жилье… за бюджетные средства.

Закон о нардепах разрешает государству компенсировать им траты на жилье. В среднем народные депутаты каждый месяц получают из бюджета 20 тыс. грн для обретения жилья. Но КИУ акцентирует внимание на другом: из 147 народных депутатов, снимающих жилье за бюджетные средства, более 80 депутатов имеют на счетах более миллиона гривен. И такая скаредная мелочность или мелочная скаредность народных избранников, ясное дело, не добавляет им любви в глазах украинского народа, опущенного этими же нардепами и их президентом в беспросветную нищету.

Во-вторых, критики Рады постоянно подчеркивают и показывают низкий профессиональный уровень нынешнего депутатского корпуса и его руководства. Тот же КИУ изначально (с февраля по июль 2021 года) анализировал и показывал бездельников с мандатами, которые не принимают участия ни в разработке законодательных актов, ни в голосовании за них.

Потом критики обратили внимание на то, что пропрезидентское большинство не голосует за законы, разработанные оппозицией, но при этом само ничего путного предложить не может, чем и провоцирует общее бесплодие парламента. Теперь КИУ особо активно разрабатывает «жилу» плохого руководства депутатских фракций и уже определил четверку лидеров парламентских фракций, которые сами не голосуют и других не организовывают. Это лидер фракции «СН» Давид Арахамия и лидер фракции «Батькивщины» Юлия Тимошенко, которые пропустили половину заседаний парламента. А за ними следуют, ясное дело, сопредседатели фракции «ОПЗЖ» Юрий Бойко, который за полгода принял участие лишь в 3% голосований, и Вадим Рабинович (в 0,4% голосований).

Зеленский начал войну против судей ради узурпации власти на Украине - ОПЗЖ © пресс-служба президента Украины Ирина Геращенко и партии «Голос» Ярослав Железняк. Первая приняла участие в 80% голосований, посетила 95% пленарных заседаний, 65 раз выступала в Раде и зарегистрировала 39 именных законопроектов. Второй принял участие в 98% пленарных заседаний и в 74% голосований, а также выступал 37 раз.

Вот кто, значит, молодцы и достойны мандатов в будущей Раде, а виноват во всем спикер Разумков, который, сами понимаете, не может организовать работу подчиненных. А значит, ату его вместе с нерадивыми подчиненными.

Шпагат для Зеленского

Особо досталось и пропрезидентскому монобольшинству из «СН», которое, по мнению КИУ, таковым уже не является. Ибо нардепы из фракции «СН» смогли обеспечить 226 голосов и утвердить нужные законы лишь в менее 15% случаев (за время пятой сессии из 107 законов «слуги» приняли сами лишь 15). «В состав фракции «Слуга народу», имеющей права коалиции в Верховной Раде IX созыва, официально входят 243 народных депутата. Из них голосуют 217 человек. Таким образом, без поддержки депутатов других политических сил монобольшинство не является функциональным», — резюмировал глава КИУ Алексей Кошель.

А отсюда и вывод — гнать их взашей. На досрочные выборы. Ну, и спикера Разумкова, избранного в том числе и монобольшинством, можно под шумок сменить.

Зеленский же боится спикера Рады по двум причинам. Внутри страны — из-за того, что более вменяемый и умный Разумков может стать объединительной силой для всех, кому опостылел «зеленый» режим и его президент. За пределами же Украины в глазах внешних кураторов Разумков — отличная кандидатура для апгрейда украинской власти. И все по тем же причинам — он более вменяем.

Но тут видите, какая закавыка — Зеленский и его режим опять оказались на шпагате: роспуском Рады или устранять внутренних врагов, или усиливать внешних, с которыми потом придется еще договариваться. Но уже очевидно главное: в обоих случаях Зеленский проиграет, ибо политически однозначно ослабнет.