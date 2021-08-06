Брюссель признаёт COVID-сертификаты для вакцинированных «Спутником V», выданные в Венгрии, Словакии и даже не входящем в Евросоюз Сан-Марино. Но упорно отказывается регистрировать российский препарат для всего ЕС

ВОЗ и США разошлись во мнениях относительно ревакцинации

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса (т.е. введение третьей и т.д. дозы вакцины. — Прим.) и предоставить сохраненные дозы препаратов от COVID-19 странам с низким уровнем доходов. Об этом в среду, 4 августа, заявил руководитель организации Тедрос Адан Гебрейесус. По его словам, каждому государству следует дать возможность вакцинировать не менее 10% населения. Директор ВОЗ считает, что запрет на ревакцинацию — по меньшей мере, до конца сентября 2021 года — позволит более равномерно распределить препараты между странами. В случае необходимости запрет может быть продлен, отметили в организации.

Позиция ВОЗ сразу же столкнулась с противостоянием со стороны США. В тот же день, 4 августа, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США считает неверным призыв Всемирной организации здравоохранения ввести временный мораторий на ревакцинацию от коронавируса. «Мы считаем это неверным выбором. Мы можем делать и то, и другое», — сказала Псаки в ходе регулярного брифинга в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие слова директора ВОЗ. Коронавирус против Украины: вирус медленно возвращается, а вакцина достается киевлянам © AFP, Sergei SUPINSKY

Днём ранее в Еврокомиссии заявили, что ЕС готовится к возможной ревакцинации населения, но ждет научного заключения Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) относительно необходимости «бустерной» (третьей и т.д.) дозы вакцины от COVID-19. «Возможно, потребуется ревакцинация третьей дозой. Это одна из причин, по которой мы подписали ещё один контракт с компанией Pfizer/BioNTech в мае… Если эти дозы понадобятся, то мы хотим быть готовыми к этому. Мы продолжаем отслеживать ситуацию с европейскими медицинскими агентствами. Как обычно, все решения будут приниматься на научной основе. На настоящий момент мы готовимся, но ожидаем мнения Европейского агентства по лекарственным средствам», — сказала представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе.

Однако на практике каждая страна-член ЕС принимает решение о ревакцинации своего населения самостоятельно. Так, президент Франции Эммануэль Макрон 5 августа объявил, что люди со слабым иммунитетом, подверженные высокому риску в случае заражения коронавирусом, получат дополнительную, третью, дозу вакцины. Ожидается, что получить новую прививку они смогут уже осенью.

При этом для Роспотребнадзора необходимость регулярной ревакцинации от коронавируса не вызывает сомнений. «Имеющиеся на данный момент исследования и результаты наблюдений указывают на то, что защитный эффект вакцин от COVID-19 против варианта «дельта» может снижаться. Поэтому методическими рекомендациями показана ревакцинация раз в полгода для достаточной защиты от новых штаммов», — сказано в сообщении ведомства, обнародованном 5 августа. При этом в Рспотребнадзоре отметили, что существующие вакцины по-прежнему обладают хорошими профилактическими и защитными свойствами против «дельта»-штамма, а также защищают от тяжелых форм заболевания COVID-19.

Регистрация «Спутника V» в Европе остаётся политическим вопросом

В среду, 4 августа, в российских и европейских СМИ состоялась своеобразная заочная дискуссия между российской дипломатией и главой Еврокомиссии относительно влияния политических факторов на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европейском Союзе. Так, постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в интервью «Известиям» ответил на июльское заявление главы МИД Германии Хайко Мааса, обвинившего Москву в политизации вопроса признания вакцин. «Политизируется он как раз здесь, в ЕС, а не у нас. Как, увы, политизируется практически всё, что имеет отношение к России», — сказал дипломат. Он также допустил, что в блокировке «Спутника V» в Европе участвует фармакологическое лобби. «Я этого не исключаю. У меня, конечно, нет конкретных данных, но, объективно говоря, такой интерес имеет вполне логичное (хотя и сомнительное с точки зрения морали) обоснование», — добавил Чижов. Более 500 тыс. доз вакцины Astra Zeneca привезли на Украину © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Действительно, российские фармацевтические компании в последнее время стали серьёзными конкурентами западных. Так, только с января по май 2021 года Россия экспортировала в другие страны почти в два раза больше вакцин в стоимостном выражении, чем за три предыдущих года суммарно. Об этом со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы РФ сообщило издание РБК. В Министерстве промышленности и торговли РФ отметили, что рост объемов экспорта российских вакцин связан прежде всего с осуществлением поставок противоковидных препаратов на международные рынки. Однако, помимо вакцин против коронавируса, Россия осуществляет поставки в другие страны препаратов от клещевого энцефалита, комбинированных вакцин против дифтерии, столбняка и коклюша, а также против гепатита А.

Будто подтверждая упомянутые выше слова постпреда России при ЕС, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейское агентство по лекарственным средствам не имеет достаточных данных о безопасности «Спутника V». «Вокруг «Спутника» стало очень тихо. Заявка в ЕМА подана давно. Однако пока поставщик не предоставил достаточно достоверных данных, подтверждающих безопасность. Это вызывает вопросы», — сказала политик в интервью немецкой медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что вакцина «Спутник V» проходит «последовательную экспертизу» в EMA. «В апреле-мае представители ЕС посетили медицинские учреждения в Москве, задействованные в испытаниях «Спутника V», а также производственные площадки», — сказал министр в интервью «Комсомольской правде». По словам главы российской дипломатии, замечаний к самой вакцине и её эффективности нет. При этом Лавров подчеркнул, что в некоторых странах наблюдается усиление агрессивной риторики в отношении «Спутника V».

Комментируя слова Сергея Лаврова, разработчик «Спутника V», Российский Фонд прямых инвестиций (РФПИ), отметил, что ЕМА предоставлены все данные по российской вакцине. «Процесс одобрения вакцины «Спутник V» в Европейском агентстве лекарственных средств идет в положительном и профессиональном ключе. Все данные о клинических испытаниях «Спутника V» были предоставлены в рамках инспекции GCP (good clinical practice, надлежащая клиническая практика. — Прим.). По результатам этой инспекции от Европейского агентства лекарственных средств был получен позитивный отзыв», — заявили в РФПИ. В фонде также напомнили, что некоторые представители ЕС уже заявляли об отсутствии необходимости в российской вакцине в Европе, и распространяли о ней недостоверную информацию.

При этом о политической мотивации затягивания с регистрацией «Спутника V» в ЕС свидетельствуют решения самих еврочиновников. Так, Европейская комиссия (ЕК) 2 августа объявила, что договорилась о взаимном признании электронных COVID-сертификатов с Ватиканом и Сан-Марино. Хотя в распространенном ЕК решении отмечено, что в Сан-Марино проводят вакцинацию препаратами Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen и «Спутник V», однако более 90% жителей этого микрогосударства привиты именно российской вакциной.

Потому когда о признании Еврокомиссией «COVID-паспортов» Сан-Марино сообщил РФПИ, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что эта ситуация показала всему ЕС — российская вакцина от коронавируса работает, в Брюсселе начали юлить. Официальный представитель Еврокомиссии заявил, что признание эквивалентности COVID-сертификатов третьих стран не означает признания каких-либо вакцин. При этом еврочиновник подтвердил, что сертификат вакцинации Сан-Марино будет приниматься на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты ЕС для вакцины «Спутник V» (напомню, российский препарат применяется в двух странах-членах ЕС — Венгрии и Словакии, где он зарегистрирован по национальной процедуре). То есть, с точки зрения ЕК, безопасность и эффективность вакцины зависит от гражданства привитого человека.

Хроники вакцинации в России и в мире

За последнюю неделю количество россиян, вакцинированных от коронавируса, увеличилось на 4 миллиона человек, заявил 5 августа министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Только за последнюю неделю число вакцинированных увеличилось на 4 миллиона человек. Наиболее высокие темпы вакцинации у Белгородской области, Псковской области, Архангельской области, Ингушетии, Чеченской Республики, Самарской области», — сказал Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции. По словам министра, на сегодняшний день с учетом всех ведомств от COVID-19 привито 38,9 миллиона россиян.

США достигли цели, поставленной президентом страны Джо Байденом по вакцинации американцев от COVID-19. По состоянию на вечер понедельника, 2 августа, 70% жителей Соединенных Штатов сделали хотя бы одну прививку против коронавируса, сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний. Полный курс вакцинации прошли 49,7% жителей США. Глава Белого дома в публичных заявлениях выражал надежду, что это значение будет достигнуто ко Дню независимости США, 4 июля. Коронавирус против Украины: вирус медленно возвращается, а вакцина достается киевлянам © AFP, Sergei SUPINSKY

Между тем школы округа Генри в американском штате Джорджия намерены выплатить почти шести тысячам своих сотрудников бонус в 1000 долларов, если те пройдут вакцинацию от COVID-19 к концу сентября. Сообщая об этой инициативе в выступлении 4 августа, президент США намеренно или случайно оговорился, заявив: «Есть места, где поощрения за прививку достигают ста тысяч…» «Ста тысяч?.. Это было бы слишком хорошо. Я бы тогда сам вакцинировался раза три», — пошутил Джо Байден после оговорки. Расшифровка его выступления представлена на сайте Белого дома.

А президент Франции Эммануэль Макрон, переболевший коронавирусом в декабре прошлого года, сообщил, что привился одной дозой вакцины Pfizer/ BioNTech. «Да, я получил одну дозу вакцины Pfizer 31 мая», — сказал Макрон 4 августа, отвечая в Instagram на вопрос о том, привился ли он от коронавируса.