Украина с августа может изменить условия въезда в страну из России. Якобы из-за роста числа заражений штаммом коронавируса «дельта» в РФ все въезжающие должны пройти обязательный 14-дневный карантин без возможности его досрочного прекращения

Ситуация крайне неприятна, особенно для жителей республик Донбасса, которые могут попасть на подконтрольную Киеву территорию и обратно только через Россию. Единственным выходом власти называют вакцинацию, но исключительно теми препаратами, которые признаны на Украине.

Как пересечь границу сейчас?

Со 2 июля на российско-украинской границе был установлен новый порядок въезда в страну. Всем без исключения гражданам Украины и иностранцам, которые провели в России более 7 дней в течение последних 14 дней, нужно сдать экспресс-тест на коронавирус прямо на пункте пропуска.

Под знаком короны. Путешествие из Москвы в Киев длиною в пытку © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Жителям республик Донбасса, которые через РФ едут на подконтрольные Киеву территории и находятся в России менее недели, тест также обязателен — по украинским законам их формат поездки нелегален.

От теста на коронавирус освобождена узкая группа лиц: дети до 12 лет, беженцы, работники дипмиссий и их семьи, водители автобусов и грузовиков, а также военнослужащие государств — членов НАТО.

Ожидание результата теста займет около 20-25 минут.

Те, чей результат теста на COVID-19 окажется отрицательным, могут въезжать в страну и не соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Люди с положительным тестом также могут въехать в страну, но обязуются уйти на карантин.

Как изменятся правила в августе?

Пока официальное решение о новых правилах не опубликовано, однако новость о том, что правительство изменило правила въезда в страну, уже опубликовали на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины.

«Штамм коронавируса "дельта" активно распространяется по Западной Европе и странам, которые выбирают наши граждане для летних путешествий. Мы предлагаем новые правила пересечения границы, чтобы снизить возможность распространения вируса в Украине, если кто-то инфицируется за рубежом. Также благодаря этому мы сможем делать более качественные эпидемические расследования в случае обнаружения носителя. Самоизоляция или обсервация не вакцинированных от COVID-19 людей будет способствовать контролю и уменьшит шанс нового масштабного возгорания», — цитируют в ведомстве министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Выкачка денег. Кто зарабатывает на COVID-тестах на российско-украинской границе © РИА Новости, Идрис Мохаммед / Перейти в фотобанк

При этом граждане Украины, выехавшие за границу до момента принятия изменений, смогут беспрепятственно вернуться в страну.

Полностью или частично вакцинированные смогут беспрепятственно пересекать украинскую границу. При себе гражданину необходимо иметь один из двух документов: международный сертификат о полном курсе вакцинации препаратом, одобренным ВОЗ («Спутник V» не входит в этот список), или справку по форме 063-О о первой дозе прививки о вакцинации (такая выдается только на территории Украины).

Остальные же въезжающие, кроме тех, кто прибыл с территории России и Индии, должны будут сдать ПЦР-тест или сидеть на карантине, который можно будет прервать в случае сдачи отрицательного теста.

Порошенко требует. Украина может полностью закрыть границу с Россией © РИА Новости, Андрей Иглов / Перейти в фотобанк

Для жителей ЛДНР и Крыма, которые решат поехать на Украину напрямую, не через Россию, будут действовать более мягкие правила: они должны предъявить справку о вакцинации хотя бы одной дозой препарата, признанного на Украине, или сдать экспресс-тест на антиген прямо на границе.

Больше всего от решения Минздрава, конечно, пострадают жители республик Донбасса, которые въезжают на Украину через территорию России. Из-за этого, как предполагают украинские СМИ, на пропускных пунктах может еще больше расцвести взяточничество — за деньги можно будет убедить не самого честного пограничника «закрыть глаза» и не соблюдать самоизоляцию.