Ситуация крайне неприятна, особенно для жителей республик Донбасса, которые могут попасть на подконтрольную Киеву территорию и обратно только через Россию. Единственным выходом власти называют вакцинацию, но исключительно теми препаратами, которые признаны на Украине.
Как пересечь границу сейчас?
Со 2 июля на российско-украинской границе был установлен новый порядок въезда в страну. Всем без исключения гражданам Украины и иностранцам, которые провели в России более 7 дней в течение последних 14 дней, нужно сдать экспресс-тест на коронавирус прямо на пункте пропуска.
Ранее сдавать такой тест можно было не позднее чем за 72 часа до поездки в любой лаборатории. Стоимость экспресс-теста на границе, как сообщает корреспондент Украины.ру, — 650–750 гривен (1800–2150 рублей). На взятие мазка собираются огромные очереди.
Жителям республик Донбасса, которые через РФ едут на подконтрольные Киеву территории и находятся в России менее недели, тест также обязателен — по украинским законам их формат поездки нелегален.
От теста на коронавирус освобождена узкая группа лиц: дети до 12 лет, беженцы, работники дипмиссий и их семьи, водители автобусов и грузовиков, а также военнослужащие государств — членов НАТО.
Ожидание результата теста займет около 20-25 минут.
Те, чей результат теста на COVID-19 окажется отрицательным, могут въезжать в страну и не соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Люди с положительным тестом также могут въехать в страну, но обязуются уйти на карантин.
Как изменятся правила в августе?
Пока официальное решение о новых правилах не опубликовано, однако новость о том, что правительство изменило правила въезда в страну, уже опубликовали на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины.
«Штамм коронавируса "дельта" активно распространяется по Западной Европе и странам, которые выбирают наши граждане для летних путешествий. Мы предлагаем новые правила пересечения границы, чтобы снизить возможность распространения вируса в Украине, если кто-то инфицируется за рубежом. Также благодаря этому мы сможем делать более качественные эпидемические расследования в случае обнаружения носителя. Самоизоляция или обсервация не вакцинированных от COVID-19 людей будет способствовать контролю и уменьшит шанс нового масштабного возгорания», — цитируют в ведомстве министра здравоохранения Виктора Ляшко.
Новые правила пересечения границы вступят в силу через 7 дней после официальной публикации.
При этом граждане Украины, выехавшие за границу до момента принятия изменений, смогут беспрепятственно вернуться в страну.
Полностью или частично вакцинированные смогут беспрепятственно пересекать украинскую границу. При себе гражданину необходимо иметь один из двух документов: международный сертификат о полном курсе вакцинации препаратом, одобренным ВОЗ («Спутник V» не входит в этот список), или справку по форме 063-О о первой дозе прививки о вакцинации (такая выдается только на территории Украины).
Остальные же въезжающие, кроме тех, кто прибыл с территории России и Индии, должны будут сдать ПЦР-тест или сидеть на карантине, который можно будет прервать в случае сдачи отрицательного теста.
А вот те, кто прибывает из России или Индии, неважно, граждане Украины или иностранцы, должны будут провести на самоизоляции 14 дней без других вариантов и возможности досрочного прекращения. Отслеживать самоизоляцию будут через приложение «Дия».
Для жителей ЛДНР и Крыма, которые решат поехать на Украину напрямую, не через Россию, будут действовать более мягкие правила: они должны предъявить справку о вакцинации хотя бы одной дозой препарата, признанного на Украине, или сдать экспресс-тест на антиген прямо на границе.
Больше всего от решения Минздрава, конечно, пострадают жители республик Донбасса, которые въезжают на Украину через территорию России. Из-за этого, как предполагают украинские СМИ, на пропускных пунктах может еще больше расцвести взяточничество — за деньги можно будет убедить не самого честного пограничника «закрыть глаза» и не соблюдать самоизоляцию.