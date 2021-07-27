В понедельник, 26 июля, украинский Национальный совет по телевидению признал, что многие телеканалы отказываются полностью переходить на украинский язык. Они обязаны были это сделать с 16 июля, в соответствии со вступившим в силу языковым законом о медиа

Данный закон бьет по интересам киноиндустрии, в том числе и президентского «Квартала 95». Однако даже лоббисты из президентской партии не осмеливаются идти наперекор националистам.

В рамках этого же закона во всех театрах в Украине должны показывать спектакли исключительно на украинском языке или переводить реплики актеров на украинский язык субтитрами, что технически сделать очень сложно в театре во время спектакля.

Затем, с 16 января 2022 года, все украинские печатные издания должны выходить с версией на украинском языке. Учитывая падение спроса на печатную продукцию в целом, это предполагает удвоение расходов издательств, чего они просто не вынесут и закроются. Захарова назвала закон о госязыке на Украине «борьбой с собственной идентичностью» © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Фактически сейчас украинский Нацсовет признал, что программы на украинском языке отпугнули зрителей, телеканалы стали терять рейтинги и вернули в эфиры русский язык. В Нацсовете полагают, что причиной провала стало низкое качество озвучивания русскоязычного контента на украинском языке, хотя на подготовку у телеканалов было два года.

«Вещатели не готовились к переходу на вещание на государственном языке два года, которые отвел на это законодатель, — сделали это в последний момент небрежно, примитивно и формально», — говорится в заявлении Нацсовета по телевидению. Иными словами, Нацсовет считает, что всему виной плохое качество, а вот если бы озвучка была на качественном украинском, то зрители, всю жизнь смотревшие определенные фильмы на русском языке, вдруг с легкостью воспримут украинскую озвучку.

Как говорится в заявлении регулятора, одни телеканалы сразу проигнорировали переход на государственный язык, остальные вернулись к использованию русского через пару дней, ощутив падение рейтингов. Таким образом, сугубо украиноязычные телеканалы оказались в проигрыше. Фактически Нацсовет признал, что русский язык на Украине является конкурентным преимуществом.

С подобным явлением в Нацсовете предлагают бороться «кнутом», то есть усилить систему штрафов. По этой причине депутатов просят ввести соответствующие меры.

Однако Telegram-канал Klymenko-Time полагает, что даже штрафы не заставят телеканалы переходить на мову. «Каналам, вероятно, в случае чего будет дешевле платить штрафы, чем терять аудиторию и доходы с рекламы. По-хорошему нужно было сделать всего одну вещь — принять закон, который бы содействовал развитию украинского языка, а не загонял в подполье русский. А так извините — тот случай, когда рыночек решает», — пишет Klymenko-Time. Звездный повар Хименес-Браво, получивший украинское гражданство, перешел на русский язык © Эктор Хименес-Браво/Инстаграм

И он действительно порешал. Телеканал «1+1», например, 16 июля полностью перешел на украинский, как велит закон, но уже через пару дней вернул сериалы на русском языке. Касается это и телесериала «Сваты» производства родной для президента Зеленского студии «Квартал 95». Украинские СМИ обнародовали заявление группы «1+1 медиа», в котором говорится, что теперь компания будет транслировать фильмы и сериалы на языке оригинала (в том числе на русском), а на украинский будет переходить постепенно. Связано это якобы с массовым недовольством зрителей качеством дубляжа.

«Это решение не в последнюю очередь обусловлено негативной реакцией на дублированный продукт со стороны большой части наших зрителей, которые исторически привыкли к просмотру любимых фильмов и сериалов именно в том виде и с тем колоритом, с которым продукт был создан изначально», — заявили в медиахолдинге.

Есть у телеканалов, конечно, материальная заинтересованность в том, чтобы оставить контент на русском. Перевод и озвучивание на украинском языке требуют дополнительных затрат, что, естественно, грозит снижением прибылей, а это не радует владельцев и продюсеров телестудий. Перевод типичной серии телесериала на украинский язык требует, по оценкам экспертов, около $20 000, а переозвучка каждой серии занимает около недели времени.

Недавно языковой омбудсмен Тарас Креминь обратился в Нацсовет по телевидению с требованием применить санкции против 6 телеканалов за нарушение языкового закона. Украинский язык отпугнул зрителей и вынудил телеканалы перейти на русский — Нацсовет по ТВ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

На телеканале «Интер» он зафиксировал 6 нарушений, в том числе трансляции советской классики — фильмов «Гостья из будущего» и «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» на русском языке. Выпускали в эфир сериалы на русском языке также телеканалы «Украина», ICTV, K-1, NTN и «Мега». Действительно, сложно представить себе миллионы граждан Украины, которые вдруг воспримут «Иронию судьбы» под Новый год на каком-либо ином языке, даже если это украиноязычные жители Тернополя.

Есть, конечно, новые украинские телесериалы, но они практически не пользуются популярностью. И дело не только в некачественной игре актеров и работе режиссеров. Украинские телесериалы выходят на таком украинском языке, на котором в быту практически никто не говорит, — это выхолощенный искусственный украинский язык, рожденный в кабинетах чиновников. Простые украиноязычные жители Украины так не говорят. В зависимости от региона они говорят на суржике, региональных диалектах, пересыпая свой язык цветистыми и забористыми выражениями. А у той мовы, на которой говорят герои украинских сериалов, просто нет реальных носителей.

Против тотальной украинизации высказывались украинские телеканалы и киностудии. Украинские медиаэксперты выражали также опасения, что полный переход на украинский язык вызовет дальнейший отток телезрителей и падение рейтингов. В прошлом году украинские развлекательные каналы перешли сугубо на цифровое вещание, а в этом году были закрыты сразу три оппозиционных новостных телеканала. В итоге зрители все чаще переходят на российские телеканалы — они хоть и запрещены, но спутниковые тарелки их прекрасно принимают. В какой-то степени репрессивные языковые законы на Украине даже способствуют тому, что сокращается аудитория телеканалов, которые националистические новостные передачи и ток-шоу разбавляют русскоязычными развлекательными сериалами.