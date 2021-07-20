Внеочередное заседание Верховной Рады 20 июля некоторые из выступавших там депутатов назвали фарсом. В зале зарегистрировались всего 99 нардепов. Такую цифру назвал первый заместитель спикера Руслан Стефанчук

Он также сообщил, что внеочередное заседание парламента проводится в связи с требованием президента Украины Владимира Зеленского.

На заседании депутаты собирались рассмотреть и рассмотрели проекты постановлений об отмене решения Верховной Рады о принятии законов, касающихся реформы судопроизводства (законопроекты №3711-д, №5068, №5069) и трансформации Укроборонпрома (№3822).

Понятно, что голосов за проекты постановлений не хватило, все они были отклонены. По сути, голосование попросту было провалено. Пользователи соцсетей и авторы телеграм-каналов, да и некоторые депутаты отнеслись к происходящему с сарказмом.

Но проекты постановлений парламентарии всё же обсудили. Какие высказывались аргументы? Депутат Михаил Цымбалюк (фракция "Батькивщина"), говоря о постановлении относительно отмены закона о реформировании Укроборонпрома, отметил, что именно этот концерн обязан обеспечивать «воюющую с 2014 года» страну оружием и боеприпасами, поэтому превращать его в открытое акционерное общество и отдавать «неизвестно кому» недопустимо. «Укроборонпром» заменят двумя холдингами © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

То и дело сбивались на обсуждение причин малочисленности собрания. Так, депутат Вадим Ивченко ("Батькивщина") заявил, что собирать заседание Рады, зная, что «людей нет» — это неуважение к парламентариям.

Дмитрий Костюк (фракция «Слуга народа») не согласился с доводами оппонентов и заявил, что принятый закон об Укроборонпроме — важен. По его словам, госконцерн при этом не уйдёт в руки иностранцев. И добавил: а депутатов в зале мало по той причине, что все понимают: зарегистрированные постановления — лишь инструмент пиара «для двух политических партий».

Пиар — пиаром, но говорили и о реальных проблемах. Сергей Шахов (депутатская группа «Довира») рассказал о сокращениях сотрудников в Укроборонпроме. Он призвал провести аудит на предприятиях госконцерна, создав для этого Временную следственную комиссию (ВСК).

Сергей Соболев (Батькивщина) подчеркнул, что рассматриваемые проекты постановлений — это единственный способ привлечь внимание к тому, что происходит в Укроборонпроме и единственный способ спасти оборонный комплекс Украины от распада.

В свою очередь, Сергей Рудык (депутатская группа «За будущее») заявил, что «происходящее в зале иначе как фарсом не назовёшь». «Укроборонпром» может остаться без половины предприятий © Facebook, Олександр Турчинов

«Зарегистрировались 99 депутатов, я сотый», — сказал депутат, добавив, что этот фарс вызван тем, что власть боится отмены реформ в сфере реформирования ОПК. Понятно, что голосов не хватит, предположил депутат. И оказался прав — голосов не хватило, ни одно из зарегистрированных постановлений не было принято.

Один из выступавших депутатов от «Батькивщины» тоже отметил, что нынешнее заседание не имеет силы, поскольку в зале нет 226 депутатов, и это ставит под сомнение легитимность принятых законов. Он призвал закрыть «это заседание, этот фарс».

Говорили о последствиях проводимой судебной реформы. Сергей Вельможный (депутатская группа «Довира») отметил, что допуск иностранцев в Высший совет правосудия (ВСК) — это, возможно, уже и не партнерство, но «установление вассалитета». А Ирина Геращенко («Европейская солидарность») подчеркнула, что при помощи реформы системы правосудия власть ставит судебную систему «на колени».

И снова сами же депутаты высказывали сомнения в правомочности своего собрания. Так, Антон Поляков отметил, что в стране, которая, по его словам, «фактически находится на военном положении» — неработоспособный парламент. А Руслан Князевич отметил, что заседание, на котором присутствуют менее 226 нардепов, нельзя признать легитимным, но — «власть идёт на это сознательно». Судебная реформа Зеленского: украинские суды превратят в инструмент обслуживания внешнего управления © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Говорили и об угрожающей ситуации в целом. Сергей Шахов заявил, что положение многих граждан таково, что «люди проклинают и парламент, и Кабмин, и Офис президента», что реформы ведут страну в экономическую пропасть. В свою очередь, представитель фракции «Слуга народа» высказал мнение, что ни одного осмысленного заявления в ходе сегодняшнего внеочередного заседания Рады не было, назвал происходящее «политическим хайпом» и призвал прекратить «фарс».

Фарс это был или не фарс, депутатам лучше знать. Как бы то ни было, в результате критикуемая оппозицией судебная реформа разблокирована, и теперь спикер Рады Дмитрий Разумков может подписать принятые ранее соответствующие законы и передать их на подпись президенту.