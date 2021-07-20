Во вторник, 20 июня, в 16:00 депутаты Верховной Рады Украины проведут внеочередное заседание. В повестке дня - пересмотр реформы судопроизводства и трансформации «Укроборонпрома»

Ранее народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде проекты постановлений, которые блокируют подписание закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия (ВСП) и деятельность дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия» (законопроект №5068). Глава «Слуги народа» вычислил олигархов в Раде © Андрей Лубенский

Согласно этому принятому во втором и третьем чтении закону контроль над Высшим советом правосудия (ВСП) фактически получают иностранцы: в ВСП будет создан «Этический совет», в который войдут три представителя Совета судей Украины и три иностранных эксперта, которых рекомендуют международные организации, сотрудничающие с Киевом в сфере противодействия коррупции.

Авторами проектов постановлений «об отклонении» выступили члены фракций «Батькивщины», «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) и группы «Довира».

В партии власти действиями оппозиционных депутатов недовольны. Само внеочередное заседание Рады вызвано попытками оппозиции помешать подписанию ранее принятых парламентом законов, рассказал в эфире телеканала «Дом» депутат из фракции «Слуга народа» Даниил Гетманцев. По его словам, проекты постановлений были подписаны оппозицией.

«Речь идет о том, что именно во время этой (пятой — Ред.) сессии поведение оппозиции, к сожалению, предполагало достаточно широкое злоупотребление правами. И мы видели, когда оппозиция блокировала на недели, как, например, при рассмотрении земельных законов, работу Верховной Рады», — заявил Гетманцев, добавив, что оппозиционеры, по его мнению, «занимались дешевым пиаром вместо того, чтобы думать о стране».

«То же самое происходит и сейчас», — заявил депутат. По его словам, оппозиция пытается теперь заблокировать процесс подписания законов о судебной реформе, которая для Украины — «это вопрос номер один сегодня».

Гетманцев рассказал, что оппозиционеры заблокировали реформу «вот такими постановлениями, постановлениями об отклонении», так как «спикер не может подписать соответствующий закон, пока формально в зале Верховной Рады не рассмотрят это постановление».

По мнению представителя партии власти, страна очень нуждается в судебной реформе. В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) свой взгляд на проблему.

«Власть (президента Украины — Ред.) Зеленского продолжает наступление на систему правосудия. После беспрецедентного давления на судей Конституционного Суда и попытки досрочно прекратить их полномочия, в свете саботажа решений КСУ и подстрекательства к этому же народных депутатов Украины, власть запустила репрессивную машину уже против всей судебной системы Украины», — говорится в заявлении, обнародованном на сайте ОПЗЖ. Соратник Тимошенко вступился за аграриев и ударил «слугу народа» в Раде — видео © Facebook, Yan Dobronosov

В партии указывают, что «глава государства, пролоббировав антиконституционные законы, присвоил не свойственные ему функции и полномочия исполнительной власти и пытается реализовать, по сути, навязанный обществу и государству внешний вектор управления в ущерб территориальному суверенитету и национальной безопасности».

«Подменив собой исполнительную власть (Кабмин), Президент издает циркуляры и инициирует законопроекты, однозначно свидетельствующие о формировании диктаторской системы управления, с целью обеспечить реализацию и применение неконституционных и антинациональных законов, которые создают реальные угрозы существованию государственности в целом», — подчёркивают в ОПЗЖ.

Напомним, ранее Кассационный административный суд в составе Верховного Суда принял решение не в пользу Зеленского по делу судьи Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Государственное бюро расследований (ГБР) начало в связи с этим предварительное расследование. Как отметил на своей странице в Facebook правовед и политический деятель Виталий Журавский, фактически осуществляется досудебное расследование против коллегиального органа — «такого еще в истории Украины не было».

Действия Зеленского и партии «Слуга народа» вызывают серьёзные опасения в значительной части украинского общества. Так, экс-депутат Верховной Рады и глава партии «Наши» Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» обвинил Зеленского в узурпации власти «по всем направлениям». По его словам, Зеленский «плюёт на Конституцию, уничтожает независимую судебную систему…». И если этому не будет альтернативы, «завтра будет диктатура» на Украине, уверен Мураев.

«И она началась с решения СНБО о закрытии телеканалов, с вынесения необоснованных подозрений, арестов политических оппонентов… Лиха беда начало», — сказал Мураев.

Виталий Журавский в связи с событиями вокруг Верховного суда также отмечает, что «президент (Зеленский — Ред.) пошел на полное уничтожение судебной власти и на узурпацию государственной власти».