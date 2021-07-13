Депутаты Рады приняли законопроект, который предусматривает перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей с решающей ролью международных экспертов, который требовал к принятию Запад. Трансляцию заседания 13 июля вел телеканал «Рада»

Зеленский приветствовал решение Рады о назначении украинских судей иностранцами © president.gov.ua Владимиром Зеленским законопроект проголосовали 305 депутатов.

«Президент полностью поддерживает идею реформирования и запуска Высшей квалификационной комиссии судей, однако в связи с отдельными техническими недостатками и необходимостью корректировки в тексте, который был принят Верховной Радой, применено право вето», — заявил с трибуны министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, речь идет о «технической ошибке, которая внесла путаницу в процедуру голосования конкурсной комиссией относительно того, когда считается решение принятым», когда есть большинство членов комиссии.

Также речь идет о норме, что ВККС считается полномочной, если в ее составе избраны менее шести судей или бывших судей. Малюська добавил, что предложения президента поддержал профильный комитет. Министр также подчеркнул, что «предложения президента носят технический характер и не касаются концептуально» текста закона.

Блокирование данного законопроекта вело к промедлению судебной реформы на Украине.

Ранее послы G7 заявили, что страны «Большой семерки» готовы делегировать независимых экспертов для участия в отборе членов Высшей квалификационной комиссии судей.