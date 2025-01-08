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"Ничего не забыл": политтехнолог о том, какие личные счеты есть у Трампа к Зеленскому

"Ничего не забыл": политтехнолог о том, какие личные счеты есть у Трампа к Зеленскому - 08.01.2025 Украина.ру

"Ничего не забыл": политтехнолог о том, какие личные счеты есть у Трампа к Зеленскому

Дональд Трамп считает Владимира Зеленского одним из виновников своей неудачи на выборах президента США в 2020 году. Об этом в своей колонке для издания Украина.ру пояснил политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив

2025-01-08T06:16

2025-01-08T06:16

2025-01-08T06:16

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Совершенно очевидно, что следующий президент Соединенных Штатов Трамп имеет и личный счет к "киевскому недофюреру", отметил Павлив."По словам знающих людей, именно действия Зеленского и его ближнего круга в 2020 году Трамп полагает одной из причин своей тогдашней неудачной избирательной кампании. Мало того, что он не получил тогда на руки козыри в виде подтверждения коррупции семейства Байденов, так еще и, с молчаливого согласия Зеленского, был обвинен в попытке выборных махинаций", - заявил эксперт.Он выразил уверенность, что Трамп "ничего не забыл", а новая американская администрация начнет расследовать факты коррупции, которая связана с разворовыванием западной помощи Киеву О том, как Соединенные Штаты при Дональде Трампе поступят с Украиной - в материале издания Украина.ру Что ждет Зеленского после инаугурации Трампа, сума или тюрьма?

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новости, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, михаил павлив