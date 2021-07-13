Как это было в Сербии. Почему события в Сребренице важны для России и Украины

Обвинения в совершении геноцида давно стали для Запада оружием в борьбе с геополитическими противниками. Потому Россия, защищая сербов от клейма «виновников геноцида» в Сребренице, действует в своих интересах

Сребреница: сербы плохие, мусульмане хорошие, Америка на коне © REUTERS, Dado Ruvic

Что произошло в Сребренице 26 лет назад

11-12 июля 1995 года войска Армии РС, которые находились под общим командованием Ратко Маладича (сам генерал был в те дни в Белграде), заняли мусульманский анклав в Сребренице. Эта территория более двух лет имела статус «зоны, охраняемой силами ООН». Имея защиту и поддержку вооружённых голландских миротворцев, войска Армии Республики БиГ под командованием Насера Орича, состоявшие из мусульман-бошняков, сначала убили или изгнали всех без исключения сербов общины Сребреница. После этого бошняки начали осуществлять вооружённые вылазки в соседние сербские города и сёла, прячась от возмездия за спины «голубых касок».

Когда войска Армии РС заняли Сребреницу, часть военных Армии Республики БиГ попала в плен, многие из них действительно были расстреляны, и боснийские сербы этого не отрицали. Однако большинство подчинённых Орича попытались с боями прорваться в направлении Сараево, и значительная часть из них погибла в боях неподалёку от Сребреницы.

При этом на территории селения Поточари рядом со Сребреницей, где в 1993-1995 годах находился штаб миротворцев ООН, а ныне создан «Мемориальный центр Сребреница» с огромным кладбищем, ни одного убийства бошняков не произошло вообще. Все находившиеся под защитой миротворцев ООН мирные жители были за счёт Республики Сербской отправлены в автобусах на территории, подконтрольные бошнякам. Попытка же выдать за «гражданские жертвы» 16-17 летних военнослужащих, которые до того с оружием в руках уничтожали мирных сербов, является привычным для Запада цинизмом.

Как создавался миф о «геноциде в Сребренице»

Сукоб на Днепре. Как переселение черногорцев спровоцировало превращение Новой Себрии в Новороссию © Пая Йованович Дейтонских мирных соглашений. А к концу 1990-х в западных столицах решили дегуманизировать боснийских сербов, которые отказывались признать себя «агрессорами» и «национальным меньшинством» на родной земле. И тогда по принципу «спин-доктора» была использована Сребреница, где «голубые каски» ООН были пособниками убийц мирных сербов.

Это географическое название было уже широко известно в мире, ведь занятие Сребреницы боснийскими сербами стало своеобразным прологом к завершению войны в БиГ. Именно эта операция поставила под угрозу два других охраняемых ООН мусульманских анклава, в Бихаче и Горажде, которые также были вооружёнными базами бошняцких боевиков. И тогда фото колонн мирных жителей, отправлявшихся из Сребреницы на подконтрольные Армии Республики БиГ территории, были выданы за фото людей, которых вскоре убили сербы.

При этом убийства пленных мусульман действительно были — первое из них произошло 16 июля 1995 года около села Пилица, в нескольких километрах от Сребреницы. Тогда военные из 10-го взвода спецназа Армии РС расстреляли более 300 пленных. Но для западного обывателя это было слишком мало, и услужливый свидетель Дражен Эрдемович на суде в Гааге заявил, что вместе с семью другими спецназовцами убил «от 1000 до 2000 пленных бошняков».

Правда, такого количества тел не нашли, но полковник Армии РС Любиша Беара, в чьём подчинении находился этот взвод, был осуждён Гаагским трибуналом за «геноцид» на пожизненное заключение. А сам Эрдемович получил три года заключения, и ныне его больше никто ни в чём не обвиняет.

При этом ещё до всяких эксгумаций массовых захоронений в окрестностях Сребреницы на Западе было установлено число «жертв геноцида»: сначала — «около семи тысяч» (2012 год), потом — «более 8 тысяч» (ныне).

Использовалась примитивнейшая фальсификация: в отчётах различных комиссий речь шла о количестве фрагментов человеческих тел, которые вдруг превращались в число жертв. Но реальных останков не хватало для подтверждения установленных цифр. Как отмечал в минувшем году судебно-медицинский эксперт, доктор Любиша Симич, в ходе обвинения против полковника Беара речь шла о 3568 фрагментах тел, однако берцовых костей среди них было менее 2 тысяч (1919 правых и 1923 левых).

Если использовать принятые на Западе подходы, это и есть максимальное число погибших в окрестностях Сребреницы, и оно близко к числу личного состава подразделений Насера Орича, которым не удалось прорваться из окружения. Кстати, сам Орич за свои преступления никакой ответственности не понёс.

Однако планка была задана, и на кладбище Мемориального центра, созданного в селении Поточари, начали хоронить тела, найденные в десятках, а то и сотнях километров от Сребреницы, при этом в число «жертв геноцида» записывали умерших при родах детей и людей, погибших за несколько лет до событий в Сребренице. Вопиющий случай — не так давно директор центра Эмир Сулягич перезахоронил на этом кладбище останки своего отца, погибшего в 1992 году в Братунце.

Но даже с учётом этой практики считается, что ныне в Поточари похоронены останки 6671 человека, ещё 237 «жертвы геноцида» упокоились на обычных кладбищах.

При этом ещё в 2010 году директор Исторически-документационного центра в Сараево Мирсад Токача заявлял, что более 500 людей, которые на стеле в Мемориальном центре, живы и здоровы. Большинство из них живо до сих пор, ведь ставилась задача пополнить список жертв за счёт молодёжи и подростков.

Однако на камне у входа в центральную часть Мемориального центра написано, что «общее число жертв геноцида составляет 8372, и этот список не является исчерпывающим…» Но тот же Токача не считает нужным менять это число — мол, каждый день находят тела новых жертв.

Ложь о Сребренице — это не только сербская проблема

Председатель общины Сребреницы Младен Груйичич в эксклюзивном комментарии для Украина.ру подтвердил, что многие бывшие жители общины, внесённые в списки «жертв геноцида», живы, и он может предоставить их телефоны.

«Сараево и Запад пытаются изобразить безоружных, невинных бошняков, но кто тогда убил 3500 сербов в Сребренице и близлежащих населённых пунктах?

Поскольку это риторический вопрос, то сейчас пытаются ввести закон о запрете отрицания «геноцида», чтобы заставить замолчать людей, которые говорят то, что не укладывается в официальную версию», — говорит Груйичич.

Он напомнил, что по результатам работы независимых комиссий количество реальных жителей Сребреницы и окрестностей, похороненных в Поточари, не превышает 2500 тысяч.

«Остальные люди либо вообще никогда не существовали, либо до сих пор живы, либо погибли в других местах и в другое время», — считает Груйичич.

При этом он уверен, что война в Боснии и Герцеговине, как и вооружённый конфликт на Востоке Украины, была инспирирована Западом, и в обоих случаях преступниками объявлены настоящие жертвы войны.

«Я как-то был на молитвенном завтраке в США, где говорили о мире и любви к ближнему. При этом всё, что делает Америка, противоположно этим словам, потому что именно оттуда приходят война и страдания», — говорит глава Сребреницы.

В Республике Сербской хорошо помнят «русское нет» — вето Российской Федерации на резолюцию Совета Безопасности ООН, которую к 20-летию событий в Сребренице предложила Великобритания. В ней весь сербский народ фактически обвинялся в совершении «геноцида», и благодаря твёрдой позиции российской дипломатии резолюция не прошла.

Хотя такое решение было принято по просьбе лидера боснийских сербов Милорада Додика и тогдашнего президента Сербии Томислава Николича, фактически Москва действовала в своих интересах. Ведь ныне обвинения в геноциде тех или иных народов стали стандартным оружием Запада против его геополитических противников.

Американская книга о Радоване Караджиче: шаг к отказу от ложных клише? © commons.wikimedia.org, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Стоит уточнить, что в общинах региона Подринье (Сребреница, Братунац, Зворник, Миличи и других) в 1992-1995 годах мусульманские боевики совершили убийство более 3500 мирных сербов. Причём действовали они всегда в канун великих христианских праздников — Рождества, Пасхи, дня Святого Георгия и т.д. (точно так же, как и украинские войска на Донбассе, кстати).

В память о первом таком массовом убийстве, произошедшем в день Святых Петра и Павла в 1992 году, на православном кладбище общины Братунац 10 июля был открыт памятный крест. В мемориальных мероприятиях памяти убитых сербов Подринья приняли участие ветераны Армии РС, родственники погибших, выскопоставленные чиновники во главе с премьер-министром РС Радованом Вишковичем, который в годы войны был высокопоставленным офицером МВД РС. Цветы к памятному кресту возложил и посол России в БиГ Игорь Калабухов. При этом 11 июля в Поточари представителей российского посольства не было в связи с антисербской направленностью мероприятий.