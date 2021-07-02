Официальный Киев призывает руководство Североатлантического альянса расширить присутствие в Чёрном море для сдерживания России, разрабатывающей мощное гиперзвуковое оружие, противостоять которому, по оценке украинских военных экспертов, не смогут даже Великобритания и Япония

28 июня в Чёрном море начались самые масштабные за 20 лет международные учения Sea Breeze-2021, но ещё до их старта произошло несколько инцидентов с участием иностранных кораблей у берегов Крыма.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Киев постоянно делает акцент на теме безопасности в Чёрном море, потому что влияние России в этом районе сильно. Ветеран ФСБ объяснил, почему РФ не страшны армии НАТО - видео © Украина.ру

«Мы уже очень прямо, буквально говорим НАТО, что если в Чёрном море всё останется как есть, то Россия просто установит контроль и подвинет границы своего влияния. Расширит контроль над торговыми маршрутами и будет создавать постоянную опасность в регионе. Мы видим, что НАТО реагирует», — сказал он в интервью изданию LIGA.net.

В это же время спецпредставитель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай в эфире грузинского «Первого канала» заявил, что альянс не уйдёт из акватории Чёрного моря после инцидента с британским эсминцем Defender, нарушившим государственную границу РФ у побережья Крыма, когда российским военным и пограничникам пришлось открыть предупредительную стрельбу по курсу движения корабля. Он в очередной раз напомнил, что НАТО считает полуостров частью Украины, а не России.

«(Инцидент с Defender. — Ред.) это попытка России показать свою силу и сыграть на повышение ставок. Россия, безусловно, готова к вооружённой эскалации, в частности, в Чёрном море, но признаков самоубийства, суицидального синдрома я в России не вижу. К полномасштабному столкновению с НАТО они не готовы ни при каких обстоятельствах. Они будут щипать, провоцировать. Однако они понимают, что в противостоянии с НАТО в целом не имеют шансов на успех», — утверждает Кулеба.

«Кулеба — полный подонок. Если бы эта особь руководствовалась интересами своей державы, она бы никогда не вела себя как шавка. Все эти заявления о том, что «Россия провоцирует напряжённость в Чёрном море», не стоят выеденного яйца. Разве Россия пришла к берегам США или Британии, или они припёрлись в Чёрное море к нашим границам? Кто кого провоцирует? Разве Россия организовывала прорыв к территории Украины в Чёрном море, или они пытались прорываться через Керченский пролив? В этой связи я жалею только о том, что, когда Украина позволила себе столь дерзкую провокацию, эти суденышки не были потоплены. Тогда бы и украинское общество задумалось, кто рискует жизнью украинских моряков и ради чего», — заявил военный эксперт Александр Жилин в интервью изданию Украина.ру. Путин сказал, что произошло бы, если бы Россия потопила британский эсминец вблизи Крыма © REUTERS, Sergey Smolentsev

В отличие от политиков, рядовые жители западных стран осознают, в чём опасность провокаций России со стороны Североатлантического альянса. Читатели британской газеты The Times, комментируя прозвучавшее в ходе «Прямой линии» заявление президента РФ Владимира Путина о том, что это была провокация с участием американского самолёта-разведчика, призвали оставить Россию в покое и не будить «русского медведя», полностью согласившись с российским лидером о провокации.

«Крым теперь их, а Украине мы ничего не должны, разве что хорошенько взгреть их в субботу (в матче 1/4 чемпионата Европы по футболу между сборными Украины и Англии. — Ред.)», — написал пользователь под ником Alistair Moore.

В недоумении от действий стран НАТО, чьи корабли пытаются как можно ближе подойти к Крыму (на следующий день после инцидента с Defender фрегат Военно-морских сил Нидерландов начал движение в сторону Керченского пролива, но после поднятия в воздух российских истребителей Су-30 и бомбардировщиков Су-24 изменил курс), и аудитория немецкого издания Der Spiegel не понимает, что вообще в Чёрном море делают нидерландские и британские военные корабли, ведь российские ВМФ через Мексиканский залив не ходят.

Пользователь Hdwinkel отмечает, что западные политики пытаются внушить, что все проблемы этого мира исходят от Путина, но это чепуха: создание образа врага из России — это единственная стратегия выживания для НАТО и огромного военного бюджета этой организации. «Будет получленом». Эксперт о том, чем закончится эпопея вокруг Украины и НАТО © пресс-служба президента Украины

«В Крыму был, есть и будет крупнейший незамерзающий российский порт. Сначала русские арендовали эту территорию, но как только американцы совершили на Украине государственный переворот, русские просто забрали то, что им принадлежит», — пишет Matthias_FFM.

По словам Klaus-D.-sUGIXwKWg, «изначально во всём этом хаосе виноват 44-й президент США Барак Обама, поскольку он первым недипломатично назвал Россию «региональной державой», после чего Путин должен был показать, что Россия — кое-что большее».

Призыв серьёзно подумать о последствиях провокаций в Чёрном море звучит и с Украины. Святослав Пискун, возглавлявший Генеральную прокуратуру Украины при президентах Леониде Кучме и Викторе Ющенко, предупреждает: «Россияне показывают, что они ради Крыма готовы начать третью мировую войну. Надо понимать, что они Крым будут защищать всеми возможными способами, их ничто не остановит. Я думаю, что если бы мы сделали что-то, что затрагивает ситуацию границ Украины в Крыму, то могла бы развязаться очень опасная военная интрига, которая могла бы перерасти и в военный конфликт», — хоть и не признаёт российский статус полуострова, полученный по результатам референдума 2014 года.

Путин неоднократно подчёркивал, что Москва по собственной инициативе развязывать конфликты не будет, но на любое покушение на её безопасность и территориальную целостность даст достойный ответ. За последние годы Россия совершила рывок в разработке вооружения нового поколения, аналогов некоторых образцов на сегодняшний день нет ни у одной страны мира, а стимулом к этому послужили выход США из договоров о стратегической стабильности и усиление активности НАТО у границ РФ. Военный эксперт описал, чем Россия ответит на все американские «супер-пупер» ракеты © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в эфире телеканал «Украина 24» предупредил, что не стоит недооценивать такие системы, как гиперзвуковая ракета «Циркон» и межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», которые, как сообщил накануне Путин, уже «на подходе». По словам Жданова, противодействовать такому вооружению могут лишь ведущие государства, обладающие лазерным и энергетическим оружием, например, США, Израиль и, возможно, Великобритания с Японией.

«Прочие страны не имеют защиты от этого оружия. Если Россия сделает «Циркон», это будет очень мощное оружие, это гиперзвуковое оружие», — сказал эксперт.

Украине, естественно, противопоставить России в военном плане нечего, поэтому она, прикрываясь «угрозами агрессии», будет пытаться максимально привлечь к себе внимание НАТО и даже постараться убедить его разместить контингент на украинской территории.

«Но нужны ли украинские базы для НАТО? Может ли эта страна предложить блоку что-то существенное? Сложно представить, чтобы их разместили где-то в глубине страны, в континентальной части. Разумеется, интересовать Североатлантический альянс может лишь побережье Чёрного моря, дающее доступ к этому стратегическому региону. После потери Крыма выбор тут невелик», — пишет военный историк Дмитрий Болтенков в статье для «Известий».

Он отмечает, что Одесса представляет собой грузовой порт, и для базирования боевых кораблей он слабо пригоден; в Очаков, где даже в советские времена базировались только катера, зайти могут лишь небольшие боевые единицы; из-за контроля России над Керченским проливом отпадает Бердянск.

«Таким образом, постоянное базирование каких-либо крупных военно-морских сил НАТО на территории Украины представляется фантастикой. Более реальным выглядит перманентное присутствие там воздушных сил блока. Вблизи Николаева находится огромный экс-советский аэродром Кульбакино. Существующие ВВС Украины стремительно деградируют, и очень скоро летать на их военных самолётах будет просто опасно для жизни, поэтому вполне возможно предоставление его для нужд разведывательных самолётов и беспилотников США и других стран. В благодарность за это Киев может попросить партнёрскую программу по базированию в Кульбакино или на других авиабазах страны ВВС НАТО для патрулирования своих воздушных границ. Такая практика уже опробована на территории прибалтийских государств, где постоянно дежурят полтора десятка иностранных истребителей», — считает Болтенков. Зачем Зеленскому парабеллум?

Впрочем, оказать военную помощь Киеву НАТО может и без создания баз, а доставив современное вооружение, боеприпасы и другие материальные средства для ВСУ под прикрытием военных учений, не исключает официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Как это может происходить на практике, объяснил военный эксперт Михаил Ходарёнок: «Активная фаза учений предполагает высадку морского десанта, в которой примут участие как боевые бронированные, так и колёсные автомобили. Вполне вероятно, что после высадки эта техника будет оставлена на украинском побережье и передана украинской стороне по акту в качестве помощи, предусмотренной США».

А далее, по его словам, подаренную НАТО технику Киев может использовать по своему усмотрению, в том числе задействовать в боевых действиях в Донбассе.